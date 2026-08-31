Iva Jovic tenis başarısını koordinasyon ve dayanıklılıkla destekliyor
Özel ya da yetenekli olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken, her gün çalışmaya istekli olmak.
Iva Jovic'in tenis yolculuğu nasıl başladı?
Los Angeles'ta büyüdün. Tenisle ilk tanışman nasıl oldu ve bu sporu profesyonel olarak sürdürmek istediğine nasıl karar verdin?
Tenise aslında tamamen tesadüfen başladım. Büyüdüğüm apartman sitesinde tenis kortları vardı ve ailem, beni ve kız kardeşimi aktif tutmanın kolay bir yolu olarak bizi oraya götürüyordu. Kortların dört tarafı kapalıydı; bu yüzden Barbie bebeklerle oynamaktan futbol topuyla vakit geçirmeye kadar her şeyi kortta yapıyorduk. Zamanla tenis oynamaya da başladık.
Teniste başarının anahtarı neden her gün çalışmaktan geçiyor?
Kısa sürede bu kadar başarılı olmayı nasıl başardın?
Her şey, her gün ortaya koyduğun emekle başlıyor. Bence birçok insan başarının gizli bir formülü ya da kestirme bir yolu olduğunu düşünüyor ama işin özü gerçekten her gün disiplinli bir şekilde çalışmak. Bunu sürdürmek kolay değil ve çoğu insanın en çok zorlandığı nokta da bu. Ancak başarılı olmak için olağanüstü yeteneklere ya da özel bir armağana sahip olmanız gerekmiyor. Asıl önemli olan, her gün aynı kararlılıkla çalışmaya istekli olmanız.
Koordinasyon tenis performansını nasıl geliştirir?
Korttaki başarında koordinasyonun nasıl bir rolü var?
Koordinasyon, tenisin en önemli unsurlarından biri. Bu sporda doğru zamanlama, hareket kabiliyeti ve strateji büyük önem taşıyor. Bu yüzden salonda kaslarımı güçlendiriyor, bağlarımı güçlü ve dayanıklı tutmaya özen gösteriyorum. Böylece hem maçların getirdiği fiziksel yükü daha iyi karşılayabiliyor hem de eklemlerimi ve vücudumu sakatlıklara karşı koruyabiliyorum.
Iva Jovic'in favori tenis antrenmanları
Antrenmanlarında en çok hangi egzersizlere odaklanıyorsun?
Hareket kabiliyetimi ve koordinasyonumu geliştirmek için en sevdiğim antrenmanlardan biri pliometrik çalışmalar. Sıçrama egzersizleri, uzun sıçramalar, kutu sıçramaları (box jump) ve çeviklik merdiveni (ladder drill) çalışmaları daha hızlı tepki vermeme ve koordinasyonumu geliştirmeme büyük katkı sağlıyor. Ayrıca tenis topları veya BlazePod'larla yaptığım reaksiyon antrenmanlarını da çok seviyorum.
Kuvvet kazanmak ve sakatlık riskini azaltmak için güç antrenmanları
Teniste omuz kuvveti ne kadar önemli?
Omuz kuvveti özellikle servis atışlarında büyük önem taşıyor. Güçlü omuzlar, vuruşlara daha fazla hız kazandırırken topa daha fazla ağırlık ve derinlik vermenizi de sağlıyor.
Antrenman rutinine başka hangi egzersizleri ekliyorsun?
Arka bacak kaslarını (hamstring), baldırları ve genel olarak vücudun arka zincirini güçlendirmek çok önemli. En sevdiğim egzersizler arasında squat, hip hinge hareketleri ve Romanian Deadlift (RDL) yer alıyor. Tek bacakla yapılan egzersizler de açık duruş pozisyonlarında koordinasyonu geliştirmek açısından oldukça faydalı.
Iva Jovic uzun süren maçlara dayanıklılık için nasıl hazırlanıyor?
Tenis maçları oldukça uzun sürebiliyor ve fiziksel olarak yıpratıcı olabiliyor. Dayanıklılığını, yorgunluk altında performans gösterebilmek için nasıl geliştiriyorsun?
