2022'nin En İyi Red Bull TV Dizileri

Kabul edelim, muhtemelen hepimiz video ve dizilere, bu yıl planladığımızdan daha fazla vakit ayırdık. Yine de bu, izlemeye devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Red Bull TV'de yılın en çok izlenen programların da söylediği gibi, kesinlikle bir tarzımız var. İşte, en sevilen yedi video.

1. Sainz: Yarışmak için Yaşayanlar

33 dakika Yaşayan Efsane Ralli efsanesi Carlos Sainz 14. Dakar Rallisine hazırlanırken onu en yakından tanıyanlara kulak veriyoruz.

Yaşayan efsane... Bu, onun hakkında en fazla söylenen söz grubu olabilir. Ralli efsanesi Carlos Sainz söz konusu olduğunda "Sainz: Live to Compete'de" de öğrendiğimiz gibi, bu kesinlikle hak edilmiş bir lakap.

Altı bölümlük bu seri, onu 2022 Dakar Rallisi yolculuğunda takip etmenin yanı sıra, iki WRC şampiyonluğu için yarışırken İspanya'da ralliyi nasıl ana akım haline getirdiğine, tüm bir nesle İspanyol motor yarışı konusunda ilham verdiğini anlatıyor.

2. Originate

Bu listede sizi ciddi şekilde kıskandıracak bir dizi varsa, o da kayak efsanesi Michelle Parker'ın Orginate video serisidir. Muhteşem bir yeri ziyaret etmek, her türden ilginç insanla tanışmak ve bisiklet sürmek... Maceracı yönünü keşfederek keyif almaya bakan ve dünyayı dolaşan Parker'ı çok seveceksin.

8 dakika Inspiration Michelle Parker leaves behind her skis, grabs her mountain bike and heads to Orcas Island, Washington.

3. Danny MacAskill: San Francisco'dan Kartpostal

16 dakika The Rock'a Hoş Geldin 5 yıllık bir planlamanın ardından MacAskill, The Rock'a geri dönüyor.

Bisiklet dehası Danny MacAskill'in onu viral bir yıldıza dönüştüren Inspired Bicycles kurgusundan on yıldan fazla bir süre sonra, bir sokak denemeleri kurgusu olan San Francisco'dan Kartpostal filmi, sizi şaşkına çevirecek kadar büyük bir yapımdı. Tadını çıkarmak için yeniden izle...

4. No Contest: Off Tour

No Contest, dört sezonluk WSL turunun aksiyonlarını ve sahne arkası hikayelerini yakalıyor... Ancak geçmişten farklı olarak bu yıl bir sırt çantası dolusu seyahat rehberini aldı ve No'da dünyanın en ilginç sörf sahnelerinden bazılarını ziyaret etti.

28 dakika Det her er New York surfing! 'No Contest' rammer New York med Balaram Stack og Kolohe Andino, der checker den noget anderledes surfing scene ud.

İtalya'dan Fiji'ye, sörf şehirleri New York'a ve Tel Aviv'e, Orta Amerika ile Güney Brezilya'nın ormanlarına kadar sörfün uluslararası sıcak bölgelerini keşfeden eğlenceli bir seri olan No Contest: Off Tour, bir sonraki yaz sörf gezinize ilham verecek bir seyahat programı.

5. Pushing Progression

26 dakika High diving Red Bull Cliff Diving World Series presser udviklingen af verdens ældste ekstremsport. Her er hvordan.

Bazen, sahip olduklarını daha iyi anlamak ve takdir etmek için gerçekten geriye bakman gerekir. Pushing Progression bunu bize mükemmel bir şekilde gösteriyor.

Kısmen Red Bull Ramapge ve Red Bull Cliff Diving World Series gibi etkinliklerin de yardımıyla, son birkaç yılda serbest koşu ve serbest dağ bisikleti gibi sporların nasıl geliştiğine göz atıyor Pushing Progression... Aksiyon sporlarının ne kadar hızlı olduğunu hepimize hatırlatıyor ve bazı inanılmaz görüntüler de bize eşlik ediyor.

6. VR ile Solo Tırmanış

Ücretsiz solo tırmanış yıldızı Alex Honnold. Dünyaca ünlü ve kesinlikle güzel tırmanma noktalarına gidiyor ve sanal gerçekliği herkese yaşatıyor. Making the Soloist VR'ın keyfini alanlar tamamını izlemeden bırakamıyor...

18 dakika VR Deneyimi Alex Honnold, Nico Hojac ve ekibi, İtalyan Dolomitlerinde ikonik tırmanışa imza atarken diğer taraftan bir VR filmine imza atıyorlar.

Dünyanın altını üstüne getiren Free Solo projesinin ardından bir sonraki büyük projesine başlarken bizi perde arkasına götüren Honnold, ABD ve Avrupa'nın ikonik tırmanışlarında büyük bir tur için Nicolas Hojac'a katılıyor...

7. Kaykay Hikâyeleri

27 dakika Pojezdy s Felipem Nunem Madars Apse cestuje do Brazílie, aby pojezdil s dvakrát amputovaným Birdhouse Skateboards profesionálem Felipem Nunem.

Herkes iyi bir hikaye dinlemeyi sever. Kaykaycı Madars Apse'nin en ilginç sahnelerden bazılarına ve oradaki patencilere ışık tutan dünyayı dolaşan seyahat günlüğü Skate Tales'te anlatacak çok hikâye var.

Ücretsiz Red Bull TV uygulamasını buradan indirdiğine ve hiçbir aksiyonu kaçırmayacağına emin ol.