Dakar Rallisi'nin Son Şampiyonları
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Dakar 2021 her geçen gün yaklaşıyor. Heyecan dalga dalga yükselirken geçen senenin en başarılı isimlerine göz atmaya ne dersin? Dakar 2020'de her bir kategorinin ilk beş sırasını hatırlıyoruz.
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Dakar 2021, 2 Ocak'ta start veriyor. Motor sporlarının en zorlu mücadelesinde sürücüler doğaya ve birbirlerine meydan okuyor. Bu görkemli organizasyon geçen sene olduğu gibi yine Suudi Arabistan çöllerini mesken tutuyor. Dakar'ın yeni edisyonuna hazırlanırken 2020'deki şampiyonları hatırlıyoruz. İşte Dakar 2020'de her bir kategorinin ilk beş sırasında yer alan sürücüler.
Carlos Sainz üçüncü kez Dakar şampiyonu
İlk günden itibaren kıyasıya bir mücadele vardı ve sonuna kadar kapasitemizin tamamını kullanmak durumundaydık. Mücadele bu kadar zorlu olunca, zafer daha değerli oluyor. Bununla beraber, üçüncü farklı araçla bu zafere ulaştım. Bunun için de ayrıca gururluyum
2020 Dakar Rallisi Otomobil Kategorisi İlk 5 Sıra
- Carlos Sainz (ESP) 42h 59m 17s
- Nasser Al-Attiyah (QAT) +6m 21s
- Stéphane Peterhansel (FRA) +9m 58s
- Yazeed Al-Rajhi (SAU) +49m 10s
- Giniel De Villiers (ZAF) +1h 7m 9s
Dakar 2020'de otomobil kategorisinde efsanelerin kapışması vardı. Toplam 17 şampiyonluğa sahip olan üç büyük isim; Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah ve Stéphane Peterhansel zafer için zorlu Suudi Arabistan çöllerini arşınladı. Zafer, İspanyol sürücü Carlos Sainz ve co-pilotu Lucas Cruz'un olurken, Al-Attiyah ikinci, Peterhansel ise üçüncü sırada yer aldı.
Suudi Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi, dördüncülükle en iyi derecesini elde ederken, Güney Afrikalı Giniel De Villiers de beşinci oldu. Dakar'ın çaylaklarından Vaidotas Zala, MINI'siyle etap zaferine imza atarken, çifte Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso ise ilk Dakar tecrübesinde 13. sırada yer aldı.
Price üçüncü, Brabec zirvede
Dakar Rallisi'ni hep podyumda tamamladım. Şimdi Dakar 2021 için hazırlanıyoruz. Tekrar zirvede yer almak için çalışacağım
2020 Dakar Rallisi Motosiklet Kategorisi İlk 5 Sıra
- Ricky Brabec (USA) 40h 2m 36s
- Pablo Quintanilla (CHI) +16m 26s
- Toby Price (AUS) +24m 6s
- José Ignacio Cornejo (CHI) +31m 43s
- Matthias Walkner (AUT) +29m 53s
KTM sürücüleri Toby Price ve Sam Sunderland, Dakar 2020'ye oldukça sağlam bir giriş yaptı. Price ilk günü zirvede tamamlarken, Sunderland ise ikinci günün lideriydi. Üçüncü etaptan itibaren ise ibre Honda sürücüsü Ricky Brabec'e döndü.
Brabec biri hariç tüm etapları ilk beşte tamamlayarak Dakar şampiyonluğuna ulaşırken, ikinci sırayı Pablo Quintanilla elde etti. Price üçüncü sırada yer alarak bir kez daha podyuma çıkarken, José Ignacio Cornejo da dördüncü oldu. Bir başka KTM sürücüsü Mattias Walkner ise Dakar'ı beşinci olarak tamamladı.
