2020'nin Keşifleri

2020'nin sonlarına yaklaşırken, bu sene birçoğumuzun adını ilk kez duyduğu sporcuları, olayları ve bilimsel keşifleri derledik. İşte bu yılın 5 keşfi.

Erling Haaland

Erling Haaland © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Erling Haaland'ın ismini ilk olarak 2019 sonlarında Red Bull Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla duysak da, Norveçli futbolcunun gerçek anlamda keşfi 2020 başında Borussia Dortmund'a transfer olmasıyla başladı. Dortmund forması ile ilk maçına Bundesliga'da Augsburg karşısında çıkan Haaland, 56. dakikada oyuna girmiş ve 35 dakikada hat-trick yaparak tüm gözleri üzerine çevirmişti. Yıl sonu yaklaşırken Haaland'ın ismi sadece futbol takip edenlerin değil neredeyse tüm kitlelerin kulağına çalınmış durumda. 2020 hiç şüphesiz henüz 20 yaşında olan futbolcunun büyük keşfi ve sonrasındaki patlamasıyla da anılacak.

Pierre Gasly

Pierre Gasly © Nuri Yilmazer / Red Bull Content Pool

F1'de bu sezon Scuderia AlphaTauri adına yarışan Pierre Gasly de kitleler tarafından bu sene keşfedildi. Öncesinde sadece motor sporları takipçilerinin adını duyduğu Fransız pilot, 2020'de Monza'da aldığı birincilikle bir anda gündem konularından birine dönüştü. Gasly bu galibiyet ile hem kariyerinin ilk F1 zaferini elde etmiş hem de takımı AlphaTauri'ye takım olarak ilk birinciliğini hediye etmişti. Fakat asıl rekor tam 146 yarış sonra Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari dışındaki bir takımın pilotunun yarış kazanması oldu şüphesiz.

Tadej Pogacar

Tadej Pogacar da hiç kuşkusuz 2020'de adını en çok duyduğumuz sporculardandı. Bisiklet dünyasını yakından takip edenler dışında neredeyse herkesin yabancı olduğu 21 yaşındaki Sloven bisikletçi 2020 Fransa Bisiklet Turu'nu ikonik bir şekilde kazanarak adını hepimize ezberletti. Kazananı belirleyen 20. etaba sarı mayodaki vatandaşı Roglic’in 50 saniye gerisinde başlayan Pogacar, günü Roglic'in iki dakika önünde bitirerek zamana karşı etabını kazanmış ve kariyerinin ilk Fransa Bisiklet Turu zaferini elde etmişti. 20. etap performansı tek kelimeyle "görülmemiş" şeklinde tarif edilen Pogacar'ın adını sonraki yıllarda da sık sık duyacağız gibi görünüyor.

Ev Konserleri

#EvdeÇal © Rodrigo Jardon / Red Bull Content Pool

Bu sene müzik dünyası evlere taşındı desek yeridir. Zorunlu sebeplerle eve kapandığımız dönemde birçok sanatçı kendi sosyal medya hesapları üzerinden canlı performanslar sergilerken, bugüne kadar sadece "indie" bir şey olarak makbul görülen ev performansları bir anda keşfedildi. Milyonlarca izleyiciye ulaşan ev konserleri zor zamanlar geçiren müzik sektörü için de tesellilerden biriydi.

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