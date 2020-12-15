2020'nin En İyi Albümleri

Her albüm, müzisyenden dinleyiciye ulaştıktan sonra yeni anlamlarla dolu bir duygu kütlesine dönüşüyor. Dolayısıyla her albüm , dinleyicisi için özel. Daha önce yaşadıklarımıza benzemeyen bu unutulmaz yılda yolumuzun kesiştiği albümlerle aramızda farklı türden bir bağ var; onlar, spor videoları, yemek tarifleri ve ev bitkileriyle birlikte 2020’nin sancılı ayları boyunca ruh sağlığımızı korumamızı sağlayan sayılı şeylerden.

Yıl sonu listeleri, tıpkı Yılbaşında kar yağmasını beklemek gibi bir klasik. Her liste gibi bunun da son derece kişisel olduğunu belirterek, 2020 ile vedalaşma turuna başlayalım

Taylor Swift - Folklore & Evermore

Taylor Swift, müziğinin evrimine tanık olmaktan heyecan duyulacak bir isim. Aylarca beklenti yaratmaya uğraşmadan, pat diye albüm yayımlayabilecek kadar rahat, üstelik bu yıl bunu iki defa yaptı. Beş ay arayla çıkan “Folklore” ve “Evermore”un indie folk’u kucaklayan karakteri, Swift’in rüştünü çoktan ispatlamış şarkı yazarlığıyla birleşti; The National, Bon Iver ve HAIM işbirliklerini içeren albümler yıl sonu listelerine yerleşti.

Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters (Epic)

Evet, albümler arasında bizi çok bekletiyor ama her albümüyle hayatımızın en derinine nüfuz ediyor. Fiona Apple, sekiz yıllık arayı sonlandıran “Fetch the Bolt Cutters” ile yine şaşırtmadı. Tam da masa altından tekmelenip susturulmaya çalışıldığımız bir dönemde, içimizde tutamadıklarımızı şarkılara taşırdı. Sözlerin bir yerlere vurabildiğini bir kere daha hatırladık.

Moses Sumney - græ (Jagjaguwar)

Moses Sumney’nin büyüleyici sesi, iki bölüm halinde paylaşılan “græ” boyunca bize çocukluk anılarından yetişkinlik hayal kırıklıklarına uzanan bir yolda rehberlik ediyor. Yaşadıklarımızın hesabını yapmaya oturduğumuz eve kapanma aylarında, ihtiyacımız olan her şey burada.

Run The Jewels - RTJ4 (Jewel Runners)

Tüm Run The Jewels albümleri gibi, önümüzdeki yıllarda çıkması muhtemel “RTJ5” albümünün de listelerin tepesinde olacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz. Her zaman sokağın sesini duyuran ve politik duruşunu koruyan El-P ve Killer Mike ikilisi, Black Lives Matter hareketi dünyayı sararken herkesin bir ağızdan bağırmak istediği şeyleri söyledi. “RTJ4” hem lafı gediğine koyan içeriği hem Pharrell Williams’tan Josh Homme’ye uzanan konuk listesiyle 2020’nin hatırlanacak işlerinden.

Nilipek. - Mektuplar

Nilipek. yeni albümü “Mektuplar”ı beş şarkılık iki parça halinde paylaştı. Gerilimin de rahatlamanın da kendine yer bulduğu, öfkeyi de sevgiyi de güçlü bir şekilde hissettiren, Nilipek. evreninin yeni yönlere doğru genişlediği heyecan verici bir albüm “Mektuplar”.

Gorillaz - Song Machine, Season One: Strange Timez (Parlophone)

Gorillaz’ın her ay yeni bir şarkıyla yanımızda olan projesi Song Machine, bitirmekte olduğumuz yılda başımıza gelen en iyi şeylerdendi. Elton John ile Slowthai’yi, Robert Smith ile Fatoumata Diawara’yı aynı çayı altında toplayan albüm, aralıkta gerçekleşen ve canlı yayınlanan çevrimiçi Gorillaz konserleriyle birlikte yaşam enerjimizi canlı tuttu.

IDLES - Ultra Mono (Partisan)

Anksiyetenin verdiği yerinde duramama halini enerjiye çeviren Idles, “Ultra Mono” ile benim için yılın en tatmin edici albümlerinden birine imza attı. Jehnny Beth, Jamie Cullum, The Jesus Lizard üyesi David Yow gibi isimlerin konuk olduğu albüm, yolunda gitmeyen ne varsa topun ağzına onu koyup fitili ateşliyor.

Kamufle - 19T (Basemode)

Hip hop sahnesinin kendine özgü ismi Kamufle, dört parçaya bölerek yayımladığı “19T” ile 2020’ye uzun zamandır içinde yaşadığımız ruh halinin bir belgesini bıraktı. Da Poet’in nefis altyapıları ve Kamufle’nin kaynağını kolektif dertlerimiz ve mücadelelerimizden alan sözleriyle dinleyeni içine çeken albüme Deniz Tekin, Ezhel, Anıl Piyancı, Can Kazaz, Barış Demirel ve Ahiyan konuk oldu.

Destroyer - Have We Met (Dead Oceans)

Dan Bejar’ın Destroyer projesiyle yayımladığı 12. stüdyo albümü “Have We Met”, ocak ayından beri üzerimdeki etkisini yitirmedi. Nefis bir synthesizer sound’uyla karanlık bir kabullenişi daha yılın başında bize servis eden Destroyer, gürültüsüz patırtısız senenin en iyi işlerinden birini cebimize bırakıverdi.

