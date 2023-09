Je to už celá dekáda, čo Red Bull privítal do svojej športovej rodinky mladú slovenskú wakeskaterku Zuzanu Vráblovú . A aj keď sa za tých 10 rokov stihlo v jej živote udiať poriadne veľa, až toľko sa toho nezmenilo. Stále je rovnakým vysmiatym bláznom do športu, ktorý jej v živote dal tak veľa. Poď sa teda pozrieť na najväčšie highlighty, ktoré aj vďaka novým krídlam v uplynulých rokoch zažila a Zuzka ti k tomu porozpráva svoje zážitky a dojmy.

Zuzka Vráblová v roku 2013 © Peter Brichta

01 The Dark Night Story

Na vôbec prvý kreatívny projekt ju oslovil známy český fotograf a niekoľkonásobný víťaz foto súťaže Red Bull Illume – Dan Vojtěch . Ten zo Zuzky pomocou skenovania cez 115 foťákov a 3D tlačiarne vytvoril originálne akčné figúrky, ktoré umiestnil do modelovej krajiny a nafotil sekvencie pohybu na jeden záber.

1 min. The Dark Night Story so Zuzanou Vráblovou

„Bol to hlavne Danov projekt, ale keďže ho vnímam ako veľkého profesionála, naplno som mu verila. U mňa to bolo skôr o tom dostať sa čo najdôveryhodnejšie do jednotlivých pozícií v rámci danej fázy mojej jazdy a výsledok je už produktom jeho šikovnosti.“

Pozri si krátke video vyššie a dole nájdeš aj niekoľko výsledných fotografií, ale aj momentov zo zákulisia celého shootingu.

Unikátna 3D sekvencia © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Zuzka „3D“ Vráblová © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool 3D Zuzka a jej frontside boardslide © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Štúdiová hmla domu dodáva grády © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Za tmy © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool 5x Zuzka v krabici © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Render zo 115 fotiek © danvojtech.cz/Red Bull Content Pool Príprava pred fotením © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Takto to vyzerá v 3D štúdiu © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool 3D Gang pracuje © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool „Najzaujímavejšie fotenie, aké som absolvovala.“ © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Niekde tam bude © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Postupné čistenie 3D modelu © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Prvé obrysy © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Dočisťovanie 3D modelu © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Zuzka dohliada, aby všetko bolo tip-top © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Nahrubo navrhnutá scéna © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Pajková mágia © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool V ateliéri vzniká futuristická scéna © danvojtech.cz/Red Bull Content Pool Bazénik s 300 l vody © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Pohľad zhora © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool Finálne výsledky © Dan Vojtěch / Red Bull Content Pool

02 Winch Sessions

Toto bol Zuzkin prvý vlastný veľký projekt. Na Slovensko si prizvala top mená svetového wakeskatingu – Andrewa Pasturu , Bena Horana a Ollieho Moora . Celý týždeň cestovali po Česku a Slovensku s cieľom nájsť tie najzaujímavejšie wakeskate spoty a natočiť najlepšie videá.

2 min. Winch Sessions: Slovenské spoty

„Do dnešného dňa si veľmi cením, že sa toto podarilo zorganizovať. Presne o tomto totiž pre mňa wakeskating je – jazdiť za navijakom na zaujímavých lokalitách,“ spomína Zuzka. „Navyše to bolo aj organizačne náročné, ale zvládli sme to a mám veľkú radosť, že sa mi s Red Bullom podarilo dotiahnuť sem vtedy najlepších riderov na svete.“

2 min. Winch Sessions: České spoty

03 Historicky 1. Wakeskate Session

Písal sa rok 2016, keď Zuzka v Piešťanoch zorganizovala historickú prvú Wakeskate Session. Odvtedy sa táto komunitná akcia, ktorá nie len, že pravidelne spája fanúšikov tohto športu z okolitých krajín, ale aj zakaždým privádza nových zvedavých záujemcov, koná každú sezónu.

