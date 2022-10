Čo znamená pojem default? Nevieš, čo máš robiť, keď sa povie eco alebo save? Hookah? Stále nič?

Na výrazy vo Valorante a v ďalších ešportových hrách celkovo by si potreboval celý (a poriadne hrubý) slovník. Máme pre teba niekoľko základných pojmov, ktoré ti uľahčia základné chápanie hry a predovšetkým tímovú komunikáciu . A to najmä vtedy, ak si úplný Valorant začiatočník, prípadne nemáš skúsenosť ani so žiadnou inou FPS hrou. Mysli však na to, že mnohé výrazy majú aj synonymá, príp. ich hráči môžu používať inak. Čím viac však budeš hrať, tým rýchlejšie si na rôzne herné pojmy zvykneš!

Abilita

Ability sú schopnosti, ktoré má každý hrdina (štyri typy schopností). Teoreticky to môžeš pomenovať aj ako „spell“ alebo „kúzlo“, ale abilita je jednoznačne tým najpoužívanejším pojmom v hre. Keďže v zápase hrajú kľúčovú rolu, treba ich používať čo najrozvážnejšie a najefektívnejšie.

Ace

Pokiaľ sa jednému hráčovi podarí zneškodniť v jednom kole všetkých súperov, dá si ace. V MOBA hrách to môžeš pri zneškodnení piatich protivníkov poznať aj ako „penta kill“. Ak každý z tímu získa po jednom „fragu/kille“, spoločne dáte tímový ace.

Agresívna/Pasívna hra

Pokiaľ hrá niekto agresívne, vyhľadáva súboje a snaží sa získať výhodu. Opakom je pasívna hra, kedy väčšinou vyčkávaš na kroky súpera, čakáš na jeho aktivitu, prípadne sa snažíš využiť jeho chybu.

Attacker (T) / Defender (CT)

V FPS hrách máš väčšinou útočnú a obrannú stranu, teda attackerov a defenderov. Attackeri sa snažia určité územie dobyť, a to s položením „spiku“, defenderi naopak toto územie zvané ako „site“ obraňujú. Niektorí hráči môžu volať attackerov aj T-strana alebo defenderov ako CT-strana.

Bait

Tento pojem budeš zrejme počuť veľmi často. Jeho použitie bude buď praktického charakteru, alebo ako rozhorčenie tvojho spoluhráča . V prvom prípade ide o taktický call, kedy sa jeden hráč stáva návnadou, čím na seba upozorní súpera, zatiaľ čo to druhý hráč využíva vo svoj prospech.

Napríklad sa ty schováš na rovnaké miesto ako spoluhráč, ktorému povieš, aby robil návnadu . Ak by súper zneškodnil tvojho spoluhráča, teba ako druhého by na rovnakom mieste nemusel čakať. Nemusí to byť len o schovávaní, ale môžeš požiadať spoluhráča, aby súpera baitil a zaneprázdnil ho , zatiaľ čo ty sa dostaneš bližšie, napríklad z druhej strany. Súpera nalákaš na svoje schopnosti, pomocou teleportov, zbraní, zvukov alebo inou formou.

V negatívnom znení sa pojem používa napríklad vo forme „Ty si pekný baiter. Dobre si ma nabaitil.“ V takom prípade ide o situáciu, kedy si nepomohol tvojmu spoluhráčovi, ale hral si skôr na seba, aby si získal osobnú výhodu. Takéto situácie sú však diskutabilné, keďže si situáciu možno vnímal inak. Pokiaľ budeš hrať rankedy vo Valorante, túto hlášku budeš určite počuť často, príp. zažiješ baitenie na vlastnej koži.

Ban / Pick

Tento výraz sa dá použiť pri výbere agentov, ale aj máp. Pri prvom spomínanom na to natrafíš aj v „casual“ alebo „rankedoch“, ban/pick máp ťa čaká skôr pri turnajoch. Pick znamená, že si volíš agenta alebo mapu, ktorú chceš hrať. Ban sa používa pri hlasovaní o mapách, ktoré nechceš hrať, a teda ich „zakážeš“, nateraz sa to týka len turnajových pravidiel. Ban agentov vo Valorante zatiaľ neexistuje, no s rozrastajúcim sa výberom nie je vylúčené, že ho čoskoro uvidíme.

