2024'ün En Çok Beklenen Oyunları

Oyunlarla dolu bir yıl geride kaldı ve yılın en iyi oyunları belli oldu . Önümüzde oyunlarla dolu koca bir yıl daha var. Birbirinden iddialı yapımların çıkış yapacağı 2024 yılı takviminde her oyuncunun heyecanla beklediği oyunlar mevcut. Bu oyunlardan 30 tanesini senin için sıraladık. Listede hem büyük bütçeli hem de bağımsız yapımlar yer alıyor. Listeye göz gezdir, notlarını al ve çıkış tarihlerini beklemeye başla!

01 Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth © Square Enix

Yapımcı: Square Enix

Tür: Aksiyon / RPG

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 29 Şubat 2024

İkonik Final Fantasy serisinin yedinci oyunu 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyunun yenilenme (remake) projesi bir üçleme olarak planlanmış ve ilk oyun 2020 yılında “Final Fantasy VII Remake” ismiyle çıkış yapmıştı. Hikayeyi kaldığı yerden devam ettirecek olan Final Fantasy VII Rebirth’te Cloud, Barret, Tifa, Aerith ve Red XIII beşlisi Midgar’dan kaçıp Cloud’un geçmişten tanıdığı Sephiroth’un peşine düşecekler.

02 Frostpunk 2

Frostpunk 2 © 11 bit studios

Yapımcı: 11 bit studios

Tür: Strateji

Platform: PC

Çıkış Tarihi: 2024

Büyük kar fırtınası sonrası dünya adeta buzdan bir çöle dönüşünce gezegende yaşamak neredeyse imkansız hale gelmişti. 30 yılın ardından yeniden yaşam umuduyla şehre dönen insanların kontrol edildiği, strateji türünde ve hayatta kalma öğeleri ile süslü bir oyun Frostpunk 2. Kaynak toplamak, yeni binalar inşa etmek, gitgide büyümek ve halkın farklı kesimlerinden gelen taleplere cevap vermek oyunun temelini oluşturuyor.

03 Hades 2

Hades 2 © Supergiant Games

Yapımcı: Supergiant Games

Tür: Aksiyon

Platform: PC

Çıkış Tarihi: 2024 İlkbahar

Son yılların en iyi bağımsız yapımlarından biri Hades. 2018 yılında çıkış yapan oyun, Yunan Mitolojisi ile roguelike türünü enfes bir şekilde harmanlamıştı. İlk oyunun devamı niteliğindeki Hades 2'de hikaye kaldığı yerden devam ediyor, tanıdık simaların yanı sıra yeni yüzler yer alıyor ve bu kez başrolde Zagreus değil, kız kardeşi Melinoë bulunuyor. Melinoë düşmanlarını alt etmek için sık sık kara büyüye başvuracak.

04 Homeworld 3

Homeworld 3 © Blackbird Interactive/Gearbox Publishing

Yapımcı: Blackbird Interactive

Tür: Strateji

Platform: PC

Çıkış Tarihi: 8 Mart 2024

Uzayda geçen ve gerçek zamanlı strateji türündeki Homeworld serisinin yeni üyesi. Geçmişi 1999 yılına kadar uzanan serinin ilk oyunları uzayda geçse de 2016 çıkışlı Homeworld: Deserts of Kharak ile gezegen yüzeyine inilmişti. Homeworld 3 ise savaşı bir kez daha galaktik boyuta taşıyor. Homeworld 2’nin hikayesini devam ettiren oyunda harabelerle dolu üç boyutlu savaş alanlarında stratejik savaşlar oyuncuları bekliyor.

05 Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth © Ryu Ga Gotoku Studio/Sega

Yapımcı: Ryu Ga Gotoku Studio

Tür: Aksiyon / RPG

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 26 Ocak 2024

Like a Dragon (Yakuza), oyun dünyasının en kendine has serilerinden biri. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip serinin dokuzuncu ana oyunu Infinite Wealth, 2020 yılında çıkış yapan Yakuza: Like a Dragon’un direkt devamı niteliğinde. Çılgın Ichiban Kasuga ve Kazuma Kiryu ikilisinin kontrol edildiği yeni oyun; Honolulu’nun dört bir yanının keşfedildiği, aksiyon dolu, eğlenceli ve renkli bir macera sunacak oyunculara.

