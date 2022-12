Zuzana Paňková takpovediac vyrástla na rieke. Jej starí rodičia sú vodáci a prvýkrát ju zobrali do lode, keď mala iba šesť mesiacov. Spolu splavovali Hornád, Dunajec, Poprad, ale aj rakúsku Salzu. Navyše, jej ujo robil vodný slalom, takže bolo len prirodzené, že už ako šesťročná sa ocitla aj na svojom prvom tréningu v košickej lodenici.

Skoro sa v tom kajaku stratila © Archív Zuzky Paňkovej

„Bola som veľmi súťaživé decko. Vždy som chcela byť prvá. Keď som splavovala, milovala som ten pocit byť na vode a vodu ako takú. Keď som si potom sadla do rýchlejšej lode a musela som ísť na čas, plus tam boli výzvy v podobe bránok, ktoré bolo treba prejsť, vtedy som si povedala, že toto je to, čo chcem robiť.“

Nie, že by ju iné športy neoslovili. Skúšala aj lyžovanie, karate alebo plávanie, ale na tréningy sa jej chodiť nechcelo. Na behanie ju nevybrali, lebo bola nízka, a na bicykli sa zase bála ísť rýchlejšie. Voda všetky tieto prekážky zmazala.

Pokojnú hladinu postupne sem tam vymieňala za tečúcu v Dolnom Kubíne a keď mala deväť, prvýkrát sa posadila aj na divokú vodu v Liptovskom Mikuláši. Od tohto momentu všetko nabralo rýchly spád a v roku 2022 sa Zuzka ako tínedžerka ocitla na pódiu pretekov seniorského svetového pohára. Chceš spoznať túto veľkú nádej slovenského športu bližšie? Tu je 12 zaujímavostí, ktoré by si o nej mal vedieť.

01 Vďaka Elene Kaliskej sa delfín stal jej obľúbeným zvieraťom

So svojou láskou sa zoznámila koncom leta, takže na prvé preteky si musela chvíľu počkať. Najprv bolo treba osvojiť si techniku pádlovania a prechádzanie bránok. V zime sa zase na plavárni učila, ako zvládať eskimáka a ostatné trénovala na suchu v telocvični. Ako sedemročná sa konečne postavila na štart svojich prvých pretekov. Bolo to v Dolnom Kubíne a kajak, s ktorým jazdila, mal vpredu nakresleného delfína. Jeho predošlou majiteľkou bola dvojnásobná zlatá olympionička Elena Kaliská a pre Zuzku to bol priam magický predmet, s ktorým aj patrične zachádzala.

„Brala som to ako niečo úžasné, čo mi dodá trochu sily a odvahy. Pamätám si veci pred štartom, že som bola nervózna, že som sa s tým delfínom rozprávala a pamätám si, ako tréner behal popri trati a kričal. Ďalej viem už len to, že som bola spolu s jedným chalanom vyhlásená za najmladšieho účastníka a dostali sme obrovský kornút so sladkosťami. To sú moje kľúčové spomienky. Odvtedy má u mňa delfín špeciálne miesto,“ opisuje s úsmevom.

So svojím detským koníčkom to dotiahla ďaleko © Jan Kasl

To, akú dôležitú rolu vtedy ten delfín zohral, sa dozvedela až o niekoľko rokov neskôr, keď začala pracovať s mentálnym koučom. „Od neho som zistila, že veľa prospešných vecí som už predtým robila sama. Napríklad aj self talk (teda rozprávanie sa so sebou), za čo ďakujem rozprávke Autá a Bleskovi McQueenovi, ktorý ma to naučil.“

02 Z divokej vody mala najprv strach

Čo sa týka nervozity pred pretekmi, tú nikdy nemávala až takú veľkú, že by jej zväzovala ruky. Práve naopak – snaží sa ju využiť ako palivo, aby dokázala zabrať. S čím však musela ako dieťa zápasiť, bol strach z divokej vody. Áno, dobre čítaš. Koniec koncov – strach je predsa na to, aby sa prekonával.

