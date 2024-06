Je len málo športov, v ktorých by malo Slovensko toľko titulov svetového šampióna, ako práve wakeskating. A máme tiež málo športovcov, ktorí by v tom svojom remesle boli takí dominantní, ako práve rodáčka z Piešťan. Zuzana Vráblová jednoznačne je nespochybniteľnou kráľovnou wakeskatingu, a preto sa jednoducho pýtalo aj si ju tak zvečniť. No a kde lepšie tak urobiť, ako s kulisou jedného z naikonickejších zámkov na Slovensku?

Zuzka toto miesto dobre pozná, keďže to sem v detstve spolu s rodičmi nemali na výlety ďaleko a viackrát navštívila napríklad aj miestnu zoo či ďalšie lokality v okolí. Nikdy si však nemyslela, že by sa tu raz prechádzala v honosných šatách ako skutočná kráľovná.

„Ja som nevyrastala s tým, že by som sa hrala na princeznú či kráľovnú, skôr som bola vždy v chalanskom kolektíve. Možno až teraz sa rada krajšie obliekam alebo sa upravím, ale toto veru nikdy nebol môj detský sen. O to zaujímavejšia skúsenosť to však bola, pretože ako dieťaťu by mi nikdy ani len nenapadlo, že toto raz absolvujem,“ opísala Zuzana svoj zážitok.

Jedna z najkrajších lokalít na Slovensku, kde sa wakeskatovalo © Filip Nagy Kráľovná v pracovnom úbore © Filip Nagy Niekto sníva o veľkom baráku, wakeskateri zase o takomto jazierku za domom © Filip Nagy

Wakeskating a unikátne miesta patria k sebe

Ako správna wakeskaterka sa však nezaprela a ešte pred samotným fotením vznikol nápad, že by si na mieste mohla aj zajazdiť. Jednou z najväčších výhod tohto športu je totiž fakt, že človeku často stačí aj menšia vodná hladina a pokiaľ si k nej prinesie winch (po našom „navijak“), dokáže sa zabaviť. Platí pritom, že čím zaujímavejšia lokalita, tým lepší je samotný zážitok.

Ako v rozprávke © Filip Nagy Na Slovensku je to asi najkrajšia lokalita, v akej som jazdila. Vizuálne určite. Možno nie najlepšia na jazdenie, ale užívala som si to prostredie. Bolo to niečo výnimočné Zuzana Vráblová

Sleduj video, ktoré ťa vtiahne priamo do tohto stredovekého prostredia:

Kráľovná wakeskatingu vo svojom prirodzenom prostredí Zuzana Vráblová absolvovala zaujímavé fotenie a popri tom si aj zajazdila na wakeskate vo vodnej priekope pod Bojnickým zámkom.

Len aby ti bolo jasné, Zuzka už wakeskatovala na mnohých netradičných lokalitách – aj na Slovensku a v Česku. Presne to bola misia jej prvého vlastného väčšieho projektu s názvom Winch Sessions . Úplné na vrchole ale pre ňu aj naďalej ostáva expedícia do odľahlého Národného parku Lençóis Maranhenses v Brazílii .

„Brazíliu asi len tak nič neprekoná, ale aj toto bolo pekné a užila som si to,“ hovorí spokojná po tom, čo sa napokon podarilo zachytiť aj jej jazdecké umenie v tak parádnom prostredí. „Všetko, čo sme chceli v neznámych podmienkach natočiť alebo nafotiť, sme mali naplánované na jeden deň. Bežne sa tu pritom newakeskatuje, vzdialenosti na pokusy boli trochu kratšie, ako by mi vyhovovalo, a chceli sme jazdiť v nejakom uhle, aby to vyzeralo dobre na záberoch. Na začiatku nám teda chvíľu trvalo, kým sme sa s fotografom zosúladili. Do toho nám aj navijak robil určité problémy, nakoľko sme ho nemali kde ukotviť podľa predstáv, a okrem toho sme chceli stihnúť aj nakrúcanie s dronom, čo bola najdôležitejšia časť celého projektu. Ale v tomto bývajú obzvlášť winchovacie projekty v neznámej lokalite vždy náročné. 🙂“

