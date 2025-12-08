Gameplay from the Red Bull Tetris® National Final in France, projected onto the towers of the National Library in Paris, France on November 29, 2025.
© Florian Colas/Red Bull Content Pool
Games

Red Bull Tetris®: ส่อง 7 รอบชิงฯ ที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของการแข่งเกมทั่วทุกมุมโลก

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ที่ใส่ลูกเล่นใหม่ให้กับ Tetris นี้ อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์ระดับเน็กซ์เลเวล
เขียนโดย Trish Medalen
1 min readPublished on

Part of this story

Red Bull Tetris®

What is Red Bull Tetris®?

1 Tour Stop

Red Bull Tetris® World Final

The best players from 60 countries battled it out in Dubai to crown the first-ever Red Bull Tetris® global winner, featuring the first official live playable Tetris game in the sky and lots more!

United Arab Emirates
หลังจากที่มีการเล่นรอบคัดเลือก Red Bull Tetris® ไปกว่า 7 ล้านเกมทั่วโลก ผู้เล่นระดับหัวกะทิจาก 60 ประเทศก็ได้มาเผชิญหน้ากันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของตนเอง โดยมีเดิมพันคือ: โอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไปลุยรอบ World Final ที่ดูไบ
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในอินเดียหรืออิตาลี แคนาดาหรือสาธารณรัฐเช็ก แต่ละประเทศต่างก็ฝากเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยประสบการณ์ผู้ชมที่ยากจะลืมเลือน และนี่คือไฮไลต์เพียงส่วนหนึ่ง:

ออสเตรีย

ออสเตรีย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไม่ได้จัดขึ้นแค่ใจกลางเมืองหลวงของออสเตรียเท่านั้น แต่ยังจัดขึ้นกลางงานเทศกาลเกมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง Game City Vienna อีกด้วย การดวลเดือด Red Bull Tetris จัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) อันงดงามตระการตา ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยพลังไฟฟ้าแห่งความมันส์ พร้อมเสียงเพลง การโชว์ BMX โดย Senad Grosic และอีกมากมาย
View of the Red Bull Energy Station at Game City Vienna in Austria on October 12, 2025.

The scene outside the Rathaus

© Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

สหรัฐอเมริกา

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสุดตื่นตาในฮอลลีวูด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จัดขึ้นที่สิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม นั่นคือโรงแรมและคาสิโน Seminole Hard Rock รูปทรงกีตาร์ โดยเวทีของผู้เข้าแข่งขันดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำในโซนสระว่ายน้ำที่สวยจนต้องอ้าปากค้าง ขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะ การโชว์ Parkour และการใช้โดรนส่งถ้วยรางวัลยิ่งเพิ่มความอลังการให้กับงานนี้
Players Coldless and Sodium react during a close match at the Red Bull Tetris® US National Final in Hollywood, Florida, USA on November 22, 2025.

Players react on the US stage

© Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

อียิปต์

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของอียิปต์เสิร์ฟสนามเด็กเล่นสุดสร้างสรรค์ให้กับทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมที่ Boom Room ในไคโร ซึ่งเป็นสถานบันเทิงทางสังคมขนาด 2,000 ตารางเมตร ในประสบการณ์แบบดื่มด่ำ (Immersive) ฝูงชนที่กระตือรือร้นได้ชมการเล่นเกมที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ท่ามกลางหุ่นฟิกเกอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Tetris และมินิเกมให้ลองเล่น แถมยังได้ทดสอบฝีมือหลังพวงมาลัยของเครื่องจำลองการขับรถ Red Bull F1 อย่างเป็นทางการอีกด้วย
Participants are seen during the Red Bull Tetris® National Final in Cairo, Egypt on November 11, 2025.

Players compete for the national title in Egypt

© Mohamed Saber Kamal / Red Bull Content Pool

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพิ่มเติมจากทั่วโลก:
The winner's trophy is delivered via drone at the Red Bull Tetris® US National Final, held at the Seminole Hard Rock Hotel in Hollywood, FL, USA on November 22, 2025.

At the US event, the winner’s trophy was delivered by drone

© Marv Watson/Red Bull Content Pool

The scene at the Barranco Convention Center during the Red Bull Tetris® National Final in Lima, Peru on November 14, 2025.

Fans packed Lima’s Barranco Convention Center for Peru’s National Final

© Enrique Castro Mendivil/Red Bull Content Pool

Spectators get caught up in the action during the Red Bull Tetris® National Final in Prague, Czech Republic on November 10, 2025.

Spectators enjoy the vibe at the Czech National Final in Prague

© Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

A view of the Red Bull Tetris® Hong Kong Final at Mong Kok T.O.P. mall on October 25, 2025.

