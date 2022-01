Divoké počasie na Donovaloch odštartovalo sériu Red Bull Zjazdov na doraz

. Necelá stovka nadšených účastníkov sa vydala v ústrety 50-metrovému hromadnému šprintu a následnému 1 800-metrovému zjazdu až do cieľa. Amatéri, nadšenci zimných športov, ale aj profesionálni športovci vytvorili výbornú atmosféru, ktorá často sama o sebe stačí na to, aby sa taký event podaril. A aj keď im počasie hádzalo haldy snehu pod kolená, všetci zišli zo svahu zdraví a s parádnym zážitkom.

. Tá jednak mnohých potešila (Yes, konečne nejaký prašan!), no na druhej strane urobila podmienky na trati o to náročnejšie (Brŕ, -10 a sneh až za ušami). Aj samotný zjazd sa musel presunúť skoro o pol hodinku skôr, pretože nepríjemný vietor a sneženie úplne odstavili lanovku na Novú hoľu. Obrovský zasnežený klobúk dole pred všetkými, ktorí sa nenechali odradiť a postavili sa na štart!

Hovoriac o zábave – okrem nej sa do slovenských hôr cez víkend vrátila aj zima . Tá jednak mnohých potešila (Yes, konečne nejaký prašan!), no na druhej strane urobila podmienky na trati o to náročnejšie (Brŕ, -10 a sneh až za ušami). Aj samotný zjazd sa musel presunúť skoro o pol hodinku skôr, pretože nepríjemný vietor a sneženie úplne odstavili lanovku na Novú hoľu. Obrovský zasnežený klobúk dole pred všetkými, ktorí sa nenechali odradiť a postavili sa na štart!

Hovoriac o zábave – okrem nej sa do slovenských hôr cez víkend vrátila aj zima . Tá jednak mnohých potešila (Yes, konečne nejaký prašan!), no na druhej strane urobila podmienky na trati o to náročnejšie (Brŕ, -10 a sneh až za ušami). Aj samotný zjazd sa musel presunúť skoro o pol hodinku skôr, pretože nepríjemný vietor a sneženie úplne odstavili lanovku na Novú hoľu. Obrovský zasnežený klobúk dole pred všetkými, ktorí sa nenechali odradiť a postavili sa na štart!

: „Bolo to veľmi zaujímavé, lebo hore na štarte som si hovorila: „idem súťažiť,“ a keď som sa rozbehla, niekto do mňa zozadu narazil, takže som skončila hneď na zemi. Hovorila som si ale, že nevadí – idem ďalej, no keď som prišla k snowboardom, vôbec som ten svoj nevedela nájsť. Nakoniec sa mi to nejako podarilo, neprišla som do cieľa prvá, ale ani posledná a užila som si to. Bol to super deň!“