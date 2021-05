Ja som napríklad zvyknutý okrem behu aj cvičiť, takže by som si v pondelok a stredu klasicky zacvičil, v utorok by som si dal spomínaný tempový beh – svižnú päťku alebo 3 x 1 500 m s tým, že druhú 1 500 by som vystupňoval skoro do maxima na zahustenie svalov. Vo štvrtok by som si dal úplne voľno, v piatok možno ľahké rozcvičenie a výklus fartlekovým spôsobom (45 minút až hodinku, pričom sa pri tom pohrávaš s rýchlosťou a snažíš sa o natonizovanie tela). V sobotu by som si urobil rozcvičku v čase behu a dal si iba 2-3 km v tempe, možno aj 5 km, ale stále to treba mať pod kontrolou, aby sa ti netvoril laktát v nohách, nech si na ďalší deň pripravený podať maximálny výkon. Pripomínam však, že to platí pre tých, ktorí chcú zabehnúť 21 km. Tí, ktorí idú na desiatku, sa môžu len rozcvičiť a dať si 15 – 20 minút, vystupňovať tempo do ľahkého spotenia, a to úplne stačí.