Evet, yılın her şeyin derlenip toparlandığı ve bir liste halini aldığı o günlerine geldik. Nereye başımızı çevirsek orada bir film, albüm, dizi, program listesi var. Bu liste haberleri sayesinde 2021'de kaçırdığımız şeyler varsa kıyısından köşesinden dahil oluyor ya da 2022 için yapılacaklar listemize ekliyoruz. Biz de 2021'in yoğun gündeminde belki atladıklarınız olabilir diye düşünerek "2021'den En İyi Podcast'ler" listesi hazırladık. Keyifli dinlemeler!

01 Red Bull Yol Arkadaşım

Direksiyonda İsmail Türküsev, yan koltuğunda her bölümde farklı konuklar, farklı rotalar, yol şarkıları, yol filmleri ve enerji dolu sohbetler… Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde, iki haftada bir yayınlanacak yedi bölümlük podcast serimizde İsmail Türküsev, sürücü koltuğuna geçiyor ve yan koltuğundaki ünlü konuklarıyla beraber yola koyuluyor. Farklı rotalar belirlediğimiz, konuklarımızla zorlu yol ayrımlarını tecrübe ettiğimiz, şarkılarda ve filmlerde ilham bulduğumuz bu yolculuklarda enerji seviyesini hiç düşürmüyoruz. İyi yolculuklar, iyi dinlemeler!

02 Kalt'ın Podcast'i

"Yakından tanımadığın iki insanın sohbetini dinlemek ancak bu kadar zevkli olabilir." Aslında Kalt'ın Podcast'ini en iyi tanımlayan cümle bu olabilir. Ozan Akyol ve Erman Çağlar ve yerine göre de Hasan İnceler, her hafta bir saat boyunca zihinlerini sözcükler yardımıyla birbirlerine aktarıyorlar. Biz de 2019'dan bu yana bu akıl dolu sohbete evde, arabada, metrobüste ve kulaklık takıp play tuşuna basabileceğimiz diğer her yerde konuk oluyoruz. Sadece, bazı yerlerde dikkatlı olmamız gerekiyor zira yüksek sesle gülmek etraftaki insanları rahatsız edebilir.

03 O Tarz Mı?

İşte birkaç insanın arasındaki sohbete dilediğin yerde dahil olabileceğin bir podcast serisi daha! Can Bonomo, İsmail Türküsev ve Can Temiz'in radyo programı olarak başlattığı bu seri uzun süredir yolculuğuna podcast olarak devam ediyor. 'O Tarz mı?' an itibariyle yedinci sezonuyla sevenlerine ulaşırken, 2016'dan beri hemen hemen her sezon kadroda değişiklikler olsa da sohbet, gücünden asla bir şey kaybetmiyor. Yeni sezon, Can Bonomo, Bengi Apak, İsmail Türküsev ve Can Temiz kadrosuyla yola devam ediyor. Henüz hiç dinlemediysen çok şanslısın. Zira önünde tam 7 sezonluk 'O Tarz Mı?' külliyatı var demektir...

04 Potacast

10 yıl. 500'e yakın podcast... Bu sayılar sende de 'yaşadığımız dünya bir noktada yok olsa da potacast bir yerlerde devam edecekmiş' izlenimi uyandırıyor mu? Zaten Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu da muhtemelen o zaman bile NBA konuşmaktan geri durmayacaklardır. Potacast'in hikâyesi tam on yıl önce çeşitli imkansızlıklarla başlamış hatta bazen tek kulaklığa ses vererek bile olsa evlere basketbol sohbeti götürmeye devam etmişti. Şu sıralar ise Potacast, Socrates bünyesinde ve biraz daha teknolojik bir altyapıyla sevenlerine ulaşmaya devam ediyor. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'nun sohbet tonu ise hiç değişmeden tam gaz tüm samimiyeti ve içtenliğiyle devam devam ediyor. Kaan Kural'ın da söylediği gibi: "Biz programı yaparken evin salonunda arkadaşlarımızla sohbet eder gibi düşünüyoruz. Yalnızca iki kişi konuşuyor."

05 Nereden Başlasam?

Bilenler bilir, Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu, İlk sayfa isimli bir önceki podcast serisinde çok kıymetli bir sözlü yazı atölyesi yapmıştı. Şimdi ise sırada bir seminer dizisi var: Nereden Başlasam? İkili bu kez farklı disiplinlerde uzmanlaşmış insanlarla konuşuyorlar ve onlara mesleklerinin temel kavramlarına, meselelerine dair sorular yöneltiyorlar. Hatta bu isimlerden çoğu zaman okuma önerileri de alıyorlar. Nereden Başlasam, hem Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu gibi değerli iki insanın elinden çıkmasıyla hem de alanında biribirinden yetkin konuklarla birlikte dinleyen herkesin "Keşke etrafımız hep böyle insanlarla dolup taşsa" dediği podcast serilerinin başında geliyor.

06 Socrates FC

"İnan Özdemir, Buğra Balaban, Atahan Altınordu ve İlhan Özgen; Avrupa ve Türkiye futbolunda haftanın gelişmelerini Socrates ofisinde değerlendiriyorlar." Bu tanım, Socrates FC'yi hiç dinlememiş olanlar için aydınlatıcı olabilir. Ancak dinleyenler bilir, Socrates FC ile geçen bir saatte sadece bunlar yok. Bu podcast'te bazen Atahan Altınordu'nun hayatından kesitler dinlersiniz. Bazen de konu Sezen Aksu'nun konuk olduğu İkinci Bahar bölümüne gelir. Ama durun, endişelenmeyin. Her konu bir noktada futbola bağlanacaktır...

07 Meksika Açmazı

Mesut Süre, 2007 yılının Ekim ayında her sabah üç saat boyunca devam eden Rabarba isimli radyo programını yapmaya başlamıştı. On dört yıl sonra gelinen noktada artık Rabarba'nın kocaman bir kitlesi var. Mesut Süre, Rabarba'nın yıllardır dinlediğimiz konukları Anlatanadam ve Fazlı Polat ile birlikte yeni bir maceraya atıldı ve üçlü, şu günlerde 17'inci bölümünü yayınladıkları, Meksika Açmazı isminde bir podcast serisine başladı. Seri, kısa zamanda kendi kitlesini oluşturmayı da başardı. O konuda gerçekten ne düşünüyorsun? Bu zor durumdan nasıl çıkarsın? Peki en yakın arkadaşını satar mısın? Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat, işte tüm bu ve benzeri soruları masaya yatırıyor. Yani cevabı olmayan sorulara, çözüm arıyor.

Nasıl Olunur?

Herhangi bir konuyla ilgili "Nasıl Olunur?" ve benzeri, konuya dair merak belli eden soruları sormayan yoktur. Nilay Örnek 2019'dan beri bu soruyu soruyor, ama tek bir farkla... Örnek, mikrofonunu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğü insanlara yöneltiyor ve onlara "Nasıl Olunur?" sorusunu soruyor. Haliyle ortaya da çok kıymetli, ufuk açan bir podcast serisi çıkıyor.