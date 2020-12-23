Dakar Rallisi'nin Son Şampiyonları

İlk günden itibaren kıyasıya bir mücadele vardı ve sonuna kadar kapasitemizin tamamını kullanmak durumundaydık. Mücadele bu kadar zorlu olunca, zafer daha değerli oluyor. Bununla beraber, üçüncü farklı araçla bu zafere ulaştım. Bunun için de ayrıca gururluyum

Carlos Sainz Rally Raid Car