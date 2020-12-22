2020'nin Kaçırılmaması Gereken Belgeselleri

2020, belgeseller açısından oldukça doyurucu bir yıldı. Spor, sanat, politika ya da macera odaklı birçok yapım yıl boyunca karşımıza çıktı. Biz de o belgeseller içinden bir yere not etmeniz gereken en iyi örnekleri seçtik.

The Last Dance

The Last Dance © ESPN

Bu sene en çok konuştuğumuz belgesellerden biriydi The Last Dance. Michael Jordan ’ın Chicago Bulls’taki son sezonuna odaklanan yapım bununla da sınırlı kalmayıp majestelerinin geçmişine de bir yolculuk yapmamıza imkan sağlıyordu. Hırsı, bire bir rekabetleri, en ikonik anları ve elbette kötü taraflarıyla kusursuz bir Michael Jordan portresi çıkaran The Last Dance, yalnızca basketbol severlerin değil tüm spor meraklılarının izlemesi gereken bir başucu eseri.

Dick Johnson is Dead

Dick Johnson is Dead © Production Co

Belgesel dünyasının yetenekli yönetmenlerinden Kirsten Johnson'ın çektiği Dick Johnson is Dead , Sundance Film Festivali ile yılın başında çıktığı yolculuğuna yüz binlerce hayran toplayarak devam etti. Kirsten Johnson’'ın oldukça kişisel hikayesine dayanan belgesel, yönetmenin ölümcül bir hastalığı olan babasının son günlerini ve genel olarak babasının hayatını anlatıyor. Konusunun vadettiği hüznün aksine epey komik de bir film olan Dick Johnson is Dead ters köşe finaliyle de akıllara kazınmayı başardı.

The Last Ascent: Kaybolan Buzullara Yolculuk

The Last Ascent: Kaybolan Buzullara Yolculuk

Ünlü buz tırmanışçısı Will Gadd altı yıl önce Kilimanjaro'nun görkemli buz kulelerine tırmanmak için bir yolculuğa çıkmıştı. Fakat o buzullar bugün hızla kaybolmakta.Kanadalı dağcının tekrar Kilimanjaro buzullarına dönüp son bir tırmanış yapmasını ve iklim değişikliğine dikkat çekmesini takip ettiğimiz belgesel gerçek bir görsel şölen vadediyor. Hemen yukarıdan Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz.

Bloody Nose, Empty Pockets

Bloody Nose, Empty Pockets © Utopi

Bu sene “Yılın En İyi Belgeselleri listelerinde adına sık sık rastlanılan Bloody Nose, Empty Pockets , “Roaring 20s” adlı barın kapanmadan bir gün önceki son gecesinde yaşananları getiriyor karşımıza. ABD'nin farklı hayat ve sınıflarından bir grup insanın yolunun kesiştiği bar, 2016 ABD seçimleri sonrasında insanların ruh hallerine ve geleceğe nasıl baktıklarına odaklanırken, saf insan portreleri yaratarak çok katmanlı bir yapı kuruyor. Ödül sezonunda da iddialı olan film ileride adından daha da çok söz ettirecek gibi duruyor.

Terra Incognita: Granit Şehirleri Keşif

Terra Incognita: Granit Şehirleri Keşif

Avusturyalı tırmanışçı Kilian Fischhuber hepimizin adını duyduğunda bile üşüdüğü Sibirya’yı bambaşka açıdan keşfetmeye karar vermiş bir maceracı. Dünyanın en ıssız ve en soğuk yerlerinden biri olan ve yılın hatırı sayılır kısmında buzlarla kaplı olan Sibirya’ya giden Kilian Fischhuber, Ulakhan-Sis'in granit şehirlerini keşfe çıkıyor. Bu keşif sırasında tarih ile maceranın birbirine karıştığı anlar ise ortaya bu harika belgeseli çıkarıyor. Hemen yukarıdan Türkçe altyazı ile izleyebilirsin.

Boys State

Boys State © A24