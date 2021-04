Sme makačky a makači, ktorí milujú šport, energiu, beh a endorfíny nás vedia vystreliť do vesmíru. Do výkonu ideme na 100%. S nadšením, odhodlaním, radosťou z pohybu a dobrým pocitom, že aj behom môžeme pomôcť k lepšiemu životu druhých. Pridaj sa do môjho tímu a podpor dobrú vec!

Maroš Molnár