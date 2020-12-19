2021'in En Çok Beklenen Oyunları
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2021 yılında oyuncuları yine yepyeni ve iddialı yapımlar bekliyor!
itibarıyla yayında
Oyunlarla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılı boyunca çıkması beklenen birçok yapım oyuncularla buluştu. Bunların büyük kısmı beklentileri karşılarken, hayal kırıklığı yaratanlar da oldu. Bazılarını ise oynama şansı dahi bulamadık çünkü çıkışları gelecek yıla, hatta belirsiz tarihlere ertelendi. Önümüzdeki yılı heyecanlı kılan detaylardan biri, yakın zamanda yeni nesil konsollara kavuşmuş olmamız. Bu sayede konsolların gücünü gösterebilecek yeni yapımlara yol açılmış oldu.
Aşağıda 2021 yılının en çok beklenen 10 oyunu yer alıyor ancak listeye sığmayan diğer önemli oyunları önden şöyle sıralayayım: Age of Empires IV, Babylon’s Fall, Dying Light 2, Elden Ring, Forza Motorsport, Gotham Knights, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Kena: Bridge of Spirits, Kerbal Space Program 2, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Ruined King: A League of Legends Story, Stronghold: Warlords, The Medium, The Outlast Trials, The Settlers, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Warhammer 40,000: Darktide.
Deathloop
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PC, PS5
- Çıkış Tarihi: 21 Mayıs 2021
Daha önce Dishonored ve Prey gibi yapımlara imza atan Arkane Studios'un yeni oyunu. Deathloop oldukça ilginç bir konsepte sahip. Oyunun geçtiği Blackreef Adası'nda aynı günü tekrar tekrar yaşamaya mahkum edilen Colt'u kontrol ediyoruz. Adadan kaçmanın tek yolu ise gün sıfırlanmadan sekiz ana hedefi ortadan kaldırmak. Bunun için her döngüde yeni şeyler öğrenmek ve en optimal yolu bulmak gerekiyor.
Far Cry 6
- Tür: FPS
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2021
Her şey tropikal bir adada başlamıştı Far Cry için. İlerleyen yıllarda oyuncuları Afrika’dan Himalayalar’a dek farklı ortamlara götürdü seri. Önümüzdeki yıl yeni adresimiz Karayipler olacak. Giancarlo Esposito tarafından canlandırılan diktatör Antón Castillo'nun yönetimindeki Yara’da gerilla savaşına katılacağız. Amacımız tahmin edileceği üzere diktatörü devirmek ve halka özgürce yaşama şansı tanımak.
GhostWire: Tokyo
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PC, PS5
- Çıkış Tarihi: 2021
The Evil Within serisiyle korku ve gerilim konusunda bizi fazlasıyla tatmin etmişti Tango Gameworks. Aynı stüdyonun geliştirdiği GhostWire: Tokyo ise korku temasından biraz uzaklaşarak aksiyona yoğunlaşıyor. Tokyo nüfusunun neredeyse tamamı ortadan kaybolur ve şehri doğaüstü güçler istila eder. Bu tuhaf durumun gizemini çözme ve doğaüstü tehditlerle savaşma görevi spektral yeteneklere sahip bize düşer.
God of War: Ragnarök
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PS5
- Çıkış Tarihi: 2021
PlayStation tarihinin en önemli markalarından God of War’un yeni üyesi. Tanrılarla bitmek bilmeyen bir savaş sürdüren Kratos ile son olarak 2018 yılındaki oyunda İskandinav topraklarını ziyaret etmiştik. Zorlu ve etkileyici bu macerada bize oğlumuz Atreus eşlik etmiş, son sahnede ise Thor boy göstermişti. Hikayenin devamı niteliğindeki yeni oyunda İskandinav mitolojisinin kıyametine tanıklık edeceğiz.
Halo Infinite
- Tür: FPS
- Platform: PC, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: Sonbahar 2021
Master Chief’i bu yıl bekliyorduk aslında, hatta Xbox Series X|S’in çıkış oyunlarından biri olacaktı Halo Infinite. Ne var ki son tanıtım videosuna özellikle görsellik konusunda gelen ağır eleştiriler sonrası oyun için bir yıllık erteleme kararı alındı. En azından artık hakkında daha fazla şey bildiğimiz yapım, geleneksel Halo yapısına açık dünya öğeleri katarak farklı bir macera sunmayı hedefliyor.
Hitman III
- Tür: Aksiyon
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 20 Ocak 2021
Ajan 47’nin mesaisi bitmek bilmiyor. Tüm hedeflerine hayalet gibi yaklaşan ve onları sessizce ortadan kaldıran bir suikast dehası. World of Assassination üçlemesinin bu son üyesinde yine dünyanın farklı bölgelerine seyahat edeceğiz. Üstelik diğer iki oyuna sahip olanlar, görevleri ve ilerlemelerini yeni oyuna aktarabilecekler. Oyunun PlayStation VR desteği sunması da bir diğer önemli detay.
Horizon Forbidden West
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PS4, PS5
- Çıkış Tarihi: 2021
Robotlarla dolu post apokaliptik bir dünyada Aloy’un zorlu macerasını konu alıyordu Horizon Zero Dawn. 2017 yılında PS4’e özel olarak çıkış yapan oyunu geçtiğimiz Ağustos ayı itibariyle PC’de de oynama şansı yakaladık. Devam oyunu niteliğindeki Forbidden West yine PlayStation konsollarına özel olacak. Aloy bu kez uzak diyarlara gidip yeni kabileleri keşfedecek ve yeni makinelerle mücadele edecek.
New World
- Tür: MMORPG
- Platform: PC
- Çıkış Tarihi: Kış 2021
Son yıllarda oyun geliştirme konusunda önemli adımlar atan Amazon’un en iddialı yapımı. Aslında bu yılın Ağustos ayında çıkmasını bekliyorduk ancak oyun istenen seviyeye gelmeyince bir kez daha ertelendi. MMORPG’lerdeki geleneksel “hedefe kilitlenme” sistemi yerine aksiyon ağırlıklı bir savaş sistemi kullanan New World’de, The Corrupted’ın lejyonlarına karşı zorlu bir mücadeleye girişeceğiz.
Outriders
- Tür: TPS
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2 Şubat 2021
Bulletstorm ile aksiyon konusunda neler yapabileceğini gösteren People Can Fly, bu kez işin içine RPG öğeleri kattığı Outriders ile karşımıza çıkıyor. İnsanoğlu yeni bir başlangıç için Enoch gezegenine yolculuk eder ancak işler beklendiği gibi gitmez ve kendini ölümcül bir savaşın içinde bulur. Karanlık ve kasvetli bir dünyaya sahip Outriders tek kişi ya da üç kişiye kadar eşli oynanabilecek.
Resident Evil Village
- Tür: Korku / Macera
- Platform: PC, PS5, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2021
Yıllardır zombiler ve canavarlar ile dolu ortamlarda hayatta kalma savaşı verdiğimiz bir yapımdı Resident Evil. Serinin üç yıl önce çıkış yapan son üyesi ise birinci şahıs bakış açısına geçiş yaparak adeta bir korku oyununa dönüşmüştü. Resident Evil 7’deki olaylar sonrası huzurlu bir hayata dönüş yapan Ethan Winters, Chris Redfield'ın ziyareti sonrası kendini yine kabus gibi bir macerada bulacak.