Beh
Registrácia na Wings for Life World Run 2027 je otvorená! Na čo ešte čakáš?
Najväčšie bežecké podujatie na svete 9. mája 2027 napíše svoju 14. kapitolu. Cieľ zostáva rovnaký - vyzbierať financie na liečbu poranení miechy. Pridaj sa už teraz a využi výhody skorej registrácie.
© Tomislav Moze for Wings for Life World Run
Možnosť vyhrať štartové aj s cestou na ktorúkoľvek lokalitu, tričká zadarmo a stará dobrá atmosféra behu, ktorý nie je len o odbehnutých kilometroch, ale hlavne o pomoci druhým. To všetko prináša Wings for Life World Run 2027!
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Každý ďalší ročník láme rekordy
Po ďalšom rekordnom roku otvorilo 5. novembra 2026 najväčšie bežecké podujatie na svete registráciu na Flagship Runy aj App Runy pre rok 2027. Tisíce účastníkov po celom svete sa zapoja do 14. ročníka Wings for Life World Run a svojím štartovným prispejú na kľúčový výskum a klinické štúdie s cieľom nájsť liečbu poranenia miechy.
Od svojho začiatku v roku 2014 sa do behu zapojilo 2 000 000 účastníkov, ktorí spolu vyzbierali takmer 70 miliónov eur, pričom každý jeden cent putoval na výskum. Po minuloročnej rekordnej sume 9,2 milióna eur sú očakávania pre rok 2027 ešte vyššie.
- Chceš byť toho súčasťou? Registruj sa na Wings for Life World Run 2027 ešte dnes. 🫶
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Beh, ktorý spája svet v tom istom čase 🌍
Wings for Life World Run je podujatie, ktoré spája ľudí. Nováčikovia, profesionálni športovci, vášniví amatéri, olympionici aj ambasádori môžu kráčať, bežať alebo ísť na vozíku bok po boku – všetci s rovnakým cieľom: budúcnosť bez obmedzení spôsobených poranením miechy.
Účastníci si môžu zvoliť hlavné podujatia, takzvané Flagship Runy, alebo sa zúčastniť pomocou aplikácie (či už na organizovanom App Rune alebo Individuálnom App Rune) po celom svete, pričom každá registrácia predstavuje krok k nádeji. Tak či inak platí, že ich cieľovou čiarou bude stíhacie auto Catcher Car a bude iba na ich výkone, ako dlho mu dokážu unikať.
V roku 2026 sa uskutočnilo rekordných 648 organizovaných App Runov po celom svete – od Arktického kruhu až po pláže Ria de Janeira – a na Slovensku sa bežalo až v 20 lokalitách. Pre rok 2026 je na u nás potvrdené tradičné podujatie v Bratislave, Veľkom Rovnom, Trnave, Nižnej Myšli, Banskej Bystrici, Košiciach, Vysokých Tatrách a v Senici, a postupne budú pribúdať ďalšie lokality organizovaných behov. Vďaka Wings for Life World Run appke však môžeš bežať kdekoľvek.
Športový riaditeľ Wings for Life International Colin Jackson zhrnul podstatu tohto výnimočného podujatia presne tak, ako ju cíti každý, kto sa postaví na štart:
Tá energia je neuveriteľná a nezabudnuteľná – všetci bežia v rovnaký moment po celom svete. A nezáleží na tom, ako ďaleko dôjdeš – každý je víťaz.
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CRIVIT tričko pre účastníkov organizovaných App Run podujatí
Do nového ročníka sa k Wings for Life World Run pridáva ako globálny partner LIDL so svojou športovou značkou CRIVIT, vďaka ktorej si môžu účastníci App Run eventov na Slovensku zarezervovať štartové tričká zadarmo.
- 🚨 Táto ponuka platí iba pre vybrané organizované App Run podujatia a počet tričiek je obmedzený, takže odporúčame poponáhľať sa, aby sa ti jedno ušlo! Veľkosť si navolíš priamo pri registrácii do daného App Runu a tričko si vyzdvihneš priamo v lokalite, kde budeš 9. mája behať.
