Ako Wasabi osud prihral postup na Svetové finále Red Bull Dance Your Style?
Zoznám sa s Wasabi
Ahoj Sabi, poďme teda na vec... Ty si nám už pred eventom v rámci krátkeho predstavovania tanečníkov spomenula, že si sa k tancu dostala ako šesťročná. Že tvoja mamina šla so sestrou na zápis do tanečnej školy a nakoniec zapísali aj teba. Keď sa na to pozrieš spätne, je to svojím spôsobom osudový moment, že zobrali rovno aj teba a odvtedy si sa už tanca nepustila?
Určite. Mne sa jednoducho dejú takéto „randomácke“ veci v živote. Vždy niečo vyskúšam a vyjde to. Moc si preto dopredu neplánujem, lebo očividne to vtedy vychádza najlepšie 😂. Tak to bolo aj v tomto prípade. Išla som to vyskúšať a zrazu... Takže určite to bol osud alebo niečo také. Bolo to „meant to be“.
To je dosť cool. A pamätáš si na svoje začiatky, ako si si vyberala tanečný štýl, ktorému by si sa chcela venovať?
Chodila som do tanečnej školy Love Dance, ktorú mala Melánia (Kasenčáková), a tam sme tancovali hlavne hip-hop. Učila ma ale Emika, ktorá robí ešte aj house. Vždy nás však nejako prepájali medzi všetky štýly, nech ich poznáme... Keď už tancujeme street dance, nech vieme, o čo sa jedná. Ale ja som mala základ z hip-hopu. Keby som si však mohla vybrať, že by bola možnosť ísť ho trénovať, tak mňa vždy strašne bavil popping, lebo mám rada funk.
Ako si sa potom dostala do Souljamu?
V Love Dance som bola šesť rokov a tu som teraz päť. Zmena nastala počas covidu, pretože sa vyučovalo online, čo je samo o sebe dosť zlé, ale v tanečnej škole, kde som bola, to ani online veľmi nefungovalo a jemne sa nám rozpadla komunita. Začala som si preto hľadať inú školu. Myslím, že sestra cez Instagram našla RDS a Souljam, tak som si aj ja povedala, že to skúsim. Došla som na skúšobný tréning, povedali mi, že kľudne môžem chodiť a som tu dodnes.
A čo je podľa teba na Souljame výnimočné, že si tam zostala? Veľa ľudí ťa prišlo podporiť aj na Národné finále Red Bull Dance Your Style, ak sa nemýlim... Aj ti prichystali nejaké prekvapenie na tréningu po tom, čo si vyhrala.
Tí ľudia sú hlavným ťahačom. Stretol sa u nás strašne zaujímavý mix ľudí a je to vidno, aj keď robíme choreografie. Väčšinou, keď niekto povie, z akej tanečnej školy je, tak to na ňom trochu vidno, lebo každá škola má špecifický typ učenia a tanečníci majú potom niečo rovnaké. My, keď sa pozrieme na seba, každý tancujeme úplne inak a aj nás to učia strašne voľne – aj voľne myslieť, aj tancovať freestyle.
Vyskladala sa tu akási artisticko-špecifická skupina ľudí. Každý je úplne iný, ale hrozne si sedíme dokopy. Komunita je strašne dobrá a aj tréneri, či už Tess alebo Viktor, sa s nami kamarátsky rozprávajú a je tam hrozne dobrý vzťah. Tým pádom aj tréningy vyzerajú dobre. Našla som si tu najbližších ľudí, moji kamaráti a okolie sú odtiaľto, takže to ma dostalo a už nepustilo.
Tesne po tvojej výhre na Národnom finále Red Bull Dance Your Style si spomínala, že si mala aj momenty, keď si uvažovala, že s tancom skončíš...
Áno. Mala som fázu, keď ma to aj nebavilo. Nemala som inšpiráciu a demotivovalo ma, že mladým ľuďom na našej scéne sa zrazu začalo strašne dariť. Bavila som sa s nimi a oni: „Ja tancujem tri roky“. A ja som si povedala: „Pane Bože, ja tu 10 rokov robím to isté a stále nie som pomaly ani po päty polovici týmto úspešným ľuďom.“ Pýtala som sa seba, či sa čas, ktorý do toho dávam, oplatí. Deptalo ma, že nevidím nejaký väčší výsledok a necítila som sa až tak dobre vo svojom tanci. Bol to mix všetkého. Povedala by som, že až tento rok alebo vlani sa mi začalo viac dariť, ale keď si nie som istá, stále sú tam vždy aj slabé chvíľky.
Zmenilo sa niečo alebo si si len povedala, že ešte skúsiš potiahnuť, a potom prišlo niečo, čo ťa nakoplo?
Určite sa zmenilo. Aj mamina mi hovorila: „Sabi, to je iba obdobie,...“ Ale povedala by som, že som sa tomu skôr začala viac venovať - vážnejšie - hlavne freestylu. Tých 10 rokov to bolo učenie sa základov, choreografie, sólo a bolo to také skôr povrchové. Ale potom som sa tomu začala viac venovať, spoznala som viac kamarátov z komunity, ktorí cestujú na rôzne eventy do zahraničia... Začala som viac vnímať zahraničie, čo ma úplne fascinovalo, viac sa baviť s ľuďmi a ísť viac do hĺbky toho freestylu a celkovo tanca. To ma trošku motivovalo a nabrala som inšpiráciu.
