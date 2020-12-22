2020'de Red Bull Dünyasının En İyileri

Formula 1 'den Dünya Ralli Şampiyonası 'na, atletizmden futbola ve hatta zorlu Dakar yollarına ... 2020 yılında Red Bull sporcuları dünyanın her yerinde, aklına gelebilecek her branşta mücadele ettiler. Gittikleri her yerde zirve için mücadele eden sporcular, sene boyunca başarıdan başarıya koştu. İşte 2020 yılında Red Bull dünyasının en iyileri!

Sebastien Ogier

WRC 2020 sezonu nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olurken, şampiyonluk yarışı iki Red Bull sporcusu arasında geçti. Son düğüm sezonun da son kapışması olan Monza Rallisi'nde çözüldü.

Sebastien Ogier ve Julien Ingrassia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve Sebastien Ogier arasındaki şampiyonluk mücadelesinde, Monza öncesinde avantaj Evans'ın elindeydi. Ancak Evans'ın Monza Rallisi'nde yaşadığı problemler, Sebastien Ogier'in yolunu açtı.

Monza Rallisi'nden En İyi Anları Tekrar İzle

Monza'da zafere ulaşan Ogier aynı zamanda şampiyonluk yarışını da co-pilotu Julien Ingrassia ile birlikte zirvede tamamladı. Ralli parkurlarının efsane ismi elde ettiği bu zaferle kariyerinin yedinci şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Elfyn Evans ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Armand "Mondo" Duplantis

Red Bull sporcusu Armand "Mondo" Duplantis , 2020'nin Şubat ayında, bir hafta arayla Torun ve Glasgow'da, salon sırıkla yüksek atlama rekorunu 6.17m ve 6.18m'lik dereceleriyle kırmıştı.

2020'nin eylül ayında Duplantis, peş peşe kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi ve efsane sporcu Sergey Bubka'nın 1994'ten beri kırılamayan açık hava sırıkla yüksek atlama rekorunu 6.15m'lik derecesiyle geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

Pierre Gasly

Verstappen'in başarılarına alışkınız ancak F1 pistlerinde 2020'yi şenlendiren başka bir isim daha vardı. Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly kariyerinin ilk F1 zaferine Monza'da uzanırken, bu sene yeni adıyla F1’e merhaba diyen takımı AlphaTauri'ye de ilk birinciliğini hediye etti.

Pierre Gasly'nin Monza zaferi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pierre Gasly’nin olağanüstü bir sürüşle zafere uzanması ile birçok istatistiğin yeniden yazıldığı Monza’da , tam 146 yarış sonra Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari dışındaki bir takımın pilotu birinciliğe ulaştı.

Gasly, 1996'da kazanan Olivier Panis’in ardından bir F1 yarışı kazanan ilk Fransız olmayı da başarırken, F1 tarihinde de yarış kazanan 109. farklı pilot oldu. AlphaTauri ise eski adı Toro Rosso ile 2008’de Sebastian Vettel ile kazanmış olsa da yeni adı ve görünümü ile ilk kez kazanarak kendi adına yepyeni bir istatistiği başlattı.

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2020'nin Türk F1 tutukunları için en güzel anlarından biri ise Türkiye'ye dönen F1 mücadelesi öncesi Gasly ve Albon'un İstanbul sokaklarındaki macerasıydı. F1'in iki yıldızı hem Türkiye GP'sini hem de AlphaTauri'nin Türkiye lansmanını şehrin iki yakasında kutlarken ortaya müthiş görüntüler çıktı.

Carlos Sainz

Carlos Sainz, ralli parkurlarının ardından Dakar'da da önüne çıkanı deviriyor. Suudi Arabistan'da ilk kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisini şampiyon tamamlayan İspanyol pilot, kariyerine üçüncü Dakar şampiyonluğunu eklemiş oldu. 58 yaşındaki efsane, Dakar 2021'in de favorileri arasında yer alıyor.

Dakar 2020'den En Güzel Görüntüler

Dakar 2020'de öne çıkan diğer Red Bull sporcuları ise ATV kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Ignacio Casale ve kamyon kategorisinde KAMAZ takımıyla şampiyonluğa ulaşan Andrey Karginov 'du.

RB Leipzig

2020'nin en başarılı futbol takımlarından biri elbette RB Leipzig . Bundesliga'yı ikinci sırada tamamlayan RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde de unutulmaz bir başarıya imza attı.

RB Leipzig © RB Leipzig

Lyon, Benfica ve Zenit'in bulunduğu gruptan lider olarak çıkan RB Leipzig, son 16 turunda Tottenham Hotspurs'ü saf dışı bırakmayı başardı. Çeyrek finalde son altı Şampiyonlar Ligi finalinin üçünde yer alan Atletico Madrid’i eleyen RB Leipzig'in yarı finaldeki rakibi ise Neymar'lı PSG'ydi.