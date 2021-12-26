Bir Oyun Daha
© Double Fine Productions/Xbox Game Studios
OYUN
2021'in En İyi Oyunları
Oyunlarla dolu 2021 yılı geride kalırken, yılın en iyi oyunlarını senin için sıraladık.
Bir kez daha oyunlarla dolu bir yıl geride kaldı. Kimi oyunlar beklentileri karşıladı, kimi oyunlar hayal kırıklığı yarattı, kimi oyunlar da ertelenerek gelecek yıla ötelendi. Geriye dönüp bakıldığında birbirinden enfes oyunların başında uzun saatler harcandığını söylemek mümkün. Yüzlerce oyunun piyasaya sürüldüğü yılın sonunda en iyi oyunları listelememek olmazdı. İşte 2021 yılının en iyi oyunları...
01
Forza Horizon 5
- Tür: Yarış
- Platform: PC, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 9 Kasım 2021
Tüm zamanların en eğlenceli yarış oyunlarından biri, belki de birincisi Forza Horizon. Oyunculara sunduğu açık dünyaları her seferinde sayısız etkinlik, sayısız araç ve sınırsız eğlence ile dolduruyor. Serinin 2021 yılında çıkış yapan son oyununda da bu gelenek başarıyla devam ettiriliyor. Oyuncuları bu kez Meksika topraklarına götüren oyun, Xbox Game Pass üyeleri tarafından ücretsiz oynanabiliyor.
02
Resident Evil Village
- Tür: Korku
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 7 Mayıs 2021
Korku ve gerilim temalı oyunlardan konu açıldığında akla gelen ilk isimlerden biri Resident Evil. İlk oyunu 1996 yılında çıkan serinin son oyunlarında birinci şahış bakış açısına geçilmesiyle korku teması zirveye çıktı. Resident Evil 7'deki olaylardan birkaç yıl sonrasını konu alan Village'ın başrolünde yine Ethan Winters yer alırken, oyuncular bir kez daha trajedi dolu bir maceraya atılıyorlar.
03
Deathloop
- Tür: FPS
- Platform: PC, PS5
- Çıkış Tarihi: 14 Eylül 2021
Daha önce Dishonored ve Prey gibi yapımlara imza atan Arkane Studios, Deathloop ile oyuncuların aklını bir hayli karıştırdı. Oyuncular bu oyunda 24 saatlik bir zaman döngüsü içine hapsolan Colt'u kontrol ediyorlar. Oyundaki amaç ise Blackreef Adası'nda geçen bu döngüde sekiz farklı hedefi ortadan kaldırmak. Başarıya ulaşmak için de aynı döngüyü defalarca yaşarken bol bol bilgi toplamak gerekiyor.
04
It Takes Two
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 26 Mart 2021
It Takes Two tamamen eşli oyun mantığına odaklanıyor; yani oyunu tek başına değil, bir arkaşınla oynamanı istiyor. Platform ve bulmaca öğeleriyle dolu yapımda birer yetişkin olan ancak büyüyle oyuncak bebeğe dönüştürülen Cody ve May ikilisi kontrol ediliyor. Çatışma halindeki bu çiftin yol aldıkları fantastik dünya ise aşmaları gereken tehlikeler nedeniyle ilişkilerini kurtarmalarına vesile oluyor.
05
Ratchet & Clank: Rift Apart
- Tür: Aksiyon
- Platform: PS5
- Çıkış Tarihi: 11 Haziran 2021
Ratchet & Clank serisi yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip. PlayStation markasıyla özdeşleşen serinin son oyunu, özellikle sunduğu boyutlar arası macera ile dikkat çekiyor. Gösterdiği başarılardan ötürü kendi ırkını ve kayıp ailesini bulabilmesi için Ratchet'a hediye edilecek olan Boyutlayıcı, tören sırasında baş düşman Doktor Nefarious tarafından çalınınca yepyeni bir maceranın kapıları aralanıyor.
06
Psychonauts 2
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 25 Ağustos 2021
Zaman zaman "oyun dünyasının Tim Burton'ı" olarak tanımlanan Tim Schafer'ın son oyunu. 2005 yılında çıkış yapan ve üç boyutlu platform mekanikleri üzerine inşa edilen Psychonauts, fazlasıyla tuhaf ve heyecan uyandıran dünyası ile büyük beğeni toplamıştı. Psişik yeteneklere sahip Razputin'in macerasını anlatan yapımın 16 yıl sonra gelen devam oyununda oyunculara yine sıradışı bir serüven sunuluyor.
07
Hitman 3
- Tür: Aksiyon
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 20 Ocak 2021
Oyun tarihinin en karizmatik karakterlerinden Ajan 47 bir kez daha görev başında. Hitman serisinin modern üçlemesinin bu son üyesi, önceki iki oyunu da kapsayan bir arşiv niteliğinde. Yeni görevlerin yanı sıra önceki oyunların görevlerini de oynanabilir kılan Hitman 3, özellikle tekrar tekrar oynanabilmesi ile dikkat çekiyor. Bunun sebebi ise görevleri özgürce bitirmeyi mümkün kılan oyun yapısı.
08
Riders Republic
- Tür: Spor
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 28 Ekim 2021
Ubisoft'un daha önce piyasaya sürdüğü ekstrem kış sporları oyunu Steep'in izinden giden ve sayısız Red Bull etkinliğine ev sahipliği yapan Riders Republic, yine ekstrem sporlara odaklanan ve dağ bisikleti branşını merkezine oturtan bir yapım. Açık dünya temalı bu oyun, sunduğu sayısız etkinlik ve çoklu oyuncu desteği sayesinde oyunculara yine uçsuz bucaksız ve eğlence dolu bir serüven sunuyor.
09
Metroid Dread
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: Switch
- Çıkış Tarihi: 8 Ekim 2021
Uzun soluklu serilerden biri olan Metroid'in son üyesi Metroid Dread, oyuncuları bir ödül avcısı olan Samus Aran rolüne büründürüyor. Oyundaki ana görev ise ZDR gezegeninden gelen gizemli sinyalin kaynağını araştırmak. Bu süreçte keşfedilen yeni silah ve eşyalar, zorlu düşmanlarla baş etmeyi kolaylaştırıyor. Aksiyon ve macera türlerini bir araya getiren yapımda gizlilik öğeleri de yer alıyor.
10
Returnal
- Tür: Aksiyon
- Platform: PS5
- Çıkış Tarihi: 30 Nisan 2021
Üçüncü şahıs bakış açısından oynanan, psikolojik korku ve "roguelike" öğeleriyle bezenen bir aksiyon oyunu Returnal. Bilinmezlerle dolu Atropos gezegenine plansız iniş yapan Selene, buradan kaçabilmek için bir yolculuğa çıkar. Her öldüğünde gezegenin değişim geçirmesi ise bu yolculuğu oldukça zorlu hale getirir. Dahası döngüsel şekilde ilerleyen bu yolculuk boyunca Selene de değişim geçiriyor.
2021'in En İyi Oyunları
- Age of Empires IV
- Death's Door
- Deathloop
- Far Cry 6
- Final Fantasy XIV: Endwalker
- Forza Horizon 5
- Hitman 3
- Inscryption
- It Takes Two
- Kena: Bridge of Spirits
- Life Is Strange: True Colors
- Loop Hero
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Metroid Dread
- Monster Hunter Rise
- Psychonauts 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Ready or Not
- Resident Evil Village
- Returnal
- Riders Republic
- The Artful Escape
- Unpacking
- Valheim
- Wildermyth