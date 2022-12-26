Danny MacAskill'den San Francisco'dan Kartpostal Filmi
© Dave Mackison/Red Bull Content Pool
Tırmanış

2022'nin En İyi Red Bull TV Dizileri

Danny MacAskill'in en son bisiklet denemelerinden yürekleri durduran tırmanışa ve gerçek bir ralli efsanesinin hayat hikayesine kadar, Red Bull TV'de izlemekten vazgeçemediğin pek çok video burada.
Yazar: Benjamin Saldias
3 dakikalık okuma itibarıyla güncel

Bu haberin içinde

Danny MacAskill

Scottish street trials star Danny MacAskill is riding a wave of popularity for two-wheeled tricks. Check out his viral videos now.

United KingdomUnited Kingdom

Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a two-time WRC World Champion and one of Spain's greatest ever off-road racers.

SpainSpain

Michelle Parker

One of freeskiing's most recognisable and in-demand talents, Michelle Parker feels at home when tackling big mountain terrain.

United StatesUnited States

Madars Apse

Madars Apse is one of the most recognisable and respected skaters in the world today and one of Latvia's most well-known athletes.

LatviaLatvia

Nicolas Hojac

Swiss mountaineer Nicolas Hojac is known for scaling peaks all over the world – including many speedy ascents of the Eiger north face in his home country.

İsviçreİsviçre

Carlos Sainz: Yarışmak İçin Yaşayanlar

2022 Dakar Rallisi'ne hazırlanan motor sporları efsanesi Carlos Sainz'a hayatının bir yılı boyunca eşlik ediyoruz.

Sezon 1 · 6 bölüm

Originate

Dünyanın en iyi karını bulma yolculuğuna çıkan Michelle Parker ve ekibini takip edin.

2 Sezon · 11 bölüm

Danny MacAskill ile San Francisco'dan Kartpostal

Danny, San Francisco'nun ikonik eğimli sokaklarında hayal gücünün sınırlarını aşıyor.

Sezon 1 · 7 bölüm

No Contest: Off Tour

Explore surfing’s richest cultural pockets, in search of art, history, food and waves, of course…

Sezon 1 · 6 bölüm

Pushing Progression

Discover how Red Bull has evolved the worlds of elite sports, culture playgrounds and unique, exciting events.

Sezon 1 · 5 bölüm

Making the Soloist VR

Alex Honnold, Red Bull sporcusu Nicolas Hojac'a katılıyor. İkili, ABD ve Avrupa'nın dağlarında ikonik tırmanışlara imza atıyor.

Sezon 1 · 1 Bölüm

Skate Tales

Madars Apse takes you on a global journey through skateboarding’s wildest shores in Skate Tales Season 2.

2 Sezon · 12 bölüm
Kabul edelim, muhtemelen hepimiz video ve dizilere, bu yıl planladığımızdan daha fazla vakit ayırdık. Yine de bu, izlemeye devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Red Bull TV'de yılın en çok izlenen programların da söylediği gibi, kesinlikle bir tarzımız var. İşte, en sevilen yedi video.

1. Sainz: Yarışmak için Yaşayanlar

33 dakika

Yaşayan Efsane

Ralli efsanesi Carlos Sainz 14. Dakar Rallisine hazırlanırken onu en yakından tanıyanlara kulak veriyoruz.

Carlos Sainz
Yaşayan efsane... Bu, onun hakkında en fazla söylenen söz grubu olabilir. Ralli efsanesi Carlos Sainz söz konusu olduğunda "Sainz: Live to Compete'de" de öğrendiğimiz gibi, bu kesinlikle hak edilmiş bir lakap.
Altı bölümlük bu seri, onu 2022 Dakar Rallisi yolculuğunda takip etmenin yanı sıra, iki WRC şampiyonluğu için yarışırken İspanya'da ralliyi nasıl ana akım haline getirdiğine, tüm bir nesle İspanyol motor yarışı konusunda ilham verdiğini anlatıyor.
Sainz: Yarışmak İçin Yaşayanlar serisinin tamamını buradan izleyebilirsin.

2. Originate

Bu listede sizi ciddi şekilde kıskandıracak bir dizi varsa, o da kayak efsanesi Michelle Parker'ın Orginate video serisidir. Muhteşem bir yeri ziyaret etmek, her türden ilginç insanla tanışmak ve bisiklet sürmek... Maceracı yönünü keşfederek keyif almaya bakan ve dünyayı dolaşan Parker'ı çok seveceksin.

8 dakika

Inspiration

Michelle Parker leaves behind her skis, grabs her mountain bike and heads to Orcas Island, Washington.

Michelle Parker
Tüm sezonları buradan izleyebilirsin

3. Danny MacAskill: San Francisco'dan Kartpostal

16 dakika

The Rock'a Hoş Geldin

5 yıllık bir planlamanın ardından MacAskill, The Rock'a geri dönüyor.

Bisiklet dehası Danny MacAskill'in onu viral bir yıldıza dönüştüren Inspired Bicycles kurgusundan on yıldan fazla bir süre sonra, bir sokak denemeleri kurgusu olan San Francisco'dan Kartpostal filmi, sizi şaşkına çevirecek kadar büyük bir yapımdı. Tadını çıkarmak için yeniden izle...

4. No Contest: Off Tour

No Contest, dört sezonluk WSL turunun aksiyonlarını ve sahne arkası hikayelerini yakalıyor... Ancak geçmişten farklı olarak bu yıl bir sırt çantası dolusu seyahat rehberini aldı ve No'da dünyanın en ilginç sörf sahnelerinden bazılarını ziyaret etti.