Dnes sa už ničoho nebojí © Jan Kasl

„Keď som bola malá, tréner mal so mnou pevné nervy, za čo mu veľmi pekne ďakujem. So starými rodičmi sme totiž chodili na pokojné riečky a zrazu som sa ocitla vo vode, kde boli valce, bubny a ja som sa iba držala kameňa a nechcela som sa do nich ani za svet pustiť,“ spomína na dnes už zábavné chvíle so svojím koučom Petrom Murckom, „hovoril mi „tak nechoď“ a ja na to „ale ja musím, lebo som na tréningu a toto je to, čo chcem robiť!“ Chvíľu sme sa teda hádali či idem-nejdem a nakoniec som šla, prevrátila som sa a vypadla som z lode. On po mňa skočil do vody a takto nejako to šlo dookola asi tri roky, až kým som sa neprestala báť. Veľmi si to vážim, hlavne teraz s odstupom času.“

Títo dvaja spolu makajú už od jej šiestich rokov a navzájom sa poznajú dokonale. „Asi by povedal, že na mňa treba pevné nervy, ale myslím si, že som celkom poslušná a snažím sa do každého tréningu dávať 100 %. Hlavne sa navzájom rešpektujeme. Keď mu poviem, že sa necítim dobre, nenúti ma ísť ďalšiu jazdu, ale ak on zavelí, že niečo treba urobiť, nepremýšľam a idem na to.“

03 Majstrovstvá Slovenska v roku 2018 jej otvorili oči

Zuzka patrila v mládežníckych kategóriách vždy k tým silnejším a obratnejším, a výsledky preto na seba nenechali dlho čakať...

„Taký najväčší moment prišiel asi v roku 2018, kedy sa mi podarilo umiestniť sa medzi ženami na majstrovstvách Slovenska na treťom mieste. Naša seniorská reprezentácia tam síce nebola, lebo pretekala na svetových pohároch, ale aj tak som zajazdila dobre a vtedy som si povedala „wau, toto by mohlo ísť.““

Tento moment bol o to významnejší, že v ďalšej sezóne už mala pretekať s juniorkami a aj keď výhry z mládežníckych kategórií samozrejme mali svoju váhu, poraziť seniorky je predsa len úplne iná liga. Vodný slalom vždy milovala, no predtým na otázku, či chce byť profesionálka, nikdy nevedela dať jednoznačnú odpoveď. Po tomto podujatí sa všetko zmenilo. „Niekde vzadu v hlave som asi mala to, že by som jedného dňa rada bola úspešná a do každého tréningu som chodila naplno, ale do tohto momentu som si nepripúšťala, že by to mohlo byť reálne, takže ma to veľmi povzbudilo,“ dodáva.

04 Jana Dukátová ju vždy hnala vpred

Ako to už v prípade mnohých športovcov býva, súrodenecká rivalita vie spraviť svoje. Zuzka vyrastala s piatimi mladšími súrodencami (štyria bratia + sestra), takže výšková výhoda vždy hrala v jej prospech. Dôležité ale bolo, že sa doma nikdy nenudili. Bohužiaľ, mladší Paňkovci už nemali také možnosti, pretože tamojší vodácky klub šiel do úzadia po tom, čo sa Zuzkin kouč začal venovať naplno iba jej. Stále sa však sem-tam na vodu dostanú a svoju veľkú sestru plne podporujú.

Navonok by sa mohlo zdať, že to všetko, čo sa okolo nej deje, je na mladého človeka celkom veľký tlak. Nebolo by preto prekvapením, keby už za sebou mala pár kríz a momentov, kedy s tým všetkým chcela seknúť. Opak je však pravdou. Zuzka si iba zaťuká o stôl a s radosťou v hlase rozpráva, že takouto chvíľou si zatiaľ nemusela prejsť a dúfa, že ani nebude musieť. „Viem, že prídu aj ťažšie chvíle a už sa mi stalo, keď sa mi nechcelo ísť na tréningy, ale potom som sa pozrela nad posteľ, kde mám zavesené všetky medaily, štartové čísla a plagát s Jankou Dukátovou, a to mi dodalo vôľu pokračovať.“

Janka dohliadala na každý jej úspech © Archív Zuzky Paňkovej Úspechov nie je málo a veľa ich ešte plánuje pridať © Archív Zuzky Paňkovej