Camp

Tento pojem je známy asi každému casual hráčovi. Ide o situáciu, keď sa hráč nachádza dlho na určitej pozícii. V zápase pojem camp využiješ pri rôznych situáciách. Napríklad vtedy, ak získaš informáciu, že sa súper nachádza v rohu a nehýbe sa. Alebo ti spoluhráči povedia, aby si campil – napríklad, keď potrebujete hrať na čas.

Default

Pojem default sa používa najmä vtedy, keď chceš s tímom mať kontrolu nad mapou. Inak povedané, prerozdelíš si so spoluhráčmi pozície na mape tak, aby ste mali z každej strany informácie. Predídeš napríklad tomu, že by vás súper prekvapil odzadu, alebo postupne kontroluješ väčšie územie na mape. Pri Valorante majú agenti rôzne ability, schopnosti, ktoré ti vedia takúto kontrolu mapy uľahčiť (Killjoy, Cypher, Chamber...). Default sa používa predovšetkým v skorej fáze kola. V tímoch majú hráči tieto pozície väčšinou vopred prerozdelené, je to však vždy o komunikácii so spoluhráčmi. Ak v rankedoch tvoji spoluhráči nekomunikujú, môžeš to byť práve ty, kto sa prispôsobí a pokryje tú časť mapy, ktorá by mohla predstavovať slabinu .

Duelista, Controller, Iniciátor, Sentinel

Toto rozdelenie predstavuje triedy agentov, ktoré vo Valorante existujú. Duelisti majú za úlohu aktívne vyhľadávať súboje a hrať agresívne.

Controller je typ agentov, ktorí disponujú predovšetkým smokami alebo inými schopnosťami, ktoré majú za cieľ predovšetkým sťažiť súperom viditeľnosť a spomaliť ich pri dobývaní.

Hlavnou úlohou Iniciátorov je podporiť svojich spoluhráčov schopnosťami, ktorými disponujú. Majú predovšetkým ability, ktorými dokážu súperov oslepiť či omámiť, alebo zistiť potrebné info o pozíciách agentov. Neznamená to však, že iniciátor nemôže získavať informácie aj sám.

Ani posledný typ agentov nenesie názov Sentinel len tak náhodne. Väčšina z nich má ability, ktorými dokážu pohodlne strážiť určité územie. Napríklad používať rôzne pasce na odhaľovanie súperov. Výnimkou je agent Sage, ktorá vie dopĺňať životy spoluhráčom a pomocou schopností napríklad spomaľovať súperov.

Dink/HS

Ak si hral nejakú strieľačku, výraz „headshot“ ti bude dobre známy. Ide o zásah do hlavy a pojem dink je odvodený zo zvuku, ktorý robí náboj pri strete s helmou. Hoci je Valorant z veľkej časti o schopnostiach, zneškodnenie súpera streľbou je stále to najdôležitejšie. Preto hrajú headshoty dôležitú rolu.

Eco / Full Eco / Save / Half Buy / Full Buy

Eco = Žiadne veľké nákupy. Alebo vôbec žiadne. Takýto call zaznie v prípade, že tím alebo väčšina hráčov nemá dostatočne dobrú ekonomiku. Ak má jeden alebo viacerí hráči dosť peňazí, môžu si niečo nakúpiť, ale tak, aby mali za čo nakupovať aj v ďalšom kole. V takom prípade môže ísť aj o Half Buy , teda polovičný nákup. Pri Full Eco sa snažíte zahrať zväčša len s pištoľkami, aby ste mali ďalšie kolo na plný nákup.

Pojem Save je niečo ako Eco , kedy máš vyslovene šetriť, ale môže to byť spojené aj so situáciou, kedy už nemáš veľkú šancu kolo vyhrať, tak sa radšej schováš, aby si nestratil zbraň. Full Buy sa deje vtedy, ak už máte všetci (väčšina) dosť peňazí alebo jednoducho potrebujete nakúpiť, čo sa dá.

