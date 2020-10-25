Sakarya 2020: Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Tamamlandı
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Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası bu yıl da müthiş bir mücadele yaşandı. Zorlu yarışta Red Bull sporcusu Yana Belomoina kadınlarda beşinci olurken, Tiago Ferreira ise erkeklerde podyuma çıktı.
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Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2020 Dünya Şampiyonası'nın ardından dağ bisikleti heyecanı Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'yla Sakarya'ya taşındı. Kadınlarda Ramona Forchini, erkeklerde ise Hector Leonardo Páez León zafere ulaşarak bisikletin sembollerinden gökkuşağı mayoyu bir yıl boyunca giymeye hak kazandılar.
Organizasyona Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Birkan Polat'ın yanı sıra efsane motosikletçi Kenan Sofuoğlu da konuk olarak katıldı. Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'ndan en güzel anları hemen aşağıda bulabilirsin.
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Elit kadınlar kategorisinde geçen sezonun şampiyonu Pauline Ferrand-Prévot'nun yokluğunda yeni şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyordu. 80,9 km'lik yarışa katılan 33 sporcu arasında favori olarak öne çıkanlar geçen sezonun ikinci ve üçüncüsü olan Sloven Blaža Pintarič ve Güney Afrikalı Robyn de Groot'tu.
Pintarič ve de Groot ilk iki turda ön grupta yer almayı başarsalar da bir süre sonra liderlik mücadelesi İsviçreli Ramona Forchini, Polonyalı Maja Wloszczowska ve Red Bull sporcusu Ukraynalı Yana Belomoina arasında geçmeye başladı. Son turda Forchini ve Wloszczowska arasında bir düelloya dönüşen şampiyonluk mücadelesinde gülen isim 3:42.18'lik derecesiyle Forchini oldu.
Elit erkeklerde ise geçen sezonun şampiyonu Hector Leonardo Páez León bu sezon da açık ara en büyük favoriydi. Son şampiyon, 3 tur ve 110 km'den oluşan parkurda beklentileri boşa çıkarmadı ve 4:19.50 derecesiyle en yakın rakibinin 2 dakika 20 saniye önünde zafere ulaştı. 2016 yılında Dünya Şampiyonu olan Red Bull Sporcusu Portekizli Tiago Ferreira ikinci sırayı elde ederken Çek Martin Stosek de üçüncü sırayı aldı.