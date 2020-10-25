Sakarya 2020: Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Tamamlandı

Dünyanın en yetenekli cyclo-cross bisikletçilerinden Simon Andreassen, Danimarka'da benzersiz bir geziye çıktı. Kızılötesi teknolojisi kullanılarak kaydedilen bu benzersiz bisiklet videosunu izle.

Sakarya'da yapılacak olan Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Sakarya'da mücadele edecek Red Bull sporcusu Tiago Ferreira ile yarışa dair konuştuk.

Dünyanın en yetenekli cyclo-cross bisikletçilerinden Simon Andreassen, Danimarka'da benzersiz bir geziye çıktı. Kızılötesi teknolojisi kullanılarak kaydedilen bu benzersiz bisiklet videosunu izle.

Sakarya'da yapılacak olan Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Sakarya'da mücadele edecek Red Bull sporcusu Tiago Ferreira ile yarışa dair konuştuk.

yanı sıra efsane motosikletçi Kenan Sofuoğlu da konuk olarak katıldı. Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'ndan en güzel anları hemen aşağıda bulabilirsin.

arasında favori olarak öne çıkanlar geçen sezonun ikinci ve üçüncüsü olan Sloven

Elit kadınlar kategorisinde geçen sezonun şampiyonu Pauline Ferrand-Prévot'nun yokluğunda yeni şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyordu. 80,9 km'lik yarışa katılan 33 sporcu arasında favori olarak öne çıkanlar geçen sezonun ikinci ve üçüncüsü olan Sloven Blaža Pintarič ve Güney Afrikalı Robyn de Groot 'tu.

Elit kadınlar kategorisinde geçen sezonun şampiyonu Pauline Ferrand-Prévot'nun yokluğunda yeni şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyordu. 80,9 km'lik yarışa katılan 33 sporcu arasında favori olarak öne çıkanlar geçen sezonun ikinci ve üçüncüsü olan Sloven Blaža Pintarič ve Güney Afrikalı Robyn de Groot 'tu.