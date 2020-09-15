Uçmaya Hazır Mısın? İşte Karşında 2020'nin Spor Trendleri

Geçtiğimiz on yılda insanların yepyeni fitness trendleri, meditasyon uygulamaları, HIIT seansları ve hatta keçi yogası gibi farklı yoga biçimleri ortaya çıkardığını gördük. Ama bununla ilgili her şey sona ermiş değil. Her geçen sene sosyal medyanın da yardımıyla birbirinden farklı spor trendleri ortaya çıkıyor ve çok geçmeden tüm dünyaya yayılıyor. İşte size ter atmanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak yeni moda egzersizler ve fitness trendleri için bir rehber!

1. Plogging

Plogging © sweepar.com

Doğada spor yaparken çöpleri toplama etkinliği olarak başlayan Plogging bir akım haline dönüşmüş durumda. İnsanların birlik halinde spor yaptıkları yerlerde çöpleri toplamaları öncesinde basit bir çevre temizliği eylemi iken şimdilerde trend olmuş. Herkesin elinde büyük boy bir çöp poşetiyle parklara koştuğu Plogging, İsveç’te ortaya çıkmış ve kısa sürede dünyanın birçok bölgesinde gruplar halinde dahi yapılır olmuş.

2. Anti-Gravity Yoga

Anti Gravity Yoga © squeakythepin.com

Air Yoga olarak da bilinen Anti-Gravity Yoga, geleneksel yoga ile akrobasi, dans ve havada yapılan çeşitli spor hareketlerinin birleşmesinden doğmuş. İpek bir hamak yardımıyla yapılan bu yoga türünün en önemli özelliği ise omurgadaki baskıyı azaltması.

3. Vücut Ağırlığı Antrenmanı

Vücut Ağırlığı Antrenmanı © Sarinya Pinngam / EyeEmGetty Images

Antrenman yapmak için kendi vücudunuzu kullanmak anlamına gelen vücut ağırlığı antrenmanı, 2013'te listelerde yer almasından bugüne dek en önemli trendler arasında yer alıyor. Ve bunun iyi bir nedeni var: Spor salonu üyeliğine, özel ekipmanlara ve özel bir alana ihtiyacınız yok. Sadece vücudunuzun kendi ağırlığını kullanarak esneyebiliyor ve yağ yakabiliyorsunuz.

4. İleri Yaştakiler İçin Fitness Programları

Fitness'a başlamanın yaşı yok © Westend61 / Getty Images

İnsanlar bugün geçmiş nesillere göre daha uzun yaşıyor ve uzun yıllar aktif kalıyor. Ve gerçek şu ki ileri yaşlarınızda ne kadar formda kalırsanız, uzun yaşama olasılığınız da o kadar artıyor. Bir çalışma, 75 yaşında yüksek zindelik seviyesine sahip olanların, daha zayıf zindeliğe sahip olanlara kıyasla en az 10 yıl daha uzun yaşama olasılığının “iki katından fazla” olduğunu buldu. Bilim, metabolizmanın değiştiğini, vücudumuzun yaşlandıkça kilo almayı ve kas kaybetmeyi kolaylaştırdığını da gösteriyor. Dolayısıyla, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlardaki insanlara, bu yaşlara özel hazırlanmış spor programları çekici gelmeye başladı ve dünya genelinde hızla yayılan bir trend oldu.

5. Serbest Ağırlık Antrenmanları

Serbest Ağırlık Antrenmanları © coachmag.co.uk

Halter, kettlebell, dumbell gibi serbest ağırlıklarla egzersiz yapmak, büyük ölçüde fonksiyonel ve CrossFit tarzı egzersiz programlarının ve spor salonlarının artan popülaritesi sayesinde şu anda yaygın ve giderek büyüyen bir trend. Bu programlar büyük spor aletlerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırmış durumda.

6. HIIT Antrenmanları

HIIT Antrenmanları © reflexsupplements.com

Kısa süreli ve yüksek yoğunluklu egzersizler ve ardından kısa dinlenme süreleri içeren bir egzersiz türü olan HIIT, yılın önemli trendlerinden. HIIT sizi sadece zinde kılmakla kalmıyor, aynı zamanda beyin sağlığını güçlendiriyor, stresi yatıştırıyor, vücut dengesini ayarlıyor ve birçok kronik hastalığı önlemeye de yardımcı.

7. Tree Work Out

Tree Work Out © jsonline.com

Ağaçlar, insanların yeni favori egzersiz aracı olmak üzere. Parkta dışarıda antrenman yapmanın halihazırda birçok faydası olduğu gibi ağaçlar da işin içine dahil oldular. Bugün internette ağaçlardan destek alınarak yapılan pek çok egzersiz hareketi mevcut.

Equinox'un Kişisel Eğitim Müdürü Carl Martin, “Bir ağaç, vücut ağırlığınızı güç oluşturmak için yapılan bir dizi egzersiz hareketinde size yardımcı olacak iyi bir araç olabilir,” diyor. “Aynı zamanda bir park bankı aynı zamanda spor salonunda bulabileceğiniz birçok ekipman için mükemmel bir alternatiftir. Banklar, basamak olarak kullanılabilir veya ağırlık sehpası olarak işlev görebilirler.”

8. Sağlık Koçu Tutmak

Sağlık koçu tutmak da fena fikir değil © fuersie.de

Giderek daha fazla insan sağlık koçlarından destek almaya başladı. Sağlık koçları stresle başa çıkmanıza, vücudunuzu daha iyi geliştirmenize, dengeli beslenmede ve sağlıklı yaşam için değişiklikler yapmanıza (örneğin daha fazla bisiklete binmek gibi) yardımcı olabiliyor.

Bir sağlık ve sağlıklı yaşam koçundan fayda sağlayıp sağlamayacağınızı yalnızca siz söyleyebilirsiniz elbette. Ancak düzenli spor yapmak için sürekli olarak kendinizle mücadele ediyorsanız, denemeye değer olabilir.

9. Smart Boxing

Smart Boxing © coach.nine.com

Fitness ve spor için üstümüze taktığımız ekipmanlar her geçen gün çoğalıyor. Akıllı saatler ve adım ölçerler yanında her gün daha farklı araçlar ortaya çıkıyor. Smart Boxing de boks eldivenlerine takılan özel sensörler sayesinde boks yaparken kum torbasına attığınız her yumruğun etkisini ölçüyor. Cep telefonu uygulaması ise size sesli talimatlar veriyor ve yumruklarınızın etkisinde gelişme gördükçe sizi daha da zorlamaya başlıyor.

MotoGP şampiyonu Marc Marquez'in sakatlık ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden zirveye dönmek için mücadele ederken yaşadıklarını, antrenmanlarını ve motivasyonunu bu belgeselde izleyebilirsin. Hem de Türkçe altyazıyla.