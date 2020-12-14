2020'den Akıllara Kazınan Spor Olayları

Formula 1

'de uzun zamandır şampiyon takım ve pilot değişmese de her sezon sürpriz bir isim o yıla kendi damgasını vurmayı başarabiliyor. Önceki yıllarda

Max Verstappen

henüz 19 yaşında aldığı galibiyetlerle adını tüm dünyaya duyururken bu sene ise F1'in yeni takımı

Scuderia AlphaTauri

yılın F1 adına en çok konuşulan başarılarından birine imza attı.

Pierre Gasly

, favorilerin arasından kariyerinin ilk F1 zaferine uzanırken, bu sene F1’e merhaba diyen takımı AlphaTauri'ye de ilk birinciliğini hediye ederek rüya gibi bir hafta sonunun kahramanı olmuştu. Ayrıca Gasly'nin bu galibiyeti ile 146 yarış sonra Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari dışındaki bir takımın pilotu birinci olmuş oldu.