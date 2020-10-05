2021’de Bizi Bekleyen Birbirinden Şaşırtıcı Teknolojiler!

Teknoloji bugün tarihte hiç olmadığı kadar hız kazanmış durumda ve yoluna tam gaz devam ediyor. Teknoloji uzmanlarının tahminine göre, 2021 yılında teknolojide büyük değişiklikler olacak. Sağlık, teknoloji, bilim, kültür ve iş alanlarında 2021 teknoloji trendlerinde pek çok değişiklik bizleri bekliyor.

1. Yapay Zeka

Yapay Zeka © scroll.in

Yapay Zeka teknolojileri, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Osari, Kindred ve Vicarious gibi ABD’de şirketleri, bu teknolojiyi zaten verimli bir biçimde kullanıyor. Her büyük şirket ve kuruluş, yapay zeka kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmeye ve iş eylemlerini modernleştirmeye odaklanıyor ve bu durum 2021’de daha çok alanda karşımıza çıkacak. Önümüzdeki yıl, Siri, Google Asistan ve Alexa’nın bile yeteneklerinin çok ötesinde teknolojiler göreceğiz.

2. Dijital Görünmezlik

2012'de dijital mahremiyetleri destekleyen gelişmeler olabilir © www.supplywise.co.uk

Bugün internet kullanırken kişisel bilgilerimizin ne kadar değerli olduğunu açıkça biliyoruz. İnsanlar, kişisel verilerini yönetmeye ve güvence altına almaya gün geçtikçe daha çok önem veriyor. Öte yandan, hükümetler de şirketlerin yerine getirmeleri zorunlu olan bazı katı kurallar uyguluyorlar. Şeffaflık ve izlenebilirlik, insanların dijital mahremiyetlerini desteklemek için çok önemli bir unsur ve önümüzdeki yıl bu konuda daha büyük gelişmeler göreceğiz.

3. Token Smart Ring

Token Smart Ring © bigumigu.com

Bluetooth ve NFC teknolojilerini kullanan Token Smart Ring, cüzdanınızdan arabanızın anahtarlarına kadar her şeyi tek seferde çözmenizi sağlayacak. İç kısmında bir parmak izi sensörüne sahip olan yüzük sadece sahibine itaat ediyor. Başka hiçbir şeye gerek olmadan isterseniz paket servis için ödeme yapın, isterseniz de arabanızı çalıştırın veya evinizin kapısını açın…

4. Sanal Gerçeklik

VR ve AR, 2021'deki en önemli teknoloji trendleri olma yolunda © fortune.com

Hem Sanal Gerçeklik hem de Artırılmış Gerçeklik eğitim, rehabilitasyon, eğlence, eğitim ve pazarlamada çok büyük bir potansiyele sahip. VR ve AR, 2021'deki en önemli teknoloji trendleri olma yolunda. VR, bir kişiyi sanal bir ortama sokarken, AR, kullanıcı ortamını zenginleştiriyor. Sanal Gerçeklik başlangıçta sadece oyun ve eğlence amacıyla kullanılıyordu. Şimdi ise eğitim için kullanılmaya başlandı. Samsung, Oculus ve Google halihazırda Sanal Gerçeklik pazarında önemli çalışmalar sürdürüyorlar.

5. Giyilebilir Sanal Sinema

WiFi'ye bağlanabilen giyilebilir sanal sinemalar hayal edin © www.trendhunter.com

Giyilebilir Sanal Sinema, tüketicileri geleneksel sinemadan tamamen uzaklaştıracak bir ürün. Kullanıcılara 1080p çözünürlükle video izleme deneyimini sunacak olan gözlük, kulaklıklarında da daha rafine bir deneyim için gürültü giderme teknolojisi kullanıyor.

Giyilebilir Sanal Sinema, 2D veya 3D içeriği erişilebilir tutmak için 32 GB dahili depolama alanına sahip ve ayrıca streaming platformlarından da yararlanabilmeniz için WiFi'ye bağlanabiliyor olacak.

6. Robot Evcil Hayvanlar

Robot köpeklere hazır mısınız? © www.trendhunter.com

Petoi Bittle adındaki ve avuç içi boyutlarındaki bu robot köpek, kullanıcılara bir evcil hayvanla eğlenceli ve eğitici bir deneyim vadediyor. Robot köpeğin, kolayca hareket etmesine yardımcı olan yaylı ayakları bulunuyor. Kullanıcılar, köpeklerini isterlerse programlayarak eğitebiliyor ve bu da onları kodlama ve STEM eğitimi konusunda da geliştiriyor.

7. Drone ile Teslimat

Drone ile teslimat daha da yaygınlaşacak © www.abdpost.com

İlk olarak sadece ABD’de başlayacak olan drone ile teslimat teknolojisi Amazon’un öncülük ettiği bir gelişme. Aslında ilk olarak 2016’da denenen bu teknolojinin yaygın hale gelmesi için çok çaba gerekiyor. Özellikle Amerika’da drone gibi insansız hava araçlarının uçuş izinlerinin alınması son derece zor. Bakalım Amazon bu işin altından nasıl kalkacak?

8. Akıllı Tarım Robotları

Akıllı tarım robotları © www.therobotreport.com

Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen Vegebot’lar yapay zeka ile donatılmış. Bu robotlar tarladaki ürünlerin ne zaman hasat edilmeye hazır olduğunu belirlemek için karmaşık bir sistem kullanıyor. Robotlar herhangi bir müdahaleye gerek olmadan mahsulü hasat etmek için bir kesme sistemi de kullanıyor. 2021’de daha çok denemeye tabi tutulacak bu teknolojiyi yakın gelecekte tarlalarda bolca görebiliriz.

İyi ve kötü duygularınızın enerjiye dönüştürülebileceği bir teknoloji hayal edin. Romanya'da bir antropoloji öğrencisi, 2049 yılında enerji yaratma teknolojisinin nasıl var olabileceğine dair hayaller kurdu. Ortaya da kısa metrajlı zihin açıcı bir film çıktı: Sparks . Türkçe altyazılı olarak hemen aşağıda izleyebilirsin.