„Toto je moja najväčšia srdcovka. Tento rok sme mali už ôsmy ročník. Je to aj prvé podobné podujatie v Európe, pričom mám pocit, že po nás sa postupne pridali aj ďalšie krajiny a vzniklo viacero wakeskate akcií, ktoré nie sú o súťažení.“

Základná zostava © Archív Zuzky Vráblovej

Vždy, keď sa povie Wakeskate Session, spomeniem si na dobrý čas s dobrými kamarátmi, s veľa zážitkami a novými trikmi. Teším sa, že mám možnosť vybaviť dobré podmienky a posunúť niečo komunite, na ktorej mi záleží Zuzana Vráblová

04 Zuzka ako Mushing Beauty

„Jedného dňa som dostala ponuku spojiť dokopy dve moje veľké vášne – wakeskating a psíkov. Navyše v zime, keď sa nedá jazdiť na vode. Na podobný projekt, kde budem tráviť dni s toľkými psíkmi, sa nedalo ani náhodou povedať nie. Boli sme v horách, v krásnej prírode a tiež som si určitým spôsobom otestovala svoje skills v nových podmienkach,“ spomína s nadšením Zuzka.

1 min. Zuzana Vráblová | Mushing Beauty Wakeskaterka Zuzana Vráblová vymenila vodnú hladinu a winch za 6-záprah husky psov a snehové pláne vo Vysokých Tatrách.

Najväčšou výzvou podľa bolo nájsť zlatý stred medzi jazdením v prašane, v ktorom bolo možné sa do dosky poriadne oprieť, a terénom, ktorý vyhovoval psiemu záprahu. Napokon sa to podarilo a výsledok si môžeš pozrieť vo videu vyššie.

05 6. titul majsterky sveta

Svoje prvé zlato na svetovom šampionáte vyhrala v tureckej Antalyi v roku 2010 a zatiaľ posledné prišlo v 2019 v Buenos Aires. Medzitým pozbierala ďalšie tituly v mexickom Morelos (2016), v nórskom Norsjø (2014), na Filipínach (Angeles City, 2012) a v Abú Zabí (2011). Samotné tituly však pre Zuzku nie sú tou pravou motiváciou.

„Najväčším úspechom je pre mňa skôr to, že sa môžem venovať wakeskatingu naplno a že robím to, čo ma baví. Že môžem posúvať niečo komunite a že sa môžem učiť nové triky. Tituly nie sú pre mňa také dôležité, aj keď si uvedomujem že mi pomohli, aby som mohla robiť wakeskating tak, ako ho robím.“

Aj v samotnej scéne sú za kvalitnejšie preteky považované zastávky série Professional Wakeskate League (predtým The Wakeskate Tour), ktorú sa jej podarilo niekoľkokrát celú ovládnuť. „Formátovo je to podujatie robené výhradne na wakeskating a máme tam možnosť ukázať aj lepšie triky.“

Nech je ako chce, tieto úspechy sa budú ťažko prekonávať.

06 Wakeskating na púštnych lagúnach v Brazílii

„Toto je presne ten projekt, keď sa môj sen stal skutočnosťou, lebo googliť si krásne miesta je veľmi jednoduché... Robím to dosť často, ale nenapadlo by mi, že sa raz ozaj na jedno takéto miesto aj dostanem,“ vysvetľuje.

