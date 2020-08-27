2020'nin En İyi Mobil Oyunları

Mobil oyun dünyası büyümeye hızla devam ediyor ve her yeni oyunla da zenginleşiyor. Peki 2020 yılında oyun tutkunlarının beğenisine sunulan en iyi oyunlar hangileri? Evet, buna karar vermek çok kolay değil ancak biz yine de bu hususu kendimize bir görev bildik ve senin için 2020 yılında şimdiye kadar çıkan oyunlar arasından en iyileri seçtik.

Dead by Daylight Mobile

İç açıcı bir oyunla başlayalım. Dead By Daylight Mobile'ın PC ve konsollarda geniş bir kitleye ulaştığını biliyoruz. Sonuç olarak herkesin biraz korkmaya ve tırsmaya ihtiyacı vardır. 1 tane katil ve 4 tane masum vatandaşın karşı karşıya geldiği bir yapısı olan oyunda 5 kişilik bir çevrimiçi hayatta kalma mücadelesine girişiyorsunuz. Tabi katilsen işin biraz daha yoğun çünkü hem hayatta kalacaksın hem de başkalarını öldürmeye çalışacaksın. Ama şurası kesin oyunu oynayınca kesinlikle karşılığını alacaksın.

Brawhalla

Brawlhalla iki boyutlu bir platform ve dövüş oyunu © Brawlhalla

Canı dövüş isteyen buraya gelsin. Brawlhalla iki boyutlu bir platform ve elbette bir dövüş oyunu. Günlük hayatta canını sıkan ne varsa hıncını bu oyunda çıkarabilirsin. Çünkü çeşitli platformlarda bu oyunu oynayan 40 milyon kişi de muhtemelen böyle yapıyor. Android ve iOS mobil cihazlardan ücretsiz olarak edinebilirsin. İndirmek için:

EVE Echoes

Evde kalmaktan çok sıkıldın ve sessiz sakin bir yerde kafanı mı dinlemek istiyorsun? İşte tam sana göre bir yer: Uzayın derinlikleri... Uçsuz bucaksız, püfür püfür bir mobil oyun keyfi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan EVE Online oyununun mobil versiyonu olan EVE Echoes'da dilediğin gibi seyahat edebileceğin 8.000’den fazla gezegen sistemi bulunuyor. "Hayır, ben uzaylı içine karışacağım" dersen onun da çözümü var. İster savaşırsın ister ticaret yapıp ekonomiye katkıda bulunursun.

Game of Thrones: Beyond the Wall

Game of Thrones rüzgarı bitti sanmıştın değil mi? Peki dünyaca ünlü serinin bir de mobillisini denemek istemez misin? Evet, Game of Thrones: Beyond the Wall Android ve IOS'a davullu zurnalı bir giriş yaptı. Westeros'ta hikaye bitmez. Beyond the Wall da dizideki hikayenin 48 yıl öncesine uzanıyor. Oyunda bol bol dövüşüyorsun ve temelde dövüşler sıra tabanlı bir sisteme sahip. Beyond the Wall, tanıdık ve tanımadık karakterlerle Westeros'a geri dönmek için gayet mantıklı bir sebep.

Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained fragmanını izlemeyi unutma