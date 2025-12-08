Red Bull Tetris®: ส่อง 7 รอบชิงฯ ที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของการแข่งเกมทั่วทุกมุมโลก

หลังจากที่มีการเล่นรอบคัดเลือก Red Bull Tetris® ไปกว่า 7 ล้านเกมทั่วโลก ผู้เล่นระดับหัวกะทิจาก 60 ประเทศก็ได้มาเผชิญหน้ากันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของตนเอง โดยมีเดิมพันคือ: โอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไปลุยรอบ World Final ที่ดูไบ
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในอินเดียหรืออิตาลี แคนาดาหรือสาธารณรัฐเช็ก แต่ละประเทศต่างก็ฝากเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยประสบการณ์ผู้ชมที่ยากจะลืมเลือน และนี่คือไฮไลต์เพียงส่วนหนึ่ง:
ออสเตรีย
ออสเตรีย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไม่ได้จัดขึ้นแค่ใจกลางเมืองหลวงของออสเตรียเท่านั้น แต่ยังจัดขึ้นกลางงานเทศกาลเกมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง Game City Vienna อีกด้วย การดวลเดือด Red Bull Tetris จัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) อันงดงามตระการตา ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยพลังไฟฟ้าแห่งความมันส์ พร้อมเสียงเพลง การโชว์ BMX โดย Senad Grosic และอีกมากมาย
สหรัฐอเมริกา
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสุดตื่นตาในฮอลลีวูด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จัดขึ้นที่สิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม นั่นคือโรงแรมและคาสิโน Seminole Hard Rock รูปทรงกีตาร์ โดยเวทีของผู้เข้าแข่งขันดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำในโซนสระว่ายน้ำที่สวยจนต้องอ้าปากค้าง ขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะ การโชว์ Parkour และการใช้โดรนส่งถ้วยรางวัลยิ่งเพิ่มความอลังการให้กับงานนี้
อียิปต์
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของอียิปต์เสิร์ฟสนามเด็กเล่นสุดสร้างสรรค์ให้กับทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมที่ Boom Room ในไคโร ซึ่งเป็นสถานบันเทิงทางสังคมขนาด 2,000 ตารางเมตร ในประสบการณ์แบบดื่มด่ำ (Immersive) ฝูงชนที่กระตือรือร้นได้ชมการเล่นเกมที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ท่ามกลางหุ่นฟิกเกอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Tetris และมินิเกมให้ลองเล่น แถมยังได้ทดสอบฝีมือหลังพวงมาลัยของเครื่องจำลองการขับรถ Red Bull F1 อย่างเป็นทางการอีกด้วย
ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพิ่มเติมจากทั่วโลก:
บราซิล
ด้านหน้าอาคาร Gazeta Building สไตล์โมเดิร์นนิสต์ยุค 1960 ในเซาเปาโล ถูกเนรมิตให้เป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของบราซิล ผู้ชมเรียงรายกันเต็มถนน Avenida Paulista ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมือง เพื่อชมความดราม่าที่เกิดขึ้น เพลิดเพลินกับอากาศฤดูใบไม้ผลิ ดนตรีสด และเกมเพลย์สุดเข้มข้น ขณะที่การดวลตัวต่อตัวคัดผู้เข้าแข่งขันออกจนเหลือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
แคนาดา
สุดยอดผู้เล่นชาวแคนาดาเรียงบล็อกมุ่งสู่แชมป์ระดับประเทศ เมื่อ Illuminarium สถานที่สุดล้ำในโตรอนโตถูกแปลงโฉมเป็นสังเวียน Tetris ที่ไม่เหมือนใคร ผู้ชมต่างตะลึงงันเมื่อเทคโนโลยีการฉายภาพสุดล้ำแสดงการเล่นสดบนผนังสูงตระหง่านทุกด้าน ขณะที่ DJ เปิดตัวเพลงที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีการนำเสียงร้องของครีเอเตอร์เจ้าของสถิติอย่าง Ludwig มาใช้ด้วย
อิตาลี
การดวลเดือดระดับชาติของอิตาลีเป็นไฮไลต์ของงาน Lucca Comics and Games ประจำปี ซึ่งเป็นเทศกาลการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยผู้เข้าชมมีโอกาสแข่งขันในรอบคัดเลือกพิเศษของ Red Bull Tetris เพื่อคว้าที่นั่งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จากนั้นผู้เล่นระดับท็อปของประเทศก็มาเผชิญหน้ากัน โดยมีสาธารณชนจับตามองทุกความเคลื่อนไหวบนหน้าจอขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
ฝรั่งเศส
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสนามสุดท้ายจัดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส (François Mitterrand) ในปารีส เมื่อเกมเพลย์แบบ 1 ต่อ 1 ถูกฉายขึ้นบนตึกสูง 24 ชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ ภาพ Tetriminos ที่หมุนและร่วงหล่นลงมาทำให้เมืองแห่งแสงสีสว่างไสวเจิดจ้ายิ่งขึ้นไปอีก
ศึกตัดสินที่น่าทึ่งที่สุดยังรออยู่ เมื่อ Red Bull Tetris World Final จะระเบิดความมันส์ในดูไบ ด้วยโดรนกว่า 2,000 ลำที่จะสร้างเกม Tetris ที่เล่นได้จริงบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ติดตามข่าวสารและอัปเดตของรอบ World Final ทั้งหมดได้ที่นี่