Frag / Refrag (Trade) / Kill

Keď zneškodníš súpera, používa sa jednoduché pomenovanie. Pripísal si si na konto frag alebo kill. Niekedy môžeš od spoluhráčov počuť hlášku: „Refragni ma“, príp. „Trejdni ma (Trade me)“ - v takomto prípade súper dostal tvojho spoluhráča a tvojou úlohou je vypomstiť ho.

Heaven / Hell / Rampa / Rafters

Pojmy heaven a hell sa používajú na rozlíšenie pozícií vo výške, keď chceš spoluhráčom dať info, kde sa súper nachádza. Heaven je väčšinou vyvýšené miesto, Hell naspodku pod Heavenom. Rafters sú zväčša plošiny práve pri Heavene, po ktorých sa dá chodiť a sú vo výške nad Hellom. Takisto majú tieto pojmy veľakrát aj iné názvy, s ktorými sa časom stretneš. Ako začiatočník si zjednodušene len pamätaj, že z Heavenu väčšinou nejako vykúkaš a môžeš z neho vyjsť na plošiny zvané Rafters, pod ktorými je Hell🤷.

Rampou sa väčšinou nazývajú šikmé plochy, ktorými sa dostaneš nahor (aj po malých schodoch).

Hookah

Pozícia na mape Bind, ktorá sa nachádza pred B site-om (miestom, kde pokladáš spike). Vyskakuješ tam z okna.

Hraj na čas / Play time

Veľmi užitočná hláška, ktorá ti má pripomenúť, že si pravdepodobne vo výhode a nemusíš jednať nepremyslene. Naopak sa máš snažiť využiť čas vo svoj prospech. Je totižto možné, že tvoj súper nestíha položiť spike alebo ho zneškodniť. Vyhni sa vtedy zbytočným súbojom, ak to situácia dovoľuje.

Instalock

Ak budeš hrať ranked zápasy, neodporúčame ti hneď vybrať a zamknúť si pre seba agenta, ktorého chceš hrať. A to v podstate ani v tímovej hre, pokiaľ nie ste vopred dohodnutí. Pokiaľ dáš instalock agenta, teda ho hneď, ako budeš môcť, zamkneš, je vysoko pravdepodobné, že sa minimálne jeden z tvojich spoluhráčov okamžite ozve, a to v negatívnom slova zmysle. Na druhej strane, je možné, že práve ten človek by spravil to isté a ty si obľúbeného agenta nezahráš. Nezabúdaj však, že chcete spoločne vyhrať, preto je treba dohodnúť sa na vhodnej kombinácii agentov, ktorých budete hrať.

Lineup

Ako už dobre vieš, pre Valorant sú špecifické ability agentov. Aby si tieto schopnosti vedel využívať čo najefektívnejšie, je dobré vedieť lineupy. Zjednodušene povedané, lineup je presné naučenie pozície, z ktorej agent svoje schopnosti používa, pričom zakaždým mieri na naučené konkrétne miesto. Vedieť lineupy je veľmi dôležité, keďže ti môžu hru výrazne ovplyvniť.

Ako príklad si môžeš na mape Breeze pozrieť lineup pre hádzanie šípov, ktoré má agent Sova.

Molly

Hráči CS:GO podstatne rozlišujú pojmy Molly/He, no vo Valorante sa často stretneš skôr s jednotným pomenovaním. Niektorí agenti, ako napríklad Killjoy, Phoenix, či Brimstone, vedia hodiť abilitu, ktorá v malom kruhu spôsobuje výrazné poškodenie. V prípade Viper je to napríklad vo forme jedu. Takisto nepríjemný môže byť granát od Raze, ktorý sa rozštiepi na menšie a exploduje. Veľmi dobrý spôsob je kombinovať tieto granáty s inými schopnosťami. Ak napríklad hodíš za Brima smoke, vieš doňho hodiť práve jeho molotov a v prípade, že sa cez neho súperi rozhodnú prejsť, uberie im životy. Ďalšou alternatívou je kombinovať tieto granáty so schopnosťami iných agentov, kedy je dobré sa so spoluhráčmi dohodnúť (napr. stun + molotov).