Yüksek tempolu kondisyon istasyonlarından oluşan interval antrenmanlar yapıyoruz. Ardından, vücudum tamamen yorulmuş durumdayken korta çıkıp tenis antrenmanına devam ediyorum. Kendini antrenmanda bu kadar zorlu koşulların içine sokabilmek, maç sırasında karşılaşacağın fiziksel yükü yönetebilmenin en iyi hazırlığı oluyor.
Maç günü hazırlığı, toparlanma ve zihinsel antrenman
Bir maçtan önceki gün özel olarak uyguladığın bir hazırlık rutini var mı?
Maçtan bir gün önce en çok dikkat ettiğim iki konu yeterli sıvı almak ve doğru beslenmek. Vücudunuzun yarışmaya en iyi durumda hazır olması gerekiyor. Bu yüzden maçtan önceki gün genellikle daha hafif antrenman yapıyorum. Böylece maç günü kendimi dinç, enerjik ve hazır hissediyorum.
Red Bull, antrenman rutininin nasıl bir parçası?
Red Bull benim için enerjimi destekleyen önemli araçlardan biri. Özellikle sabahın erken saatlerinden akşama kadar süren uzun antrenman günlerinde enerjiyi ve odağı korumak kolay olmuyor. Böyle zamanlarda ihtiyaç duyduğum ekstra desteği sağlayarak antrenman boyunca konsantrasyonumu ve yoğunluğumu korumama yardımcı oluyor. Böylece her antrenmandan maksimum verimi alabiliyorum.
Tenisin zihinsel yönüne hazırlanmak için neler yapıyorsun?
Tenis tamamen bireysel bir spor ve kortta ne kadar süre kalacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. Bu yüzden nefes egzersizleri ve meditasyon benim için çok değerli. Aynı zamanda enerjimi doğru yönetmeye de özen gösteriyorum. Turnuva boyunca ister bazı aktiviteler ister bazı insanlar olsun, enerjimi tüketebilecek unsurları mümkün olduğunca hayatımdan uzak tutmaya çalışıyorum. İç huzurumu koruyabildiğimde, maç için gereken tüm enerjimi saklayabiliyorum.
Zihnini ve bedenini dinlendirmek, yeniden enerji toplamak için neler yapıyorsun?
Bence bu, sporculuk hayatının en zor taraflarından biri. Çünkü sporcular olarak mükemmeliyetçiyiz ve sürekli daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ancak bazen devam etmek yerine durup dinlenmek çok daha faydalı olabiliyor. Kendinizi tamamen yorgun hissettiğinizde zihninizin de mola vermeye ihtiyacı var. Bu yüzden haftada en az bir günü tamamen dinlenmeye ayırmanın ve o gün kortu hiç düşünmemenin çok önemli olduğuna inanıyorum.
Motivasyonu korumak ve uzun vadeli hedeflere odaklanmak
Antrenman programına sadık kalmayı ve disiplinini nasıl koruyorsun?
Yanınızda doğru insanların olması çok önemli. Bunun yanında neden çalıştığınızı, yani amacınızı da her zaman hatırlamanız gerekiyor. Ben spor salonuna sadece gitmiş olmak için gitmiyorum; daha iyi bir tenisçi olmak ve ulaşmak istediğim hedeflere bir adım daha yaklaşmak için gidiyorum.Her gün antrenmana gelip aynı istikrarı göstermek kolay değil. Bu yüzden hangi zorluğu göze alacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Benim için sevdiğim sporu yapabilmek ve kendimi geliştirmek, karşılaştığım tüm zorluklara rağmen her şeye değer. Açıkçası başka hiçbir şeyi bununla değiştirmek istemem.
Önündeki dönemde seni en çok heyecanlandıran antrenman hedefi ne?
Sırada Wimbledon var. Bu bir Grand Slam turnuvası ve her tenisçinin en iyi performansını sergilemek istediği organizasyonlardan biri. Tüm antrenmanlarımı da bu hedef doğrultusunda yapıyorum.Her gün beş ya da altı saat spor salonunda vakit geçirmeniz gerekmiyor. Önemli olan, her gün düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmek. Asıl farkı yaratan da bu.
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