Práve Jana a jej ladné, silné a zároveň rýchle „tancovanie na vode“ bolo pre ňu vždy najväčšou inšpiráciou. A aj keď sú typologicky odlišné pretekárky – Zuzka skôr výbušnejšia a Janka technicky dokonalá – je toho veľa, čo si od svojej úspešnejšej krajanky môže zobrať. „Potrebujem do mojej jazdy dostať aj viac pokoja a ladnosti, a práve ona mi toto dala najviac. Mala som párkrát tú česť byť s ňou na vode, kedy sa mi ochotne venovala. Tie tréningy mám podrobne zapísané v zápisníčku a keď mi niečo nejde, pripomeniem si, čo mi hovorila.“

05 Jej najväčšia zbraň je mentálna sila

„Mám svoj denník, ktorý mi odporučil mentálny kouč, a mám aj zošit, do ktorého si píšem poznámky, keď mám napríklad ťažký tréning. Je to hlavne preto, aby som vedela, prečo bol náročný, čo som sa naučila a aby som sa k tomu vedela vrátiť. Niekedy je čudné čítať si to, ale pomáha to.“

S mentálnym trénerom Adamom Kocianom začala pracovať v roku 2019 a nepochybne aj on má veľký podiel na tom, kam až to dotiahla. Pri vodnom slalome sa totiž hovorí, že 70 % z daného výkonu robí hlava, takže aj keď máš akokoľvek natrénované, kým sa nebudeš cítiť v poriadku, výsledky sa nedostavia. Svoje však môže zohrávať aj prirodzená nátura a tá slovenská zrejme tomuto športu praje.

V hlave to treba mať usporiadané © Jan Kasl

„Jednak máme určite v hlave to, že sme jedna z veľmocí, že sme v tom fakt dobrí. Navyše oproti ostatným podobne malým krajinám máme aj dobré podmienky, lebo sú tu dve fakt veľmi dobré trate na tréning. A zároveň máme aj dobrú mentalitu. Niekedy, keď vidím napríklad Španielov, tí sú energickí a neboja sa riskovať. My jazdíme skôr s precíznosťou a rešpektom, a vieme, čo chceme. Povedala by som, že naša mentalita sedí na vodný slalom.“

Čunovo vs Liptovský Mikuláš Z domácich tratí má radšej tú pri Bratislave. Má silné valce a je náročnejšia, takže sa na nej dokáže naučiť viac.

06 Bez ľudí okolo by nebola tam, kde je

Ak sme už spomenuli jej súrodencov, trénera a mentálneho kouča, nemôžeme vynechať ani ďalších ľudí, bez ktorých by dnes nebola tam, kde je. Mnohých možno ani osobne nepozná, ale o to krajšie je vidieť, akú silu môže mať komunita.

„Vďaka tomu, že som bola medzi rovesníkmi stále medzi tými najlepšími, vždy som mala nejakú podporu. Či už to bolo Tréningové stredisko mládeže, projekty ako Ukáž sa, v ktorom som stretla Danku Bartekovú a tá ma neskôr zahrnula do programu Zamierené na taleny, alebo Juniorský olympijský tím,“ rozpráva vďačne, no zároveň jedným dychom dodáva, že to aj tak nikdy nebolo jednoduché. Podporu jej často pomáhal zháňať tréner alebo ďalší vodáci. „Stalo sa mi aj to, že som prišla domov z majstrovstiev sveta alebo Európy a doma ma čakala obálka, v ktorej sa mi všetci z komunity poskladali na peniažky. To všetko mi naozaj veľmi pomohlo.“

Cenné rady od Roba Orokockého, ktorý trénoval aj Janku Dukátovú © Filip Nagy

Napokon, nezabúdajme ani tie najdôležitejšie osoby – mamu s otcom. Bez nich by sa päťhodinové cesty do Bratislavy a úlohy z matematiky či fyziky asi nikdy nezdali ľahkým sústom. „Vždy ma vo všetkom podporia. Aj keď je síce sestra niekedy nahnevaná, že v našej izbe musí robiť všetko sama, rozhodne ma doma všetci podporujú a ja si to nesmierne vážim.“

