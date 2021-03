Prečítaj si, čo motivuje známych športovcov k behu Wings for Life World Run

Zuzka Vráblová

Janka Dukátová

Kubo Grigar

Znovu to vyzerá tak, že budem bežať vo vodáckom oblečení, keďže sa nám to trochu prekrýva so sezónou, ale to ma neodradí, pretože Wings for Life World Run sú preteky, na ktorých si víťaz už na štarte! 😉👍🏼

Znovu to vyzerá tak, že budem bežať vo vodáckom oblečení, keďže sa nám to trochu prekrýva so sezónou, ale to ma neodradí, pretože Wings for Life World Run sú preteky, na ktorých si víťaz už na štarte! 😉👍🏼

Znovu to vyzerá tak, že budem bežať vo vodáckom oblečení, keďže sa nám to trochu prekrýva so sezónou, ale to ma neodradí, pretože Wings for Life World Run sú preteky, na ktorých si víťaz už na štarte! 😉👍🏼

Peťa Pukalovičová

Štefan Svitko

Romana Komarňanská

Maroš Molnár