„Celé sa to odohralo v národnom parku uprostred ničoho a už po prílete na letisko, ktoré bolo dosť lokálne a nikto tam nehovoril po anglicky, začalo dobrodružstvo. Chvíľu trvalo, kým sme sa dostali do najbližšieho mestečka a ďalšie dve hodiny nám zabrala cesta k lagúnam. Dosť nám fúkal vietor, celé dni sme trávili na slnku, museli sme improvizovať s prekážkami, ale o to väčšiu radosť sme mali s odídených trikov.“

Cestou na nakrúcanie sme sa zastavovali na jedlo na mieste, kde boli šteniatka, a keďže s jedlom to bolo komplikované, často som si brávala so sebou cookiesky. Takže aby ma ostatní členovia tímu motivovali, hovorili, že tento trik bude „for cookies and puppies 😁.“ Zuzana Vráblová

„Celkovo je to projekt, na ktorom som si dala veľmi záležať a dodnes mám aj z odozvy ľudí, ktorých stretávam, pocit, že to asi najviac zarezonovalo.“

07 Red Bull Zubor Wake Tour

Rok 2020 si pripravil pre všetkých z nás mnoho výziev a keďže Zuzka zrazu nemohla cestovať ako dovtedy, bolo treba sa vynájsť. Vtedy vznikol nápad využiť novú slovenskú hudobnú eventovú káru Red Bull Zubor a jednou ranou ju predstaviť verejnosti, plus zachrániť wake sezónu.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

„Zrazu sa prakticky žiadne akcie nekonali, takže ľudia mali radosť, že tu niečo máme. Urobili sme štyri zastávky (Banská Bystrica, Námestovo, Piešťany a Bratislava), čo je celkom dosť, ľudia sa tešili od jednej k druhej a keďže sa nedalo cestovať, aspoň sme si to takýmto spôsobom vynahradili v rámci Slovenska.“

08 Featuring v globálnom videu Unlocking Creativity

24 lokalít, 11 športovcov z rôznych kútov planéty a nekonečné obmedzenia, ktoré si vyžadovali bezhraničné spojenie spolu s dávkou kreativity a odhodlania.

V pandemickom období dostala Zuzka pozvánku zapojiť sa do video projektu, v ktorom účinkoval aj sám Neymar - Unlocking Creativity:

Video odomyká kreativitu vo všetkých uhloch – od samotnej produkcie až po príbehy športovcov a prepojenia ich domovov v rôznych krajinách.

17 min. Unlocking Creativity Unlocking Creativity spája športovcov z celého sveta ako Matisse Thybulle, Miles Chamley-Watson, Tania Sachdev, Zuzana Vráblová a ďalších.

„Išlo o dosť filmársky kúsok, a preto som sa aj musela do toho celého najprv čo najviac vžiť a potom predviesť športovú stránku. Museli sme kvôli tomu prestavať obývačku u rodičov, ale napríklad aj priniesť na vodu akoby stenu s oknom, cez ktoré vyskakujem do vody. V tomto to bolo mega zaujímavé a páčilo sa mi, ako vyzeral finálny výsledok spolu so športovcami z celého sveta.“

09 Wings for Life World Run App Run Piešťany

V tomto momente ti je už asi celkom jasné, o čom je wakeskating. Čo ťa však možno prekvapí – a dodnes určite prekvapuje aj Zuzku 😄 – je, že ďalším športom, ktorý si u nej získal dôležité miesto, sa stal beh. Ako dlhoročná účastníčka charitatívneho podujatia Wings for Life World Run sa v roku 2019 prvýkrát zhostila aj organizátorskej úlohy a v rodných Piešťanoch tak odštartovala tradíciu tamojšieho App Runu, ktorá trvá dodnes

Romana, Janka, Zuzka a Paťa sa stretli na piešťanskom App Rune © Filip Nagy

„Wings for Life World Run je moja srdcovka, ale z hľadiska športu, ktorý mám menej rada a robím ho len raz za rok. Baví ma organizovať podujatia a dávať dokopy ľudí pre dobrú vec. Keď vidím, že z toho majú radosť, že podporili dobrú myšlienku a popri tom sa aj zabavili, to ma teší najviac. A verím, že aj ich to baví, keďže máme každým rokom viac a viac fanúšikov.“

Zuzka, tebe ďakujeme za 10 fantastických rokov a tešíme sa na všetky ďalšie!