Keď Janka Dukátová radí, Zuzka počúva © Filip Nagy

A čo je v dnešných časoch pomaly už aj raritou, pozitívne skúsenosti má Zuzka aj so sociálnymi sieťami. Aj keď sama priznáva, že pred nimi má rešpekt a netrávi tam veľa času, snaží sa aj týmto spôsobom zviditeľniť, spoznať nových ľudí a ukázať im, v čom je dobrá, aj keď možno nie sú zbehlí vo vodách jej športu. „Vždy mi príde veľa pekných správ – aj keď získam nejaký úspech, ale aj keď sa mi nezadarí. Dokonca mi napíšu aj ľudia, ktorých vôbec nepoznám. Sú naozaj úžasní a musím povedať, že zatiaľ som nemala skoro vôbec žiadne zlé skúsenosti. Iba pár, za čo som rada,“ opisuje a dodáva, že doma je to skôr mamina, kto trávi viac času na Instagrame „niekedy mi aj zavolá, že aspoň vidí moju storku a je rada, že žijem 😅.“

07 Na vlastnej koži sa presvedčila, že všetko zlé je na niečo dobré

Druhý veľký moment v kariére mladej vodnoslalomárky prišiel na jej prvých majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši v roku 2019. Na vode šla vtedy najrýchlejšie zo všetkých, no dva dotyky ju napokon potrestali. Nebolo jednoduché to len tak hodiť za hlavu, ale zároveň to bola tá najlepšia vec, ktorú mohla urobiť. „Bola som vtedy prvý rok juniorka, pretekali tam aj veľké mená zo slovenskej scény, ktoré stále jazdia, a bolo to pre mňa veľmi povzbudivé. Potom som prišla na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v Krakove, a tam som skončila štvrtá. Pre všetkých to bolo prekvapujúce, že wow.“

Podobná situácia sa opakovala aj v ďalšej sezóne. Prišla pandémia, takže sa nedalo nikde vycestovať. Slovákov dokonca zväz nepustil ani na európsky šampionát. „Bolo to trochu frustrujúce, pretože napríklad Česi mohli ísť a nás čakala tak trochu presedená sezóna, ale aspoň som na sebe pracovala a 2021 bol pre mňa veľmi úspešný rok. Na majstrovstvách sveta som bola tretia v kajaku (K1) a šiesta v singli (C1), čo sa mi veľmi nepodarilo, ale potom som prišla na majstrovstvá Európy v slovinskom Solkane a tam som zobrala zlato za K1, C1, hliadku a bronz za kayak rolls. To bola paráda.“

Ako sa to hovorí? Všetko zlé je na niečo dobré...

„Áno, lebo počas sezóny, keď pretekám, nemám veľmi čas trénovať techniku a podobne, a takto som mala celý rok na zlepšovanie techniky, a musím povedať, že vďaka tomu som sa poriadne zlepšila. V podstate to bolo dobré, aj keď som to v tej chvíli tak necítila.“

08 Jej životný výsledok prišiel v Pau

Na Slovinsko má veľmi dobré spomienky. Okrem neho si však už stihla zamilovať aj ostrov Réunion, kam naša reprezentácia uplynulé roky chodieva na predsezónne sústredenia, a kanál Pau vo Francúzsku. Pri spomienkach naň sa vynárajú tie najkrajšie pocity.

Keď som stála v cieli, kývala do kamery a vedela, že budem mať medailu, reálne som si myslela, že z toho odpadnem Zuzka Paňková

Bola to totiž práve tamojšia zastávka svetového pohára a posledný augustový víkend roku 2022, ktorý jej priniesol doposiaľ najlepší výsledok kariéry.

„Vtedy som po majstrovstvách sveta nešla juniorské majstrovstvá Európy, lebo som bola zničená. S trénerom sme sa zhodli, že od pretekania si potrebujem dať dva týždne pauzu, a tým pádom som mala viac sily práve na koniec sezóny. V Pau som v C1 vyhrala kvalifikáciu a v semifinále som štartovala ako posledná. Bola som nervózna, ale nejako som to zvládla a potom ostávalo už len finále. Bola to celkom náročná trať, pri jednej bránke som si nebola vôbec istá, či sa do nej dostanem a nebudem mať 50-ku. Predo mnou šla Franklin Mallory, ktorá bola druhá v Tokiu. Pamätám si, že vtedy vypeckovali repráky naplno s pesničkou As It Was or Harryho Stylesa a ja som si len hovorila „sústreď sa Zuzka,“ mala som hlavu nastavenú iba na vodu, a aj keď sa pred mojou jazdnou začínali zbiehať ľudia okolo trate, snažila som sa ich nevnímať. Keď som šla tú jazdu, cítila som sa úplne super. Mala som silu v rukách a aj keď som musela zaimprovizovať v štvrtej bránke, vyšlo mi to, a potom som už šla presne to, čo som plánovala. Ostatné baby spravili chyby, čomu som nechcela veriť, a keď som stála v cieli, kývala do kamery a vedela, že budem mať medailu, reálne som si myslela, že z toho odpadnem. Chcela som len trénerovi povedať, nech mi prinesie magnézium 😅. Potom ešte Jessica Fox minula bránu, a ja som vedela, že to bude druhé miesto. Bol to úžasný pocit. Nemohla som tomu uveriť.“