SSV'nin en iyisi Curry
Arzuladığımız yere ulaşmak için hala çok çalışmamız gerekiyor ve olumlu yönde ilerliyoruz. Dakar 2020'nin ikinci haftasında etap kazanabileceğimizi herkese gösterdik ve gelecek için önemli tecrübeler elde ettik.
2020 Dakar Rallisi SSV İlk 5 Sıra
- Casey Currie (USA) 53h 25m 52s
- Sergei Kariakin (RUS) +39m 12s
- Francisco López (CHI) +52m36s
- Conrad Rautenbach (ZSA) +1h 12m 19s
- Jose López (ESP) +1h 20m 38s
SSV kategorisindeki mücadele Dakar 2020'ye damgasını vurdu. Liderlik, ilk altı etapta beş kez el değiştirirken son gülen isim ABD'li Casey Currie oldu. 2017 şampiyonu Sergei Kariakin, Dakar 2020'nin ikinci sırasında kendine yer bulurken, navigasyon sorunları yaşayan Şilili Francisco López podyumun üçüncü sırasına yerleşti.
Güney Afrikalı Conrad Rautenbach dördüncü olurken İspanyol Jose López de beşinci oldu. Dakar 2020'de Red Bull Off-Road Team USA başarısıyla göz doldururken, genç sürücüler Blade Hildebrand ve Mitch Guthrie Jr ile Dakar efsanesi Cyril Despres'in üçü birden etap galibiyetlerine imza attılar.
Quads kategorisinde Casale zirvede
İkinci haftada bazı sorunlar yaşadık ancak bu sorunların mümkün olduğunca üstesinden gelmeyi de başardık. Şimdi yıl boyunca bu zaferin tadını çıkarabiliriz
2020 Dakar Rallisi Quad Kategorisi İlk 5 Sıra
- Ignacio Casale (CHI) 52h 04m 39s
- Simon Vitse (FRA) +18m 24s
- Rafał Sonik (POL) +1h 4m 15s
- Manual Andujar (ARG) +3h 30m 16s
- Kamil Wiśniewski (POL) +4 38m 53s
Quad kategorisinde Ignacio Casale'nin dominasyonu vardı. İlk dokuz etapta zirvede yer alan sürücü, onuncu etapta bir hayli süre kaybetse de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
İkinci sırayı Fransız sürücü Simon Vitse elde ederken, üçüncü sıra Polonyalı Rafał Sonik'in oldu. Manual Andujar ve Kamil Wiśniewski podyumu takip eden isimlerdi.
Zirvenin sahibi KAMAZ
Dakar'da zafere ulaşmak bizim için çok önemliydi. Bu başarıyı elde ederek Rusya ve dünyadaki destekçilerimizi mutlu ettiğimiz için gururluyuz.
2020 Dakar Rallisi Kamyon Kategorisi İlk 5 Sıra
- Andrey Karginov (RUS) 46h 33m 36s
- Anton Shibalov (RUS) +42m 26s
- Siarhei Viazovich (BLR) +2h 4m 42s
- Dmitry Sotnikov (RUS) +2h 55m 28s
- Martin Macik (CZE) +3h 28m 8s
Kamyon kategorisinde KAMAZ'ın tartışılmaz üstünlüğü vardı. Andrey Karginov dördüncü etapta liderliği ele geçirirken, Dakar'ın son günü tamamlandığında takımı KAMAZ'ı 17. zaferine ulaştırıyordu.
Yine KAMAZ'dan Anton Shibalov ikinciliği elde ederken, podyumun üçüncü sırası başka bir takıma gidiyordu. Belaruslu MAZ sürücüsü Siarhei Viazovich ilk etaplarını lider geçtiği Dakar 2020'de üçüncü sırayı alarak KAMAZ'ın podyumun tamamını ele geçirmesini engelledi. Bir diğer KAMAZ sürücüsü Dmitry Sotnikov dördüncü olurken, Çek sürücü Martin Macik ise beşinciliği elde etti.