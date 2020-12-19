2021'in En Çok Beklenen Oyunları

Ajan 47’nin mesaisi bitmek bilmiyor. Tüm hedeflerine hayalet gibi yaklaşan ve onları sessizce ortadan kaldıran bir suikast dehası. World of Assassination üçlemesinin bu son üyesinde

yine dünyanın farklı bölgelerine seyahat edeceğiz.

Üstelik diğer iki oyuna sahip olanlar, görevleri ve ilerlemelerini yeni oyuna aktarabilecekler. Oyunun PlayStation VR desteği sunması da bir diğer önemli detay.