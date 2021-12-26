2021'in En İyi Oyunları

Tüm zamanların en eğlenceli yarış oyunlarından biri, belki de birincisi Forza Horizon. Oyunculara sunduğu açık dünyaları her seferinde

sayısız etkinlik, sayısız araç ve sınırsız eğlence

ile dolduruyor. Serinin 2021 yılında çıkış yapan son oyununda da bu gelenek başarıyla devam ettiriliyor. Oyuncuları bu kez Meksika topraklarına götüren oyun,

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