To, čo v pretekoch predviedla, spolu so svojím trénerom volajú FLOW – „je to akoby beztiažový stav na vode, keď všetko ide automaticky. Aby si sa do toho dostal, je za tým veľmi veľa práce s dychom, vizualizácia a meditácie, ale potom už ide všetko, ako má,“ vysvetľuje.

A čo bolo tiež dôležité – ukázala poriadnu dávku sebavedomia a vyspelosti. Urobiť si uprostred sezóny dvojtýždňovú pauzu bol síce trénerov nápad, no samotné rozhodnutie musela urobiť ona. Nebolo jednoduché, ale ako sa neskôr ukázalo, bolo správne. „Hovorila som si, že je to moja posledná juniorská sezóna, ale keby som do tých Budějovíc (na majstrovstvá Európy) šla, bola by to pre mňa nová trať, tréningy by neboli dobré a ani výkony. Takto som mala šancu podať dobrý výkon na seniorskom podujatí, čo mi mohlo dať oveľa viac. Preto som si povedala, že toto je moje rozhodnutie.“ Samozrejme, okolie a ľudia, ktorí do toho nevideli, jej vypisovali, prečo nejde na majstrovstvá, čo určite nebolo príjemné. Vo Francúzsku však všetkým ukázala, že to bol dobrý ťah. Viac ako dobrý!

09 Snaží sa odnaučiť skromnosť, ale nie slušnosť

Tým, že bola doma spomedzi súrodencov vždy najstaršia, sa v nej zakorenila zdravá zodpovednosť. A tá má veľmi blízko k profesionalite. Čo ďalšie si však na jej vystupovaní určite veľmi rýchlo všimneš, je skromnosť, ktorá sa pri vrcholovom športe často veľmi nenosí.

„Som celkom utiahnutý človek a kým som si začala veriť, chvíľu to trvalo. Keď sa ma niekto pýtal, ako som šla jazdu, povedala som, že hrozne. Napokon sa ukázalo, že som mala o 6 sekúnd lepší čas. Postupne sa však učím v seba veriť. Aj keď som skromná, učím sa byť rada, že som, kto som, že som skromná, ale niekedy to musí ísť bokom a musím zo seba podať maximum. Chcem byť najlepšia, takže sa odnaučujem byť skromná, ale stále chcem byť natoľko skromná, aby som bola slušná.“

Skromná neznamená nesebavedomá © Jan Kasl

Chcem byť najlepšia, takže sa odnaučujem byť skromná, ale stále chcem byť natoľko skromná, aby som bola slušná Zuzka Paňková

Tieto vlastnosti si rozhodne cenia všetci v jej škole, kde sa jej učitelia snažia vychádzať v ústrety a nemajú problém s individuálnym študijným plánom. „Písomky si dopisujem a máme dohodu, že keď som v Košiciach, idem do školy, ale keď som preč, sústredím sa na tréning a preteky. Myslím si, že vo všeobecnosti som dobrý žiak. Pri pár predmetoch som si však už povedala, že sa nedá byť Supermanom vo všetkom. Najviac mi záleží na biológii, chémii a fyzike, takže tam sa snažím mať fakt dobré známky,“ vysvetľuje.

Čomukoľvek sa venuje, snaží sa do toho pretaviť svoju mentalitu, ktorú nadobudla v tréningoch... „Keď sa učím, tak sa učím a na iné nemyslím. Keď trénujem, tak trénujem a keď oddychujem s rodinou, tak sa venujem rodine.“

10 Prezývku Supergirl nedostala len tak

Supermanom v škole byť nechce, ale na vode je to iná pesnička. Tam sa zatiaľ snaží dominovať v každej disciplíne, ktorú robí. A že nie je veľa ľudí, ktorí by sa venovali aj kajaku aj kanoe.

