: „Povedala by som, že až 70% výkonu je psychika. Mám dni, kedy sa cítim silná a pripravená, ale v hlave mi to nejde, niečo nevyjde a celý tréning je zlý. Keď si na tom fyzicky dobre, pomôže to a viac si veríš. Hlava však môže ísť proti tebe, proti všetkému, čo si urobil.“

Nielen v športe, ale aj v živote sa ľudia častokrát snažia čeliť svojim problémom, prekážkam či výzvam osamote. Nemusí to však byť jediné a ani správne riešenie. „Mám mentálneho kouča Adama Kociana, ktorý mi pomáha už takmer štyri roky. Súčasťou toho sú mentálne tréningy, meditácie či vizualizácie. Jednou z hlavných vecí, ktoré ma naučil, je prijať, že svoju hlavu musíš trénovať. Nebyť taký, že „na čo mi to bude a či to pomôže“. Treba mať otvorenú myseľ, hlava je dôležitá časť výkonu, a to musíš prijať. Niekedy človek potrebuje názor niekoho iného, aby sa pozrel na situáciu z rozdielnej perspektívy. Niekedy je odpoveď pred nami, len potrebujeme posunúť správnym smerom. Potom je to oveľa jednoduchšie.“

Mnohí z nás sa snažia v živote dosiahnuť úspech čo najskôr a s čo najmenším úsilím. Takto to ale väčšinou nefunguje. Nie nadarmo sa hovorí, že veľké veci si vyžadujú čas. Aj Zuzka si toho je vedomá: „Naučiť sa pracovať sám so sebou istý čas trvá. Máš pocit, že sa poznáš, ale pri mentálnom tréningu ťa veľa vecí prekvapí. Zaoberáš sa tým, prečo o sebe pochybuješ. Veľa ťa to môže naučiť. Pochopíš, prečo a ako premýšľaš. Sú momenty, veci, s ktorými mi pomohol kouč, ale väčšinou sa snažím svoje otázky v sebe vyriešiť sama.“

Aj keď sa človek často snaží, nie vždy je možné úplne oddeliť svoju prácu od súkromia. Či chceš alebo nechceš, tieto dve sféry života sa navzájom dosť ovplyvňujú. Neznamená to ale, že s tým nemôžeš pracovať. „Športový a súkromný život súvisia. Keď sa ti nedarí v škole alebo doma a s niekým sa pohádaš, prejaví sa ti to na nálade. Je veľmi dôležité vedieť si to mentálne rozdeliť a stopercentne sa venovať tomu, čo robíš v danej chvíli. Keď riešim vodu, nechcem rozoberať súkromie. Chytením pádla zresetujem všetko naokolo. Čím viac sa toho v mojom živote deje a mám viac náročných tréningov, tým viac sa prejavujú moje emócie. Preto viem, že keď sa mi nedarí, vtedy musím na chvíľu vypnúť. Dať si pauzu, povedať trénerovi, že potrebujem dve minúty na upokojenie," opisuje Zuzka a jedným dychom spomína ešte jeden dôležitý nástroj, ktorý ti dovolí tvoje hranice posúvať.

