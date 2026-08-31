Iva Jovic tenis başarısını koordinasyon ve dayanıklılıkla destekliyor

Her şey, her gün ortaya koyduğun emekle başlıyor. Bence birçok insan başarının gizli bir formülü ya da kestirme bir yolu olduğunu düşünüyor ama işin özü gerçekten her gün disiplinli bir şekilde çalışmak. Bunu sürdürmek kolay değil ve çoğu insanın en çok zorlandığı nokta da bu. Ancak başarılı olmak için olağanüstü yeteneklere ya da özel bir armağana sahip olmanız gerekmiyor. Asıl önemli olan, her gün aynı kararlılıkla çalışmaya istekli olmanız.