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Zahraj sa a vyhraj výlet do ktorejkoľvek lokality po celom svete
Navyše, pokiaľ sa zaregistruješ hneď a zapojíš sa do našej súťaže, môžeš tak vyhrať výlet do ktorejkoľvek Wings for Life World Run lokality podľa vlastného výberu – či už ide o Flagship Run alebo App Run podujatie.
- Zaregistruj sa na Wings for Life World Run 2027.
- Zahraj si hru na svojom telefóne alebo počítači.
- Pretekaj sa s Catcher Carom, vyhýbaj sa prekážkam a nahraj čo najvyššie skóre.
- Hraj tak často, ako len chceš – až do 19. novembra, 12:00.
Víťazom sa stane hráč, ktorý na konci súťaže dosiahne najvyššie skóre. Výherca si môže vybrať ktorúkoľvek lokalitu Wings for Life World Run 2027 na svete. Uhradíme mu cestovné náklady (tam aj späť) pre neho + jednu sprevádzajúcu osobu, ako aj ubytovanie v hoteli – minimálne na noc pred podujatím a noc po ňom.
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Nemáš bežeckú partiu? Nemusíš sa báť, že v tom budeš sám!
Na Slovensku sa do Wings for Life World Run každoročne zapájajú osobnosti, ktoré reprezentujú šport, hudbu aj motiváciu v pohybe. „Je úžasné, že sa každý rok zapája viac a viac ľudí na Slovensku a verím, že raz na tomto podujatí pobeží niekto, komu sa práve vďaka nadácii Wings for Life podarí postaviť z invalidného vozíka na nohy,“ povedal komik Bekim Aziri, ktorý je sám pripútaný na vozík po nehode na bicykli a svojím prístupom inšpiruje druhých. Kondičný tréner a motivátor Maroš Molnár, ktorý pomáha ľuďom prekonať svoje limity, úspešní reprezentanti Slovenska vo vodnom slalome Jakub Grigar a Zuzka Paňková, enduro cyklistka Simona Kuchyňková, wakeskaterka Zuzana Vráblová, či motocyklový jazdec a dakarský hrdina Štefan Svitko. Lyžiar Andreas Žampa je hlavným hnacím motorom behu vo Vysokých Tatrách.
Významný vedecký pokrok, ktorý dáva nádej
Nádej pre ľudí s poranením miechy sa zhmotňuje aj vďaka novým pokrokom vo vedeckom výskume. Napríklad klinická štúdia financovaná nadáciou Wings for Life, vedená profesorom Michaelom Kilgardom z Texaskej univerzity, ukázala, že cielená stimulácia blúdivého nervu v kombinácii s intenzívnou rehabilitáciou dokáže bezpečne a výrazne zlepšiť funkciu rúk a prstov u ľudí s chronickým, neúplným poranením miechy už po jednom týždni.
Existujú však aj ďalšie cesty, ako sa vedci po celom svete snažia nájsť liečbu. Niektoré využívajú magnetické polia na predlžovanie nervových vlákien, iné pracujú s genetickými informáciami pacientov. A ďalšie sú založené na transplantácii buniek v poranenej mieche. Pretože aj poranenia miechy sa líšia, cesta za ich uzravením môže mať rôzne podoby. Dôležité je, že vedci sa zhodujú na jednom - nie je otázkou, či, ale kedy sa nám podarí tieto poranenia vyliečiť. A presne o tom nám všetkým spolu ide!
Pridaj sa k státisícom účastníkov po celom svete a podpor dobrú vec. Poď bežať pre tých, ktorí nemôžu! Ak ťa zaujala myšlienka Wings for Life World Run, zaregistruj sa už teraz na 9. mája 2027. Pre viac info sleduj aj našu Facebook komunitu alebo Strava klub!