Osvieženie pre fotografa o 3, 2, 1... 🤭 © Filip Nagy

Tituly nie sú všetko

Zuzka sa však výziev nebojí a aj keď sa ich aktuálne už snaží hľadať inde ako na európskych či svetových šampionátoch, ešte sa tento rok predsa len plánuje predstaviť v septembri v Paríži a užiť si kamarátsku atmosféru, ktorú tieto stretnutia wake komunity zo všetkých kútov planéty prinášajú. „Fyzicky sa cítim dobre a aj jazdím viac ako minulú sezónu, kedy som absolvovala operáciu, no môj progres už prirodzene nie je taký rýchly. Navyše, je tu nová generácia jazdkýň, ktoré sú vo veku, kedy sa učia veľmi rýchlo, a jednoducho raz musí nastať ten zlom, kedy to už skrátka treba prenechať novej generácii,“ triezvo hodnotí Zuzka.

„Skôr by som sa takto chcela s pretekmi sama pre seba rozlúčiť. Pozdraviť kamošov, ktorí sú tí, vďaka komu mám tieto podujatia rada, pretože formát, ktorým sa podobné šampionáty jazdia, nie je pre mňa úplne vyhovujúci, takže to mi chýbať nebude. 😄 Plánujem sa teda tento rok zúčastniť, no do budúcna už skôr nie. Ja som aj tak vždy hovorila, že sa wakeskatignu nevenujem pre výsledky z pretekov, ale preto, že ma ten šport baví. Samozrejme, výsledky športovcovi v kariére pomáhajú, ale moje ciele nikdy neboli všetko vyhrávať.“

Tomu hovoríme reprezentatívny outfit © Filip Nagy Kráľovná svojho športu © Filip Nagy

Aktuálne je to z jej pohľadu skôr o vyhľadávaní momentov, pri ktorých ju wakeskating napĺňa a baví. „Väčšinou sú to nejaké výlety s kamošmi na pekné miesto, kde si ideme zajazdiť napríklad za skútrom, alebo keď sú ráno na Wakelakeu super podmienky a je pokojná hladinka, či keď sa mi podarí vycestovať do zahraničia, kde majú dobré prekážky, ako sú pool gapy a podobne,“ vysvetľuje.

Koniec kariéry sa ešte nekoná

A čo nejaké nesplnené jazdecké sny?

„Vždy som si chcela zajazdiť na mieste, ktoré sa volá Havasu Falls, akurát je to v Amerike v Národnom parku Grand Canyon. Tuším jeden alebo dva dni túry od východiskového bodu, na ktorú samotnú treba mať povolenie niekoľko mesiacov dopredu. V každom prípade, ten vodopád je krásny a sú pod ním kaskádky, ktoré sú pre wakeskating veľmi zaujímavé. Takže toto je asi miesto, ktoré som vždy obdivovala a chcela som si tam zajazdiť.”

Bez nejakej výzvy by to nebolo ono © Filip Nagy

Aby to však uviedla na pravú mieru, Zuzka dodáva, že rovnako si to dokáže užiť v podstate kdekoľvek, pokiaľ sa ocitne s fajn partiou a majú naozaj dobré podmienky.

V prvom rade som veľmi vďačná za to, čo všetko sa mi už teraz vďaka wakeskatingu splnilo Zuzana Vráblová

Prekážka bola pre Zuzku super spestrením v rámci jazdenia na tomto mieste © Filip Nagy

„Či už sú to niektoré projekty, alebo fakt, že sa môžem venovať niečomu, čo ma baví a mám na to podmienky, či mám možnosť organizovať napríklad akcie, odovzdávať svoje skúsenosti a vytvárať tie podmienky zase druhým. Veľmi ma baví utužovať skupinu ľudí, ktorí radi wakeskatujú, takže tomu sa aj celkom venujem. Neustále sa snažím organizovať nejaké wake tripy a radiť každému, kto prejaví záujem. Toto ma veľmi napĺňa a budem veľmi rada, keď sa tomu ešte aspoň nejakú dobu budem vedieť venovať.“