06 Senua's Saga: Hellblade II

Senua's Saga: Hellblade II © Ninja Theory/Xbox Game Studios

Yapımcı: Ninja Theory

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PC, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 2024

Hellblade: Senua’s Sacrifice’ın uzun yıllardır beklenen devam oyunu nihayet 2024 yılında oyuncularla buluşuyor. Viking dönemi İzlandası’nın vahşi, acımasız ve karanlık dünyasında bir hayatta kalma yolculuğunu konu alıyor Senua’s Saga: Hellblade II. Zorbalığa maruz kalanları kurtarmayı kendine görev edinen Senua, bu yolculuk boyunca hem karşısına çıkan düşmanlar hem de iç dünyasında kendi korkuları ile savaş verecek.

07 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl © GSC Game World

Yapımcı: GSC Game World

Tür: FPS

Platform: PC, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 2024

Düşmanlar ve anomaliler ile dolu Çernobil’i yeniden keşfetmeye hazır mısın? İkinci bir patlama ile bambaşka bir çehreye bürünen Çernobil artık saldırgan mutantlar, ölümcül anomaliler ve savaşan fraksiyonlar ile dolup taşmıştır. Hayatta kalmanın imkansız hale geldiği bu topraklar, sahip olduğu artefaktlar nedeniyle çekici gelmiştir. 64 kilometrekarelik radyoaktif bir bölgede, çizgisel olmayan ve destansı bir macera...

08 Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws © Massive Entertainment/Ubisoft

Yapımcı: Massive Entertainment

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 2024

Star Wars Outlaws’un hikayesi Star Wars serisinin beşinci ve altıncı filmleri arasındaki dönemde geçiyor. Oyuncular bu oyunda kanun kaçağı Kay Vess rolüne bürünecekler ve ona yolculuğu boyunca Merqaal türündeki sevimli dostu Nix eşlik edecek. Oyunda Tatooine, Kijimi, Akiva gibi tanıdık gezegenlerin dahil olduğu birçok gezegen ziyaret edilebilecek ve tabii ki her gezegen oyunculara yeni fırsatlar ve maceralar sunacak.

09 Tekken 8

Tekken 8 © Bandai Namco Studios

Yapımcı: Bandai Namco Games

Tür: Dövüş

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 26 Ocak 2024

Dövüş oyunları türünün en önemli markalarından Tekken serisi dokuz yıllık aranın ardından yeni üyesine kavuşuyor. Halihazırda Evolution Championship Series (Evo) dahil olmak üzere birçok büyük turnuvada boy gösteren Tekken 7’nin yerini alacak olan Tekken 8 için daha agresif bir oyun yapısı tasarlanıyor. Bunun için de Tekken 7’deki Rage Art ve Rage Drive gibi oynanış mekaniklerine “Heat” adlı yeni bir sistem ekleniyor.

Tekken 7'de dört kez EVO şampiyonu olan Red Bull oyuncusu Arslan Ash'in hikayesini aşağıdaki videodan izleyebilirsin!

13 dakika Arslan Ash Dünyanın en iyi Tekken oyuncusu Arslan Ash'in Pakistan'daki oyun salonlarından dünya sahnesine uzanan hikayesi.

10 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 © The Chinese Room/Paradox Interactive

Yapımcı: The Chinese Room

Tür: Aksiyon / RPG

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Çıkış Tarihi: 2024

Duyurusu ile büyük heyecan yaratan Bloodlines 2’nin geliştirme süreci oldukça sancılı geçse de işler nihayet 2023 yılında rayına oturdu. Türünün en iyi örneklerinden biri olan Bloodlines’ın devamı niteliğindeki oyunu Everybody's Gone to the Rapture ve Dear Esther gibi oyunların yapımcısı geliştiriyor. Oyunda Seattle'da yaşayan yaşlı bir vampiri kontrol edecek, klanımızı seçecek ve güç savaşı içinde mücadele edeceğiz.

Yeni yılın oyunlarından bahsetmişken Good Game Show 'un yılbaşı özel bölümünün yayına girdiğini hatırlatalım. Bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin!

2024’ün En Çok Beklenen 30 Oyunu

Ark 2

Black Myth: Wukong

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Frostpunk 2

Gray Zone Warfare

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Homeworld 3

Life by You

Like a Dragon: Infinite Wealth

Little Nightmares 3

Manor Lords

Nightingale

Once Human

Pacific Drive

Paralives

Prince of Persia: The Lost Crown

Replaced

Rise of the Ronin

Senua’s Saga: Hellblade II

Skull and Bones

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Star Wars Outlaws

Suicide Squad: Kill the Justice League

Tekken 8

Test Drive Unlimited Solar Crown

The First Descendant

The Thaumaturge

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2