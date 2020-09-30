Kaan Kural: "Final Serisinde LeBron İle Kimin Eşleştiği Belirleyici Olur"

Birbirinden çekişmeli maçlarla birlikte zaman zaman sürprizler de gördüğümüz NBA play-off'larının ardından artık basketbolun en üst noktasında, final serisindeyiz. Miami Heat, tarihinde altıncı defa finallere çıkarken, Los Angeles Lakers ise 2010 yılından bu yana ilk kez final serisinde mücadele edecek. Dev maçlar öncesinde, Kaan Kural'a görüşlerini sorduk.

Finalde belirleyici olan eşleşmeler hangileri olur?

Lebron ile kim eşleşirse, belirleyici eşleşme o olur bence. Jimmy Butler, Andre Iguodala veya Jae Crowder. Üçü de LeBron ile eşleşebilir. LeBron’u biraz bile yavaşlatmak her şeyden önemli. Çünkü Miami daha çok oyuncuyla oyunu oynayabiliyor ve Lakers için hemen hemen her şeyin temelinde LeBron James var.

Boston serisinde zaman geçtikçe Miami'nin eli sıkışmaya başladı. Rotasyonları epey düştü. Lakers karşısında benzer sorunlar yaşarlar mı?

Bence hayır. Ben onların bu seride, Boston serisinde yaşadıkları rotasyon problemlerini yaşayacaklarını düşünmüyorum. Miami için Lakers maçı, Boston serisiyle değil daha çok Milwaukee serisiyle benzerlik göstereceğini düşünüyorum. Boston’da çünkü bireysel olarak her oyuncu iyi savunmacı ve belli oyuncuları direkt olarak hedefleyip oynuyorlar. Mesela Miami, Boston serisinde Kelly Olynyk’i sahaya süremedi ama bu seride Olynyk’i sahaya sürebilirler. Tabii ki başka konularda işleri çok zor olacak ama Lakers serisinde bazı personelleri sahaya sürememe durumu ve ellerinin sıklaşması gibi bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Kıyaslama yapacaksak, Boston serisini değil Milwaukee serisini kıyaslamak gerekiyor bence.

Miami’nin genç şutörleri Lakers’a sorun çıkarır mı?

Sorun yaratacak çünkü Boston, Miami'yi çok iyi dışa baskı yaparak savunuyordu. Böylece işlerini zorlaştırdılar ama Miami çok iyi bir şutör takımı ve acayip bir gelişim içerisindeler. Yani normal sezondaki Miami ile bu Miami’nin ilgisi yok. Tabii ki problem yaratacaklar ama unutmamak gerekiyor ki Lakers da çok iyi bir dış savunma takımı. Üçlüklere çok kolay kolay izin vermiyorlar. Miami’nin buradaki asıl gücü, en az Boston’a yarattıkları kadar problem yaratacaklar. Başka takım olsa, çok daha büyük problemler çıkarabilirlerdi.

Peki Goran Dragic, bir seride daha üst seviyede basketbol oynayabilir mi?

Boston serisinde ikinci maçtan sonra çok etkili olamadı aslında. Boston çok iyi savundu onu. Özellikle Marcus Smart savunurken, Dragic epey sınırlandı. Lakers’da o tip bir oyuncu yok. Lakers savunmacılarına kötü demiyorum tabii ki öyle anlaşılmasın, sadece Dragic’i tamamen ikinci plana atabilecek biri yok gibi. Dragic, Miami'de play-off’un başından beri hücumun lideri konumunda. İlk iki serideki kadar rahat etmeyecektir ama Boston serisindeki kadar da zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. Ancak esas ihtiyaç olan, Miami’nin onun liderliğine ihtiyaç duymadan da oynayabildiği dönem. Tyler Hero’nun çıkışı… Butler her zaman orada, her ne kadar çok iyi bir play-off geçirmiyor olsa da… Dragic bence yine belli bir seviyenin üzerinde oynayacaktır ama ona ihtiyaç olmaması belirleyici olacak zaten.

Seriyi kim kazanır?

LeBron, kariyerinde geldiği noktada basketbol bilgisi, basketbol oyununa hakimiyeti çok karşı konulamaz bir noktada şu anda. Ama ben Miami’nin takım halinde çok önemli aşamalar kaydettiğini, Doğu konferansındaki play-off’larında Batıya oranla çok daha çetin, oyuncuları daha fazla bileyen ve onları daha yukarı çıkaran bir yapı olduğunu düşünüyorum. Serideki en iyi iki oyuncu Lakers’ta ama geri kalan takım performansına bakınca Miami’nin daha önde olduğunu düşünüyorum. Elleri her ne kadar sıkışsa bile oyundan hiç düşmemelerinin ve her oyunu doğru oynamalarının onlara sürümden kazandıracağını düşünüyorum.