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12 Dev Adam Maç Takvimi

12 Dev Adam maç takvimi 2026-2027 güncel fikstürü, eleme maçları, çeyrek final, yarı final ve final tarihlerini tek tabloda inceleyin.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

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    12 Dev Adam Maç Takvimi
A Milli Erkek Basketbol Takımı yeni turnuva döneminde yeniden Avrupa'nın en güçlü ekipleriyle karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibin grup aşamasından başlayacak zorlu yolculuğu basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Her karşılaşma üst tura yükselme hedefi açısından kritik önem taşırken güncel 12 Dev Adam maç takvimi de taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Bu rehberde eleme maçlarından final etabına kadar uzanan süreçte oynanacak karşılaşmaları tek bir tabloda inceleyebilir gelecekte açıklanacak yeni fikstür değişikliklerini daha kolay takip edebilirsiniz.
Tarık Biberović

Tarık Biberović

© Barış Acarlı / Red Bull Content Pool

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12 Dev Adam Maç Takvimi

Aşama

Karşılaşma

Tarih

Grup

Türkiye - Litvanya

28 Ağustos 2026

Grup

İtalya - Türkiye

31 Ağustos 2026

Grup

Grup Üçüncü Maçı

26 Kasım 2026

Grup

Türkiye - İzlanda

29 Kasım 2026

Grup

Litvanya - Türkiye

26 Şubat 2027

Grup

Son Grup Maçı

1 Mart 2027

Grup Maçları Sonrası

Eleme aşamasına yükselmesi halinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmalar resmi fikstüre göre belli olacaktır.
  • 12 Dev Adam çeyrek final maçı: Grup aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından oynanacaktır. Tarih, saat ile rakip takım resmi organizasyon tarafından açıklanacaktır.
  • 12 Dev Adam yarı final maçı: Çeyrek finalin kazanılması halinde oynanacaktır. Karşılaşmanın tüm detayları eleme sonuçlarının ardından duyurulacaktır.
  • 12 Dev Adam final: Milli takımımızın finale yükselmesi durumunda oynanacaktır. Final maçına ilişkin tarih, saat ile salon bilgisi resmi fikstür açıklandıktan sonra kesinleşecektir.

12 Dev Adam maçları ne zaman?

12 Dev Adam maçları 28 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye - Litvanya karşılaşmasıyla başlayacaktır. Grup aşamasındaki son maç ise 1 Mart 2027 tarihinde oynanacaktır. Milli takımımızın eleme turuna yükselmesi halinde yeni maç tarihleri resmi fikstür doğrultusunda açıklanacaktır.

12 Dev Adam final maçı ne zaman?

12 Dev Adam final maçı için henüz kesin bir tarih bulunmamaktadır. Final karşılaşmasının tarihi, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuvada finale yükselmesi halinde organizasyon tarafından resmi olarak duyurulacaktır.
Basketbol