(Ultimate) Orb

Aby si mohol použiť ultimátku svojho agenta, potrebuješ zozbierať určitý počet ult orbov. Orby získavaš napríklad zlikvidovaním súpera, na začiatku ďalšieho kola, ak to predchádzajúce neprežiješ, zneškodnením či položením spiku (bomby) alebo zbieraním orbov (na všetkých mapách sú každé kolo na rovnakej pozícii).

Peek / Jiggle peek

Pojem peek sa používa, keď vychádzaš zo svojej pozície a snažíš sa doslova nakuknúť na inú a získať tým napríklad info alebo priamo kill. V prípade techniky jiggle peeku využívaš tzv. „strafing“ a „counter-strafing“ s klávesmi A a D, a snažíš sa vopred umiestniť svoj „crosshair“ na ideálne miesto. Odporúčame ti pozrieť video nižšie, ktoré ti pomôže celej technike porozumieť. Pokiaľ máš skúsenosti s inými FPS hrami, upozorňujeme ťa, že pohyb vo Valorante ti môže prísť oveľa pomalší. Na movement v tejto hre si preto budeš musieť zvyknúť. To, čo si sa naučil v iných, budeš možno podvedome používať, avšak nebude to fungovať rovnako.

Double Peek

Veľmi užitočný spôsob je práve double peek, pri ktorom sa so spoluhráčom dohodneš, že určitý uhol alebo miesto peeknete naraz. Okrem správneho načasovania a tímovej komunikácie je potrebné, aby ste peekli správne. Pokiaľ zrovna nemôžete ísť z dvoch rôznych strán, ideálnou možnosťou je situácia, keď stojíte za sebou a prvý hráč peekne len na krátku vzdialenosť, zatiaľ čo ten druhý peekuje naširoko za ním, teda ďalej od toho prvého. Ak túto akciu obaja správne načasujete a súpera vystihnete, nebude mať veľkú šancu reagovať a zneškodniť vás oboch, naopak, môžete získať výhodu (ak to zrovna nebude napr. Jett alebo Chamber, ktorí so svojimi schopnosťami utečú).

Pistol round

Prvé kolá za každú stranu sú vždy čisto pištoľové. Môžeš hrať so základnou pištoľou alebo si kúpiť lepšiu. Mal by si však hrať takticky a dohodnúť sa so svojimi spoluhráčmi, či nepotrebujete miesto silnejších pištolí či armoru kúpiť nejaké ability.

Post Plant

Post Plant situácia nastáva vtedy, keď je aktivovaný spike (bomba). Ako útočník by si mal v tomto momente zaujať bezpečnú alebo praktickú pozíciu, z ktorej zabrániš defenderom zneškodniť spike. Tu už je na tebe a tvojom tíme, ako situáciu zahráte. Dôležité je hlavne komunikovať.

Push

Push, push, push. Bež, utekaj, nezastavuj sa, dobýjaj site a pomôž spoluhráčom. Aj tak by sa dal vysvetliť pojem push. Ide väčinou o aktívny výpad vpred, kedy sa snažíš rýchlo dobyť site alebo nejakú pozíciu na mape. Vtedy je dôležité, aby si zbytočne newalkoval či sa zastavoval. Ešte môže nastať situácia, kedy ti spoluhráč povie, aby si súpera pushol - vtedy sa nebudeš schovávať za rohom, ale skúsiš ho nájsť a pripraviť o zbraň, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou šetrí.

Rotácia (rotate)

Veľmi jednoducho povedané, prechod z jednej strany mapy na druhú. Špecifická je napríklad mapa Haven, kde máš tri site-y, na ktoré sa dá pokladať spike. Preto na nej môžeš rotovať napríklad z A na C, alebo C na B a podobne.

