Filip Nagy: Hneď na začiatku mi bolo jasné, že fotenie si bude vyžadovať nie jednu návštevu jaskyne predtým, ako do toho pôjdeme na ostro. Pri tej prvej sme si ju prešli a vymýšľali, na ktorých lokáciách fotiť. Bola to v podstate príjemná exkurzia, pri ktorej sme sa zhodli, že bude lepšie prísť pred samotným fotením ešte raz a všetko si dopredu nasvietiť, keďže bolo jasné, že to nebude iba o jednom externom blesku. Predsa len, pracujeme so športovcami, ktorí majú pár mesiacov pred najdôležitejším podujatím športovej kariéry. Nesmú v zime a studenej vode ochorieť, a ani toho času nemajú až tak veľa. Druhá návšteva teda bola o nasvecovaní a tá bola asi najťažšia. Bolo to množstvo pokusov a omylov a prekrikovania sa cez vysielačky, že presne do druhej strany bolo treba to svetlo otočiť. Nakoniec som si už len doma pripravil diagramy svietenia, vypočítal všetky expozície a rozpočítal životnosť batérií svetiel, aby som mal dostatočnú rezervu. Zamyslel som sa nad vzorovými fotkami z každej lokality, či by sa nedali urobiť lepšie, a na samotné fotenie sme už išli „na hotové“. Teda toľko teória. Prax sa, samozrejme, ukázala ako úplne samostatná výzva, keďže sa do rovnice prirátali pohybujúci sa kajakári.