2020'den Akıllara Kazınan Spor Olayları
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Futbol, Basketbol, F1... 2020'den en iyi spor anlarını derledik.
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2020'de her ne kadar birçok spor organizasyonunu ertelense ya da iptal olsa da, bazı anlar bu olumsuzlukları unutturdu. İşte 2020'den aklımıza kazınan spor olaylarından bazıları.
Liverpool'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu
2019/20 sezonuna inanılmaz bir ivme ile giren Liverpool, Premier Lig'de ilk 27 maçın 26'sını kazanarak adeta sezon arasında şampiyonluğunu ilan etmişti. Verilen zorunlu aranın ardından 6 galibiyeti daha hanesine yazdıran kırmızılar 99 puanla şampiyonluklarını ilan ettiler. Her ne kadar köklü bir kulüp olsa ve mazisinde birçok şampiyonluk bulunsa da 30 yıldır Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan Liverpool'un sonunda şeytanın bacağını kırması 2020'nin en akla kazınan spor olaylarından biriydi kuşkusuz.
Los Angeles Lakers LeBron ile zirveye geri döndü
2000'lerinilk 10 yılında NBA'e adeta ambargo koyan ve 2000 - 2010 arasında beş kez şampiyon olan Los Angeles Lakers, 2010 sonrası ise tam bir çöküş dönemine girmişti. Kobe Bryant'ın da emekli olması ile zor günler geçiren takım, 2019'da LeBron James'i kadrosuna katarak eski günlerine döneceğinin ilk sinyalini verdi. LeBron'un yanında Anthony Davis'i de 2020 sezonu öncesi ekleyen Lakers, 10 yıl aradan sonra bu ikili önderliğinde yeniden şampiyon oldu.
Pierre Gasly Monza'yı ele geçiriyor
Formula 1'de uzun zamandır şampiyon takım ve pilot değişmese de her sezon sürpriz bir isim o yıla kendi damgasını vurmayı başarabiliyor. Önceki yıllarda Max Verstappen henüz 19 yaşında aldığı galibiyetlerle adını tüm dünyaya duyururken bu sene ise F1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri yılın F1 adına en çok konuşulan başarılarından birine imza attı. Pierre Gasly, favorilerin arasından kariyerinin ilk F1 zaferine uzanırken, bu sene F1’e merhaba diyen takımı AlphaTauri'ye de ilk birinciliğini hediye ederek rüya gibi bir hafta sonunun kahramanı olmuştu. Ayrıca Gasly'nin bu galibiyeti ile 146 yarış sonra Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari dışındaki bir takımın pilotu birinci olmuş oldu.
Sebastien Ogier yeniden şampiyon
WRC bu sezon adından en çok söz ettiren motor sporları organizasyonlarından biriydi şüphesiz. Zorunlu sebeplerle bu sene 7 yarış üzerinden düzenlenen organizasyon 20 Eylül'de ülkemize de uğramış ve Toyota sürücüsü Elfyn Evans Marmaris'ten zaferle ayrılmıştı. Evans sezonun son yarışı olan Monza Rallisi'ne de şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlasa da yaptığı kaza ile tüm hayalleri alt üst oldu. Tecrübeli Sebastien Ogier, Monza'dan zaferle ayrılarak kariyerinin yedinci şampiyonluğuna ulaşmayı başarırken Efsane Sebastien Loeb'ün 9 WRC şampiyonluğu rekoruna da bir adım daha yaklaştı.
Fransa Bisiklet Turu'nda tarih yazıldı
Bu senenin spor adına belki de en heyecanlı anları bisiklette yaşandı. Fransa Bisiklet Turu'nda adeta Slovenlerin şov yaptığı bir yarış geride kalırken 20. etaba sarı mayodaki vatandaşı Roglic’in 50 saniye gerisinde başlayan Pogacar'ın, günü Roglic'in iki dakika önünde bitirerek zamana karşı etabını kazandığı anlar ise tarihe geçmişti. Sadece 2020'nin değil tarihin en büyük spor olaylarından birinin sonunda Tadej Pogacar 21 yaşında Fransa Bisiklet Turu'nu kazanmayı başarmıştı.
F1 Türkiye'ye geri döndü!
2020'de ülkemizde de tarihi bir spor olayı yaşandı: 9 yıl aradan sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yaptık. Sezonun en heyecanlı yarışlarından biri olan Türkiye GP'nin ardından Red Bull'un hazırladığı özel videoda Pierre Gasly ve Alex Albon'un en hızlı İstanbul turunu attığı anlar da en az yarış kadar ilgi çekmişti.