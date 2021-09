Radosť, vďaka a progres. Hlavne o tom bol uplynulý ročník Wakeskate Session

„Mrzí ma, že sme neboli v Piešťanoch (kde sa konali štyri ročníky akcie), ale tam to nebolo možné, takže sme museli hľadať alternatívy,” vysvetľuje Zuzka. „Hneď mi napadlo Námestovo, kde sme mali vlani dobrú skúsenosť aj počas Red Bull Zubor Wake Tour a tiež sme tam mohli účastníkom Wakeskate Session priniesť novú skúsenosť - a to jazdenie na dvojstĺpovom vleku. S tým, že sme to doplnili hneď dvomi Sea-Doo vodnými skútrami, takže si mohol každý plnohodnotne zajazdiť, koľko chcel. A druhá lokalita bol bratislavský Wakelake, kde sú podobným veciam naklonení a mohli sme tam zase urobiť úplne inú zastávku na klasickom vleku, aj keď trochu kratšiu, ale zase v štýle, na aký sme viac zvyknutí.”

„Team contest” je podľa mňa najlepšia vec, pretože aj keď máš na podobných akciách nejakých svojich fellákov, tak vďaka tomu sa dostaneš do tímu s ľuďmi, s ktorými by si sa inak asi nerozprával a to je na tom to super.

„Aj na Wakelake sa zapojilo veľmi veľa mladých, ktorých nepoznám. Povedala by som, že oboch zastávok sa zúčastnila tak polovica už známych tvárí, ale polovica boli aj menej známi alebo úplne noví ľudia a aj keď to tento rok bolo hlavne o Slovákoch – mali sme jednu babu z Poľska a chalana a z Rakúska, ale pre dobre známe dôvody a cestovateľské obmedzenia to úplne nevyšlo – stálo to za to,” spomína.

Práve Lea je človek, ktorý sa zamiloval do wakeskatingu práve na tomto podujatí pár rokov dozadu a chytilo ju to natoľko, že sa tento rok už predstavila spolu so Zuzkou už aj na majstrovstvách Európy.

