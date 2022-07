Toto je Wout van Aert, kráľ všestrannosti na Tour de France

Pri jazde v individuálnej časovke na 10. etape Tour de France 2019 v bielom drese ako najlepší mladý jazdec v pelotóne utrpel nepríjemnú nehodu, ktorá ukončila jeho preteky. V rozhovore o niekoľko mesiacov priznal, že sa to po chybe pri operácii zmenilo zranenie ohrozujúce jeho kariéru, keďže chirurgovia vynechali natrhnutú šľachu. No prekonal to a do konca roka bol späť v hre.