Rez

Rez je anglická skratka pre „resurrection“, teda oživenie. Pokiaľ máte v tíme agenta Sage, môže so svojou aktívnou ultimátkou oživiť spoluhráčov. Môžeš ju teda poprosiť, aby ťa ressla! Jeden z agentov, KAY/O, môže byť naopak so svojou ultimátkou oživený. K tomu ale potrebuje pomoc žijúceho spoluhráča.

Site/Mid

Miesto na mape, kde sa aktivuje spike, resp. pokladá bomba. Na väčšine máp nájdeš A-site a B-site. Medzi nimi býva stred na mape, ktorý sa nazýva mid. Za defenderov je potrebné brániť aj túto pozíciu. Mapa Haven je výnimkou, sú na nej až 3 site-y (A, B a C).

Smoky

Pokiaľ za sebou nemáš iné, väčšinou FPS alebo bojové hry, nemusíš tento výraz poznať. Vo Valorante má smoke rôzne formy, vo všeobecnosti sa ale jedná o vytvorenie prekážky, ktorá ti zabráni vidieť a má za úlohu hráčov spomaliť pri postupe vpred alebo ich odradiť od dobýjania. Napriek tomu vieš cez smoke prejsť. Podľa agenta sa dokonca odlišuje viditeľnosť vo vnútri smoku.

Spike - plant / Pokladanie bomby

Ako to už v módoch plant/defuse býva zvykom, úlohou útočníkov je položiť bombu a nechať ju vybuchnúť. Na rozdiel od tradičného pomenovania, pre bombu sa vo Valorante používa pojem spike (čítaj spajk). Od položenia spajku má brániaci tím 45 sekúnd na to, aby ho zneškodnil. Vo Valorante trvá defuse time 7 sekúnd, ak však dokážeš zlikvidovať spike aspoň do polovice (3,5 sek.), môžeš celý proces prerušiť a tento čas využiť napríklad na zneškodnenie hráča brániaceho spike. Potom ti stačí defusovať znova, na čo potrebuješ už len zvyšné 3,5 sekundy.

Fake defuse / Ninja Defuse

So spajkom súvisia aj pojmy Fake a Ninja Defuse. Fake defuse znamená, že spajk začneš zneškodňovať. Zaznie zvuk, ktorý je výstražným upozornením pre útočníkov obraňujúcich spajk. Vďaka fake defuse zvuku ich vieš vylákať z pozícií, na ktorých sa skrývajú.

Ninja Defuse sa používa v prípade, keď sa defender snaží nenápadne dostať až k spajku a zneškodniť ho. Ide o prípady, keď sa napríklad attackeri príliš vzdialia od spajku, často v domnienke, že protihráč sa už nebude pokúšať spajk zneškodniť. Vo Valorante je takýto pokus o čosi náročnejší, nie však nemožný. Udiať sa môže vždy, dokonca aj na profi scéne 👇.

Ultimate/Ult

Špeciálna schopnosť každého agenta, štandardne ju máš na klávese X (vieš si to prispôsobiť). Väčšinou je extrémne účinná a dokáže zmeniť celé dianie počas kola. Nemáš ju však stále, je potrebné získať určitý počet orbov, ktorými sa aktivuje.

Walk (Shift walking)

Skús predísť zbytočnému dupotu. Jednou z najväčších chýb začiatočníkov je, že nepoužívajú (defaultne nastavený) kláves shift. Vďaka nemu nebudú s agentom bežať a vydávať hlasné zvuky. Preto využívaj shift walking, lebo tým neprezradíš seba a svojich spoluhráčov. Len prosím nehraj walking simulátor, najmä keď tvoji spoluhráči budú potrebovať tvoju pomoc!

Wallbang

Wallbang je jednoducho strieľanie cez stenu. Niektoré textúry, resp. steny, je možné aj dierovať. Ak ich teda prestrelíš, vieš protihráčom spôsobiť poškodenie alebo ich úplne zničiť. Často ide o rohy stien, krabice alebo niektoré hrubšie steny (závisí aj od zbrane, ktorou budeš steny prestreľovať).

