Legenda Red Bull Zjazdu na doraz, Michal Bekeš, ti poradí, ako na to

8. Neprežeň to s motiváciou

6. Nechoď do toho bezhlavo

(alebo ak chceš Red Bull Homerun či Red Bull Zjazd na Krechę a mohli by sme pokračovať...) zvládnutý ako nikto iný. Prečítaj si preto jeho pár rád, ktoré sa ti môžu počas pripravovaných troch slovenských zastávok zísť. Ako totiž hovorí Mišo: „záleží od bubnov na svahu, či ich je veľa, ale väčšinou jazdíme celý čas plné paľby. Ak to nezvládneš, nemusí to dopadnúť najlepšie.“ Preto čítaj a aplikuj:

Deväťkrát toto podujatie vyhral a na pódiu sa umiestnil dokopy až 19-krát. Asi ťažko by si našiel väčšieho špecialistu na túto disciplínu. Michal Bekeš je reprezentant Slovenska v rýchlostnom lyžovaní, ktorý má

Musíš strašne veľa piť, aby si nebol dehydrovaný. Pretože od štartu až do cieľa, ak to trvá aj päť minút, pokiaľ budeš dehydrovaný, nikdy neprídeš prvý. Už samotná príprava na preteky je preto veľmi dôležitá, lebo bez tekutín ti svalstvo skrátka nevydrží.

Nájdi si pri štarte správnu pozíciu na to, kde si umiestniť lyže a kde sa postaviť v štartovej línii. Ja si vždy hľadám tie najvýhodnejšie miesta. Ideálne je načítať si ešte predtým terén, aby si vedel, odkiaľ chceš aj vyrážať. Tu hrá úlohu sklon zjazdovky, ktorý je všade iný. Navyše, na konci dňa je na svahu veľa nerovností – okrem rôznych zlomov a podobne tam bude aj veľa bubnov, takže ty už pred pretekmi potrebuješ mať jasno v tom, kadiaľ pôjdeš od štartu až do cieľa.

A tiež musíš zvážiť, či by bolo pre teba najvhodnejšie bežať čím kratšiu vzdialenosť alebo naopak čo najviac. Niekto je rýchly bežec, niekto je pomalší, takže si to treba podľa schopností rozmyslieť. Kto je v tomto univerzálny - aj dobrý bežec aj rýchly na lyžiach – ten nemá problém vyhrať.

Ideálne je naskočiť do lyží oboma nohami naraz a vedieť si ich zároveň aj zapnúť. Ak toto dokážeš, je to bomba.

Čo sa týka oblečenia, keďže sa nemôžu používať kombinézy, odporúčam niečo neprefúkavé a čo najužšie. Musí to byť však pohodlné, aby si sa vedel dostať do zjazdovej pozície a vydržať v nej.

A napokon, za mňa korytnačka určite musí byť, lebo ak by náhodou nastal nejaký pád, môžeš tak predísť zraneniu chrbtice.