Ja som typ človeka, ktorý nevydrží dlho pri jednej veci, potrebujem vždy niečo nové, čiže toto bola pre mňa tá zmena.
A máš aj niektorých ľudí, ktorí ti najviac pomohli na tvojej tanečnej ceste, ktorých by si spomenula?
Každý nám dával nejaké základy. Dobre si ešte pamätám aj Emiku, tá ma aj s Mel celkom veľa učila. Určite však musím spomenúť Tess, ktorá odjakživa s nami robila freestyle a išli sme doň hlbšie. A celkovo kamoši z komunity. Strašne ma baví pozorovať, ako rastú moji kamoši, napríklad Ninka Bednárič... S ňou som sa teraz veľa začala baviť, ona je brutálna. Skrátka ľudia z môjho okolia ma ani nemusia nejako trénovať. Strašne baví len ich pozorovať. A odkiaľ sa dá, odtiaľ si beriem inšpiráciu.
Na Instagrame máš aj nejaké spomienky na pekné výsledky. Je niečo, čo si z toho najviac ceníš a na čo najviac spomínaš?
Na Instagrame mám toho menej, lebo nie so všetkými videami som bola spokojná... Pomaly som si premazala celý Instagram a potom som tam dala znova toto a toto 😄. Ale prvé, čo pre mňa niečo znamenalo, bolo SDK v Česku.
Je to známejší kemp, kde funguje koncept, že zavolajú známych trénerov zo zahraničia a oni si majú vybrať päticu tanečníkov spomedzi účastníkov kempu do záverečného battlu do svojich crews.
Jeden z nich bol Hurricane, čo je celosvetovo známy lockingový tanečník, a ja, čo som lock robila len tak pre zábavu, lebo ma zaujímal funk, som sa z čistého jasna dostala do päťky Hurricanea. Aj to bola jedna z tých zvláštnych vecí, ktoré sa mi dejú, pri ktorých ma osud nejako nasmeruje.
Ani som nemala zvoleného mentora a jemu zostali voľné miesta, tak ma zobral do top 20 a z nej vyberal top päťku, kde som sa zrazu ocitla. Ani som si neuvedomovala, čo to znamená, a my sme navyše aj ten battle ako crew vyhrali. Keď som to spomínala, ľudia boli, že: „Wow, to fakt?“ Mama našla kemp, išli sme a až potom som zistila, že SDK je známy kemp a keď tam vyhráš, niečo to znamená.
Mamina má dobrý prehľad 😉, či?
Ona je hrozne podporujúca. Ja nie som taká, že by som sa všade vrhala, a ona ma stále pushuje: „Sabi, makaj, neboj sa, veď si dobrá. Pozri, tu je kemp. Môžeme tam ísť, spravíme si výlet.“ Dosť mi pomáha, zaujíma sa a chce chápať, v čom som.
Obľúbený event sa stal realitou
To je super. Poďme sa ale vrátiť ešte k tvojim úspechom – kam by si zaradila postup na Svetové finále Red Bull Dance Your Style?
Úplne najvyššie, ako sa dá 🥹. Aj som celkom bola po národnom finále spokojná s niektorými vstupmi. Ja by som totiž radšej prehrala a bola so vstupom rada, než aby som vyhrala a nebola si istá, či si to zaslúžim. O to mi vždy išlo.
Okrem toho som vždy mame hovorila, že na Red Bull Dance Your Style budem raz tancovať, lebo ma baví tento koncept aj hudba. Strašne mám rada herectvo. Chodila som aj na herecký krúžok a hovorila som si, že aj táto súťaž je určitým spôsobom o herectve. Vystupuješ pred ľuďmi, musíš sa do nich vcítiť a nejako to uhrať. Chcela som to zo srandy skúsiť, lebo som si myslela, že by mi to sedelo. Takže to bol pre mňa jeden z najlepších zážitkov.
Spomínala si ale, že si nebola presvedčená, či pôjdeš na konkurz o divokú kartu od SWIPE. Je to tak?
Už keď sa konal Qualifier, čo bola vlastne prvá šanca dostať sa na toto podujatie bez pozvánky, som si nebola istá. Aj keď som bola nadšená, že je to konečne otvorené pre verejnosť, bola som odcestovaná a nejako som to necítila, tak som si povedala, že je to znamenie a tento rok do toho nejdem.
A potom mama videla reelsko, a poslala mi ho: „Pozri, Sabi, hľadajú šestnásteho.“ Bola to ďalšia šanca dostať sa tam, osudová ponuka. Zo srandy som si povedala, že idem do toho, ale nikomu som to nehovorila. Nechcela som to zakríknuť.