28 dakika

Det her er New York surfing!

'No Contest' rammer New York med Balaram Stack og Kolohe Andino, der checker den noget anderledes surfing scene ud.

Kolohe Andino
İtalya'dan Fiji'ye, sörf şehirleri New York'a ve Tel Aviv'e, Orta Amerika ile Güney Brezilya'nın ormanlarına kadar sörfün uluslararası sıcak bölgelerini keşfeden eğlenceli bir seri olan No Contest: Off Tour, bir sonraki yaz sörf gezinize ilham verecek bir seyahat programı.
No Contest: Off Tour'un tüm bölümlerini izle

5. Pushing Progression

26 dakika

High diving

Red Bull Cliff Diving World Series presser udviklingen af verdens ældste ekstremsport. Her er hvordan.

Gary Hunt
Bazen, sahip olduklarını daha iyi anlamak ve takdir etmek için gerçekten geriye bakman gerekir. Pushing Progression bunu bize mükemmel bir şekilde gösteriyor.
Kısmen Red Bull Ramapge ve Red Bull Cliff Diving World Series gibi etkinliklerin de yardımıyla, son birkaç yılda serbest koşu ve serbest dağ bisikleti gibi sporların nasıl geliştiğine göz atıyor Pushing Progression... Aksiyon sporlarının ne kadar hızlı olduğunu hepimize hatırlatıyor ve bazı inanılmaz görüntüler de bize eşlik ediyor.
Pushing Progression'un beş bölümünü buradan izle

6. VR ile Solo Tırmanış

Ücretsiz solo tırmanış yıldızı Alex Honnold. Dünyaca ünlü ve kesinlikle güzel tırmanma noktalarına gidiyor ve sanal gerçekliği herkese yaşatıyor. Making the Soloist VR'ın keyfini alanlar tamamını izlemeden bırakamıyor...

18 dakika

VR Deneyimi

Alex Honnold, Nico Hojac ve ekibi, İtalyan Dolomitlerinde ikonik tırmanışa imza atarken diğer taraftan bir VR filmine imza atıyorlar.

Nicolas Hojac
Dünyanın altını üstüne getiren Free Solo projesinin ardından bir sonraki büyük projesine başlarken bizi perde arkasına götüren Honnold, ABD ve Avrupa'nın ikonik tırmanışlarında büyük bir tur için Nicolas Hojac'a katılıyor...
VR ile Solo Tırmanış'ın tüm bölümlerini izle

7. Kaykay Hikâyeleri

27 dakika

Pojezdy s Felipem Nunem

Madars Apse cestuje do Brazílie, aby pojezdil s dvakrát amputovaným Birdhouse Skateboards profesionálem Felipem Nunem.

Madars Apse
Herkes iyi bir hikaye dinlemeyi sever. Kaykaycı Madars Apse'nin en ilginç sahnelerden bazılarına ve oradaki patencilere ışık tutan dünyayı dolaşan seyahat günlüğü Skate Tales'te anlatacak çok hikâye var.
Kaykay hikâyelerinin tüm bölümlerini buradan izle
Ücretsiz Red Bull TV uygulamasını buradan indirdiğine ve hiçbir aksiyonu kaçırmayacağına emin ol.

Bu haberin içinde

Danny MacAskill

Scottish street trials star Danny MacAskill is riding a wave of popularity for two-wheeled tricks. Check out his viral videos now.

United KingdomUnited Kingdom

Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a two-time WRC World Champion and one of Spain's greatest ever off-road racers.

SpainSpain

Michelle Parker

One of freeskiing's most recognisable and in-demand talents, Michelle Parker feels at home when tackling big mountain terrain.

United StatesUnited States

Madars Apse

Madars Apse is one of the most recognisable and respected skaters in the world today and one of Latvia's most well-known athletes.

LatviaLatvia

Nicolas Hojac

Swiss mountaineer Nicolas Hojac is known for scaling peaks all over the world – including many speedy ascents of the Eiger north face in his home country.

İsviçreİsviçre

Carlos Sainz: Yarışmak İçin Yaşayanlar

2022 Dakar Rallisi'ne hazırlanan motor sporları efsanesi Carlos Sainz'a hayatının bir yılı boyunca eşlik ediyoruz.

Sezon 1 · 6 bölüm

Originate

Dünyanın en iyi karını bulma yolculuğuna çıkan Michelle Parker ve ekibini takip edin.

2 Sezon · 11 bölüm

Danny MacAskill ile San Francisco'dan Kartpostal

Danny, San Francisco'nun ikonik eğimli sokaklarında hayal gücünün sınırlarını aşıyor.

Sezon 1 · 7 bölüm

No Contest: Off Tour

Explore surfing’s richest cultural pockets, in search of art, history, food and waves, of course…

Sezon 1 · 6 bölüm

Pushing Progression

Discover how Red Bull has evolved the worlds of elite sports, culture playgrounds and unique, exciting events.

Sezon 1 · 5 bölüm

Making the Soloist VR

Alex Honnold, Red Bull sporcusu Nicolas Hojac'a katılıyor. İkili, ABD ve Avrupa'nın dağlarında ikonik tırmanışlara imza atıyor.

Sezon 1 · 1 Bölüm

Skate Tales

Madars Apse takes you on a global journey through skateboarding’s wildest shores in Skate Tales Season 2.

2 Sezon · 12 bölüm
Tırmanış
Kayak
SÖRF
Macera
Ralli
Kaykay
TRIALBIKING