2021'de Bizi Bekleyen Bilimsel Gelişmeler

2020 hiçbirimiz için pek istediğimiz gibi geçmedi. O yüzden 2021'den beklentilerimiz doğal olarak daha yüksek. Özellikle bilim dünyasında yaşanması beklenen bazı gelişmeler 2021'e dair umutlarımızı artırıyor. 2020'de zorunlu olarak ertelenen birçok bilimsel projenin hayata geçeceği bu yeni yılda bizi hangi bilimsel gelişmelerin beklediğini özetledik.

Mars bu yıl biraz meşgul olacak!

Mars trafiği bu yıl yoğun olacak © Claudia Stix

Opportunity, Curiosity ya da InSight, herhalde Mars denince aklımıza gelen ilk uzay araçları. NASA'nın, Mars araştırmaları için kullandığı bu araçlara bu sene diğer ülkelerden de eklemeler olacak. Örneğin Çin son yıllarda çalışmalarını arttırdığı uzay bilimlerine bu sene Mars'a göndereceği bir insansız uzay roketi ile devam edecek. Şubat ayında Mars'a inmesi beklenen Tianwen-1, Mars'ta su arayacak. Çin'in kızıl gezegendeki ilk teması olacak bu araç eğer başarıya ulaşırsa yeni projeler için de kapılar açılacak. Ayrıca bu sene Çin dışında Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri de Mars'a yılın ilk 3 ayında uzay araçları indirecek. Kısacası bu sene Mars-Dünya arası trafik epey yoğun olacak.

Bu arada hazır konu uzaydan açılmışken, Felix Baumgartner'ın uzadan dünyaya yaptığı efsanevi atlayışı hatırlamaya ne dersin? Red Bull Stratos'u hemen aşağıdan izleyebilirsin.

İmkansız Görev Tamamlandı!

Kök hücre konusunda kritik eşik

Yıllardır birçok tartışmanın ana gündem maddesi olan kök hücre araştırmaları konusunda bu sene de önemli gelişmelerr olacak. Bunların başında Kök Hücre Araştırmaları Derneği'nin (ISSCR) araştırmalarını belgelediği rehber belki de en çok bekleneni. En son 4 yıl önce bir rehber yayınlayan dernek hem araştırmalardan elde edilen sonuçları paylaşacak hem de bu konuda yapılan çalışmalar hakkında insanlara umut verecek detayları açıklayacak. En çok beklenen ve tartışma yaratacak madde ise elbette" laboratuvar ortamında üretilen insan embriyoları" hakkındaki detaylar olacak.

Bilimsel yayınlar herkese açık olacak

Bilimsel yayınlar herkese açık olacak © Sciencemag

Evde geçirdiğimiz zaman çoğalırken bunu daha verimli değerlendirmek için bilim dünyasından da bir adım geldi. İki yıl boyunca birçok bilimsel dergi, araştırma ya da tez Plan S adı verilen bir proje kapsamında erişime açık olacak. Ocak ayından itibaren başlayacak projede abonelikle istediğiniz bilimsel yayına online olarak ulaşabilecek araştırma makalelerini neredeyse canlı takip edebilieceksiniz.

Tarihin en büyük uzay teleskobu geliyor

James Webb uzay teleskobu tarihe geçmeye hazırlanıyor © New Atlas

Adı: James Webb Uzay Teleskobu. Tam 8.8 milyar dolara mâl olan NASA'nın yeni teleskobu tarihin gördüğü en büyük ve en güçlü teleskop olarak lanse ediliyor. Ekim ayında gün yüzüne çıkacak teleskop efsanevi Hubble teleskobunun çok daha gelişmiş bir modeli olarak tanımlanıyor. Hem Hubble'dan ilham alan hem de onun yaptıklarını bir adım öteye taşımayı hedefleyen teleskop Hubble'dan daha fazla dalga boyunu kapsayacak. Böylelikle evrenin derinliklerine hiç olmadığımız kadar yakın olacağız.

Dalgalanma etkisi