The best in Hong Kong took centre stage at the new Mong Kok T.O.P. mall

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Senad Grosic takes off at the Austrian National Final in Vienna

© Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

That feeling when you realise you'll be representing the UK in Dubai

© Mark Roe/Red Bull Content Pool

Tetrimino cosplay at the Greek National Final, held at an arcade museum

© Ronny Skevis/Red Bull Content Pool

Picnicking while watching elite gameplay made for a fun night out in Taiwan

© Scarlett Peng/Red Bull Content Pool

India’s National Final was a highlight of DreamHack in Hyderabad

© Focus Sports/Red Bull Content Pool

Stunned spectators react to the gameplay at the US National Final

© Marv Watson/Red Bull Content Pool

บราซิล

ด้านหน้าอาคาร Gazeta Building สไตล์โมเดิร์นนิสต์ยุค 1960 ในเซาเปาโล ถูกเนรมิตให้เป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของบราซิล ผู้ชมเรียงรายกันเต็มถนน Avenida Paulista ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมือง เพื่อชมความดราม่าที่เกิดขึ้น เพลิดเพลินกับอากาศฤดูใบไม้ผลิ ดนตรีสด และเกมเพลย์สุดเข้มข้น ขณะที่การดวลตัวต่อตัวคัดผู้เข้าแข่งขันออกจนเหลือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
A view of the Red Bull Tetris® National Final in São Paulo, Brazil on November 13, 2025.

The view from Avenida Paulista

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

แคนาดา

สุดยอดผู้เล่นชาวแคนาดาเรียงบล็อกมุ่งสู่แชมป์ระดับประเทศ เมื่อ Illuminarium สถานที่สุดล้ำในโตรอนโตถูกแปลงโฉมเป็นสังเวียน Tetris ที่ไม่เหมือนใคร ผู้ชมต่างตะลึงงันเมื่อเทคโนโลยีการฉายภาพสุดล้ำแสดงการเล่นสดบนผนังสูงตระหง่านทุกด้าน ขณะที่ DJ เปิดตัวเพลงที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีการนำเสียงร้องของครีเอเตอร์เจ้าของสถิติอย่าง Ludwig มาใช้ด้วย
DJ Bishu performs a set at the 2025 Canadian National Final for Red Bull Tetris® in Toronto.

DJ Bishu plays a set in Toronto

© Mack Kalish/Red Bull Content Pool

อิตาลี

การดวลเดือดระดับชาติของอิตาลีเป็นไฮไลต์ของงาน Lucca Comics and Games ประจำปี ซึ่งเป็นเทศกาลการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยผู้เข้าชมมีโอกาสแข่งขันในรอบคัดเลือกพิเศษของ Red Bull Tetris เพื่อคว้าที่นั่งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จากนั้นผู้เล่นระดับท็อปของประเทศก็มาเผชิญหน้ากัน โดยมีสาธารณชนจับตามองทุกความเคลื่อนไหวบนหน้าจอขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
Spectators watch the Red Bull Tetris National Final in Lucca, Italy on October 29, 2025.

Gaming fans watch the action unfold at the National Final in Italy

© Andrea Zaffaroni/Red Bull Content Pool

ฝรั่งเศส

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสนามสุดท้ายจัดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส (François Mitterrand) ในปารีส เมื่อเกมเพลย์แบบ 1 ต่อ 1 ถูกฉายขึ้นบนตึกสูง 24 ชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ ภาพ Tetriminos ที่หมุนและร่วงหล่นลงมาทำให้เมืองแห่งแสงสีสว่างไสวเจิดจ้ายิ่งขึ้นไปอีก
View of the Red Bull Tetris National Final projected onto the French National Library in Paris, France on November 29, 2025.

The French National Final could be seen from across the Seine

© Florian Colas/Red Bull Content Pool

ศึกตัดสินที่น่าทึ่งที่สุดยังรออยู่ เมื่อ Red Bull Tetris World Final จะระเบิดความมันส์ในดูไบ ด้วยโดรนกว่า 2,000 ลำที่จะสร้างเกม Tetris ที่เล่นได้จริงบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ติดตามข่าวสารและอัปเดตของรอบ World Final ทั้งหมดได้ที่นี่

Part of this story

Red Bull Tetris®

What is Red Bull Tetris®?

1 Tour Stop

Red Bull Tetris® World Final

The best players from 60 countries battled it out in Dubai to crown the first-ever Red Bull Tetris® global winner, featuring the first official live playable Tetris game in the sky and lots more!

United Arab Emirates
Games
esports

Shop the Collection