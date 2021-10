Uplynulo niečo málo ako tri roky a Vanesa patrí medzi tie „najhorúcejšie prospekty“ v juniorskom MTB downhille na svete. Po jej fantastickom výkone na Crankworx v Innsbrucku (jedna z troch zastávok prestížnej svetovej série – Crankworx (ostatné dve sa konajú v Kanade a na Novom Zélande)), kde vyhrala kategóriu do 17 rokov o takmer 28 sekúnd, od dievčat do 19 rokov bola rýchlejšia o šesť sekúnd a medzi ženami by v elitnej kategórii skončila piata – s osemsekundovým mankom na víťazku Vali Höll, o tom dnes už nikto nepochybuje.

Vanesa Petrovská: Veľmi ma to motivovalo, že to raz môžem niekam dotiahnuť. Po tomto momente som začala ešte viac trénovať a jazdiť, takže týmto spôsobom ma to veľmi posunulo.

Za uplynulé tri sezóny mala Vanesa každý rok pomerne vážny úraz. Hneď po spomínanom svetovom šampionáte si na pretekoch slovenského pohára na troch miestach zlomila lakťovú a vretennú kosť a vykĺbila zápästie, čo rozhodne nepatrí medzi zranenia kategórie „príjemné“. Tri mesiace si nemohla sadnúť na bicykel a keď sa naň konečne dostala, o osem mesiacov na to si doma na trailoch zlomila tri kostičky v nohe. „Tiež dosť vážne,“ opisuje svoj zážitok, ako keby to bol len ďalší roztrhaný dres. „Toto leto som mala zase zlomené tie isté dve kosti v ruke – lakťovú a vretennú, ale na inom mieste. Takže bolo toho dosť.“

Vanesa Petrovská: Čo sa týka strachu po zraneniach, to som nemala vôbec. A pri jazde, ak je naozaj ťažká trať, sa môže stať, že mám trochu strach z pádu v určitých náročných úsekoch, ale to sa nedá nijako ovládať. Aj keď ti niekto povie: „neboj sa, to dáš ako nič,“ ty sa bojíš stále rovnako. Strach mám však málokedy. To musí byť niečo naozaj ťažké. Väčšinou si tú jazdu proste užívam. Už od začiatkov som mala radosť z toho, keď som sa púšťala dole kopcom a skokmi, takže vždy tam bolo viac tej radosti, ako strachu.

„Tá jazda mi celkom vyšla. Cítila som, že by som do toho mohla dať ešte viac, ale nakoniec som bola rada za kvalitný čas, ktorý sa mi podaril. Keď som potom sledovala ženy, napríklad niektoré Kanaďanky, ktoré obdivujem, ako schádzali dole a mali horšie časy ako ja, vtedy som bola veľmi rada,“ približuje skúsenosť, ktorú považuje za zlomový bod svojej doterajšej kariéry. „Od tohto momentu som začala mať vízie, že raz by som sa tým chcela živiť a chcela by som to niekam dotiahnuť.“

Ten čas, ktorý predviedla, ju zaradil za mená ako Vali Höll, Nina Hoffmann, Tahnée Seagrave či Camille Balanche. To všetko sú ženy z TOP 10 rebríčka svetového pohára v uplynulej sezóne. Ak všetko pôjde podľa plánu, Vanesa s nimi bude pretekať o dva roky. Medzitým má v pláne obísť zastávky UCI svetového pohára medzi juniorkami. Avšak, vzhľadom na fakt, že ešte rok predtým jazdila proti Nine Hoffmann v rámci českého pohára a Nemka ju vtedy nechala za sebou o 30 sekúnd, môže sa pokojne stať, že ich „dobehne“ aj oveľa skôr.

„Bolo to super môcť sa porovnávať so svetovou špičkou,“ opisuje túto životnú skúsenosť, no zároveň dodáva, že ešte potrebuje zamakať, aby s takýmito súperkami dokázala bojovať po celú sezónu.

V každom prípade to znamená, že Vanesa sa stane profesionálkou a jej život naberie ešte rýchlejšie obrátky. A že to ani doteraz nebolo úplne pozvoľné.