„Už ma niekto nazval aj Supergirl a podobne. Uznávam, že je to určite náročné robiť obe disciplíny, čo je niekedy aj vidno, pretože ak by som šla len jednu, bola by som v nej ešte lepšia, ale obidve mám rovnako rada, takže asi by som si nevedela vybrať. Viem, že raz príde ten deň, lebo ten šport k tomu smeruje – pretože pretekárky sa zlepšujú a každý tréning ti chýba – ale zatiaľ mám obe veľmi rada.“

Zuzka tým chce povedať, že kombinovať súťažne C1 aj K1 bude v budúcnosti oveľa náročnejšie, až priam nemožné. Velikánky, ktoré to dokázali, ako napríklad Jana Dukátová či Jessica Fox , tak dosť možno môžu byť jedny z posledných. „Mladí pretekári sa aj tak budú aspoň do 12 rokov snažiť rozvíjať v oboch, pretože to človeku pomáha v tréningu myslenia. Jedna vec ťa naučí druhú, ale myslím si, že tie disciplíny sa budú tak špecializovať, že aby si bol top 10, budeš musieť robiť iba jednu,“ dodáva.

Zuzana Paňková © Filip Nagy

Práve Jessica Fox patrí spolu s Jankou a Mišom Martikánom medzi najväčšie Zuzkine vzory. Austrálčanka hlavne preto, lebo sa stala priekopníčkou v tom, ako začala prehadzovať pádlo z jednej strany na druhú. A Michal zase dokáže prejsť štyri bránky na pol záberu, ani pri tom nevyberie pádlo z vody a má úžasné cítenie vody.

„Keď videl, že sa trápim, párkrát mi aj poradil, ale stále mám pred ním veľký rešpekt, takže spýtať som sa ho ešte nespýtala, ako to robí 😄,“ komentuje a dodáva ešte jeden veľký vzor, „z tých osobných je to moja mamka, lebo ona je pre mňa Superžena.“

11 Súťaživejšieho človeka by si hľadal márne

Aby si mal čo najlepšiu predstavu o tom, ako veľmi to toto dievča túži dotiahnuť čo najďalej, pridáme tu ešte jednu vtipnú historku, ktorá sa odohrala 10. septembra 2022. Zuzka už mala po sezóne a rozhodla sa vyskúšať si bežecké preteky Red Bull 400 . Áno, tie, v ktorých sa uteká hore skokanským mostíkom na Štrbskom Plese a ľudia na ne trénujú celú sezónu. Ona netrénovala takmer vôbec a medzi ženami skončila piata!

Zuzka Paňková to natrela mnohým bežkyniam © Filip Nagy

„Viem, že mám dobrú vitálnu kapacitu pľúc, ale ani ja som to nečakala. V utorok pred pretekmi mi Janka Dukátová písala, či sa chcem prísť pozrieť. Tak si hovorím, že poďme rovno behať. Tri dni predtým som začala s výbehmi do kopca, dva dni pred som si kúpila tenisky na trailový beh, napozerala nejaké videá a rady, a nejako to vyšlo.“

A ako to pri podobne súťaživých individuách býva, s jedlom rastie chuť. Nabudúce Zuzka plánuje útočiť na TOP 3, takže dámy, začnite makať už dnes!

6 min. Klobúk dole pred Zuzkou Zuzana Paňková a jej fantastický výkon na Red Bull 400 na Štrbskom Plese.

12 Ďalším cieľom je medaila z Paríža

Dobrou správou je, že podobný mindset má vo všetkom, čo robí, a to sa odzrkadľuje aj v jej plánoch do budúcna.

V zime má na programe hlavne silový tréning a techniku, pričom v januári a februári ju čakajú náročné štyri až päť týždňov sústredenia niekde v teple na vode, „aby som sa v marci nominovala cez nominačné preteky do reprezentácie, dostala sa na majstrovstvá Európy a tam si vyjazdila miestenku do Paríža. To sú moje ciele,“ priznáva s dodatkom, že z Francúzska bude chcieť priniesť medailu.