Hedonutopia - Beyaz Durak (Dokuz Sekiz)

Pandemi, Hedonutopia’yı her yıl bir albüm yayımlama planından alıkoyamadı. İkilinin beşinci albümü “Beyaz Durak”, lezzetli gitar melodileri, hülyalı synthesizer sound’u, uçucu vokaller ve kalpten gelen sözlerle dinleyeni melankolik bir battaniye gibi sardı

Phoebe Bridgers - Punisher (Dead Oceans)

Phoebe Bridgers’ın 2017 tarihli ilk albümü “Stranger in the Alps” ile yakaladığı ivme, “Punisher” ile daha da hız kazandı. Olgunlaşan bir şarkı yazarından dinlediğimiz kendine ve başkalarına yabancılaşma hikayelerinin içinde kendimizi bulduk, Bridgers’ın dürüst karanlığı bize iyi ve konforlu geldi.

JARV IS… - Beyond The Pale (Rough Trade)

2020 bizi taze isimlerin hikayelerine ortak ederken, özlediğimiz tanıdıklarla da kavuşturdu. Jarvis Cocker’ın JARV IS… projesiyle paylaştığı ilk albüm “Beyond the Pale”, canlı performans kayıtları baz alınarak hazırlanmış. 90’lardan beri kinayeli şarkı sözleriyle hayatımızın soundtrack’inin ayrılmaz parçası olan Cocker, belli ki JARV IS… ile de bizi bırakmayacak.

Kalben - Kalp Hanım (Garaj)

Kendisine çizilen sınırların dışında nefes almanın tadını çıkaran müzisyenler, dinleyicisini de elinden tutup o yeni manzaralarla tanıştırıyor; farklı seslere alıştırıyor. Kalben, üçüncü albümü “Kalp Hanım”da rotasını elektronik seslerden geçiriyor, hikayelerini olanca dürüstlüğüyle paylaşmaktan çekinmiyor.

Bob Dylan - Rough and Rowdy Ways (Columbia)

39. stüdyo albümünde bile hayatla bağını canlı tutan şarkılar yazabilmek Bob Dylan için kolay olsa gerek. 17 dakikalık epik “Murder Most Foul”, müzikal bir kartvizit olan “I Contain Multitudes” gibi güçlü parçalar barındıran albüm, Dylan diskografisinin mücevherlerinden biri.

Yves Tumor - Heaven To A Tortured Mind (Warp)

Sean Bowie, soul ve rock’ı ateşli bir potada eritip üzerimize döken Yves Tumor projesiyle 2020’yi kurtarmak için elini taşın altına koyan isimlerdendi. Kurtuluşumuz, “Heaven To A Tortured Mind”ın distorsiyon fırtınası ve dansa davet eden kıvraklığı içinde bir yerlerde.

Serkan Emre Çiftçi - Ekim EP (LU)

Konserlerin hayatımızın ayrılmaz parçası olduğu günlerde Gevende, Gökhan Türkmen, Cava Grande gibi isimlerle birlikte sahnede izlediğimiz Serkan Emre Çiftçi, ilk solo EP’si “Ekim” ile dinleyiciye 2020’nin en güzel armağanlarından birini verdi. Trompet, synthesizer ve elektronik seslerin birlikte aktığı albüm, 25 dakikalık bir rüya.

Nubya Garcia - Source (Concorde Jazz)

Güncel cazın rotasını belirleyen Londra caz sahnesinin aktif icracılarından, saksafoncu Nubya Garcia, ilk uzunçaları “Source” ile daha da güçlü parladı. Shabaka Hutchings, Moses Boyd, Ezra Collective gibi isimlerle sahneyi paylaşan Garcia, dinleyeni kendi dünyasına ustalıkla götürüyor.

Baxter Dury - The Night Chancers (Heavenly)

Altıncı Baxter Dury albümü “The Night Chancers”ın single’larından “I’m Not Your Dog”, videosuyla 2020’deki halimizi hatırlatıyor. Yenilgiyle barışmanın, beklentileri düşürmenin, kendini ciddiye almamanın şarkıları bu yarım saatlik puslu albümde aklımızı çelmek üzere bekliyor.

Non Square - Hold On EP (Mesh)

İstanbullu prodüktör Korhan Oraydın, 2020’nin son çeyreğinde Max Cooper’ın plak şirketi Mesh’ten yayımladığı “Hold On” single’ı ve takip eden aynı adlı EP ile özellikle yurt dışında elektronik müzik çevrelerinin dikkatini çekti. Detaylı prodüksiyon yaklaşımıyla yarattığı, içinde kaybolunacak ses manzaraları Non Square’in adını önümüzdeki aylarda çok daha fazla duymamızı sağlayacak

Eskiz - Kozmik Ruh Dansı

Üç kişilik çekirdek kadrosuna kayıt sürecinde Yasemin Özler’i de ekleyen Eskiz, Alp Ersönmez prodüktörlüğünde çıkardığı “Kozmik Ruh Dansı” ile Afrika kökenli ritimleri Anadolu müziğinden alınan ilhamla birleştiriyor ve rock’n roll ateşinde pişiriyor. Bu şarkıları konserde dinleyebildiğimiz gün, albümün hakkını da tam olarak vermiş olacağız.