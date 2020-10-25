Dağ Bisikleti

Sakarya 2020: Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Tamamlandı

© Mahmut Cinci
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası bu yıl da müthiş bir mücadele yaşandı. Zorlu yarışta Red Bull sporcusu Yana Belomoina kadınlarda beşinci olurken, Tiago Ferreira ise erkeklerde podyuma çıktı.
Yazar: Red Bull itibarıyla güncel
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2020 Dünya Şampiyonası'nın ardından dağ bisikleti heyecanı Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'yla Sakarya'ya taşındı. Kadınlarda Ramona Forchini, erkeklerde ise Hector Leonardo Páez León zafere ulaşarak bisikletin sembollerinden gökkuşağı mayoyu bir yıl boyunca giymeye hak kazandılar.
Organizasyona Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Birkan Polat'ın yanı sıra efsane motosikletçi Kenan Sofuoğlu da konuk olarak katıldı. Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'ndan en güzel anları hemen aşağıda bulabilirsin.
Birkan Polat izleyicilere müthiş bir gösteri sundu
Birkan Polat, Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu
Yana Belomoina
Yana Belomoina
Yana Belomoina
Tiago Ferreira
Tiago Ferreira
Tiago Ferreira gümüş madalyasıyla
Sakarya 2020 Kadınlar Podyumu
Sakarya 2020 Erkekler Podyumu
Birkan Polat izleyicilere müthiş bir gösteri sundu
© Mahmut Cinci
01/10
Elit kadınlar kategorisinde geçen sezonun şampiyonu Pauline Ferrand-Prévot'nun yokluğunda yeni şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyordu. 80,9 km'lik yarışa katılan 33 sporcu arasında favori olarak öne çıkanlar geçen sezonun ikinci ve üçüncüsü olan Sloven Blaža Pintarič ve Güney Afrikalı Robyn de Groot'tu.
Yana Belomoina
Yana Belomoina
© Mahmut Cinci
Pintarič ve de Groot ilk iki turda ön grupta yer almayı başarsalar da bir süre sonra liderlik mücadelesi İsviçreli Ramona Forchini, Polonyalı Maja Wloszczowska ve Red Bull sporcusu Ukraynalı Yana Belomoina arasında geçmeye başladı. Son turda Forchini ve Wloszczowska arasında bir düelloya dönüşen şampiyonluk mücadelesinde gülen isim 3:42.18'lik derecesiyle Forchini oldu.
Tiago Ferreira gümüş madalyasıyla
Tiago Ferreira gümüş madalyasıyla
© Mahmut Cinci
Elit erkeklerde ise geçen sezonun şampiyonu Hector Leonardo Páez León bu sezon da açık ara en büyük favoriydi. Son şampiyon, 3 tur ve 110 km'den oluşan parkurda beklentileri boşa çıkarmadı ve 4:19.50 derecesiyle en yakın rakibinin 2 dakika 20 saniye önünde zafere ulaştı. 2016 yılında Dünya Şampiyonu olan Red Bull Sporcusu Portekizli Tiago Ferreira ikinci sırayı elde ederken Çek Martin Stosek de üçüncü sırayı aldı.
Müthiş mücadelenin tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin.