นักวิ่งในงาน Wings for Life World Runners ระดมทุนได้ถึง 173 ล้านบาท

ซีอีโอของมูลนิธิ Wings for Life ที่ไม่แสวงหาผลกำไร และที่พิสูจน์ด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มของทุกคนที่วิ่ง เข็นวีลแชร์ และเดินในงาน Wings for Life World Run ในปีล่าสุด

© Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

งาน Wings for Life World Runนั้นมีรูปแบบการวิ่งไม่เหมือนใครด้วยการเริ่มวิ่งพร้อมกันทั่วโลกและมีเส้นชัยที่วิ่งตามหลังเรามาเรียกว่า Catcher Car ผู้เข้าร่วมในปีนี้จะรู้สึกเหมือนได้วิ่งในงานจริงๆบนแอพพลิเคชั่น และแอพนี้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2019 ที่ต้องวิ่งท้าทายกับ Catcher car เหมือนในงานของเราจริงๆ แดดจ้าในไคโร ฝนตกในนิวยอร์ก ลูกเห็บในโครเอเชีย หรือ หิมะในสวีเดน คงไม่มีงานวิ่งงานไหนที่มีสภาพแวดล้อมในการวิ่งต่างกันได้ขนาดนี้

© Romina Amato for Wings for Life World Run

อีกหนึ่งก้าวแห่งความหวังของโครงการวิจัยที่สนับสนุนโดย Wings for Life คือโครงการวิจัยในในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า RESET ที่เป้าหมายของโครงการนี้คือกระตุ้นเส้นประสาทที่เสียหายให้สร้างตัวใหม่และเชื่อมต่อกับระบบประสาทแก่ผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง

© Wings for Life World Run

