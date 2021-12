2021'den En İyi Podcast'ler

"Yakından tanımadığın iki insanın sohbetini dinlemek ancak bu kadar zevkli olabilir." Aslında Kalt'ın Podcast'ini en iyi tanımlayan cümle bu olabilir. Ozan Akyol ve Erman Çağlar ve yerine göre de Hasan İnceler, her hafta bir saat boyunca zihinlerini sözcükler yardımıyla birbirlerine aktarıyorlar. Biz de 2019'dan bu yana bu akıl dolu sohbete evde, arabada, metrobüste ve kulaklık takıp play tuşuna basabileceğimiz diğer her yerde konuk oluyoruz. Sadece, bazı yerlerde dikkatlı olmamız gerekiyor zira yüksek sesle gülmek etraftaki insanları rahatsız edebilir.