A keď prišiel ten deň a mala som ísť do Magenta centra do Eurovei, som si zase nebola istá, a k tomu toho mala mamina doma veľa, tak som jej hovorila, že zostanem a pomôžem. Ona to ale zamietla, tak som šla a nakoniec sa mi celkom zle tancovalo. Odišla som a úplne som na to zabudla. Nepočítala som, že ma vyberú, takže keď mi napísali, bolo to veľké prekvapenie.
Čo sa dialo od momentu, keď si sa dozvedela, že si v hre, do národného finále?
Ubehlo to veľmi rýchlo. Informáciu som dostala v podstate dva týždne pred podujatím a zrazu sa na mňa zvalilo toľko informácií... Bolo treba natočiť video na instagramový post, napísať informácie o sebe, toto a toto... Ani som nemala čas to spracovať, takže kým som si to uvedomila, bola sobota a finále.
Vtipné bolo, že zavolali najprv mojej mamine. Ja som to nevedela a on hneď volala sestre, ktorá mi omylom napísala: „Sabi, gratulujem!“ Ja som nechápala, že čo, a ona: „Ja som ti to nemala dať vedieť!“ Rýchlo som si pozrela mail, lebo som bola zrovna v škole, a tam bola správa: „Získavaš wildcard, prijímaš?“ A ja, že super!
Videla si tento event predtým naživo?
Jasné, tanečníci tento event poznajú. Odkedy sa v roku 2023 vrátil, boli sme tam aj s kamoškami každý rok. Raz to vyhral Spuneky, raz Rebis, potom bola pauza a potom Wavee (2x) a Mishena. Tie tri ročníky som videla a tentoraz som sa už aj účastnila. Ale sledovala som aj globálne finále, poznám všetkých tanečníkov, bavili sme sa s kamošmi o tom a posielali si videá.
Po finále si hovorila, že stále nevieš, čo sa udialo. Už si to sadlo a uvedomuješ si to?
Už áno. Robím si také vtipky, že: „No však vám donesiem niečo zo Švajčiarska.“ A potom si uvedomím, že ja tam vlastne idem. Ja som to vyhrala 😄. Vždy mi to pripomenie, že sa to vlastne deje. Hrozne som zvedavá. Už sa veľmi teším. Prešla som si štádiom od neuvedomovania si, cez stres, až po tešenie sa.
Wavee a Mishena nastavili latku
Budeš mať na svetovom finále aj nervozitu, alebo si to ideš totálne užiť?
Stále neviem, ako to mám brať, ale straší ma, že minulý rok bol Wavee v top 16 a predtým Mishena v top 8, a zrazu namiesto nich idem ja a pokazím im tento „streak“ úspešnosti 😅. Preto si hovorím, či tam nemali ísť radšej oni. Neviem, čo čakať, prvýkrát som bola na Red Bull Dance Your Style ako tanečníčka a už len vyhrať to... Všetko je prvýkrát, také záhadné. Neviem, ako k tomu stavať. Všetci hovoria, že nemám byť v strese a mám si to užívať, ale kolíšem medzi tým, ako si to užiť a podať výkon, s ktorým budem spokojná. Nejdem tam vyslovene vyhrať, ale skôr dobre zatancovať.
To je super prístup. Ale predsa len – uvedomuješ si aj to, že ti to teoreticky môže trochu zmeniť život? Alebo sa ti už aj zmenil po výhre v národnom kole?
Hej, určite. Aj keď bola Mishena v Indii, zrazu ju všetci poznali, všade bola a potom bol na ňu určite aj tlak, keď bola v nejakom battle, lebo všetci očakávali, aký dá vstup. Tieto očakávania sú, keď sa človeku zadarí. Ale uvidíme, čo bude. A až potom sa k tomu budem nejako stavať.
Možno sa zas udeje nejaká náhodička, ako sa ti zvykne prihodiť 😉. ...Odpozorovala si, alebo ti niekto povedal, prečo si myslí, že sa ti podarilo vyhrať a čím si oslovila publikum v Bratislave?
Veľa kamošov a ľudí mi hovorilo, že po prvom kole si povedali, že by som to mohla vyhrať, lebo som mala v tanci niečo iné, čo zaujalo ľudí. Kamoška mi hovorila: „Videla som prvé kolo a vedela som, že budete vo finále spolu s Waveem.“Asi ten vibe alebo môj štýl bol trochu iný od ostatných a sedelo to do konceptu. Možno to bolo aj tým, že ma ľudia nepoznajú a mám trošku špecifický štýl, nie úplne hip-hopovo stereotypný, tak mali ľudia ten „wow efekt“, že neznáma malá blondína tam došla a zatancovala 😄.
Chystáš sa alebo trénuješ niečo špecificky na svetové finále?
Teraz som mala tréning, ale ja nie som veľmi trénovací typ, že by som drilovala tri hodiny denne. To by som vyhorela. Som veľmi na pocity a energiu, takže keď to necítim, neviem dobre zatancovať. Teraz som sa hlavne veľa rozprávala s Tess, dali sme si individuálky každý týždeň... A trénujeme, bavíme sa, spevňujeme telo, ale skôr sa chystám psychicky.
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