A Milli Erkek Basketbol Takımı yeni turnuva döneminde yeniden Avrupa'nın en güçlü ekipleriyle karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibin grup aşamasından başlayacak zorlu yolculuğu basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Her karşılaşma üst tura yükselme hedefi açısından kritik önem taşırken güncel 12 Dev Adam maç takvimi de taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.