2024'ün En Çok Beklenen Oyunları

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Like a Dragon: Infinite Wealth

. Önümüzde oyunlarla dolu koca bir yıl daha var. Birbirinden iddialı yapımların çıkış yapacağı 2024 yılı takviminde her oyuncunun heyecanla beklediği oyunlar mevcut. Bu oyunlardan 30 tanesini senin için sıraladık. Listede hem büyük bütçeli hem de bağımsız yapımlar yer alıyor. Listeye göz gezdir, notlarını al ve çıkış tarihlerini beklemeye başla!

The Finals Hakkında Bilmen Gerekenler

Uzayda geçen ve gerçek zamanlı strateji türündeki Homeworld serisinin yeni üyesi. Geçmişi 1999 yılına kadar uzanan serinin ilk oyunları uzayda geçse de 2016 çıkışlı Homeworld: Deserts of Kharak ile gezegen yüzeyine inilmişti. Homeworld 3 ise savaşı bir kez daha galaktik boyuta taşıyor. Homeworld 2’nin hikayesini devam ettiren oyunda harabelerle dolu üç boyutlu savaş alanlarında stratejik savaşlar oyuncuları bekliyor.

Uzayda geçen ve gerçek zamanlı strateji türündeki Homeworld serisinin yeni üyesi. Geçmişi 1999 yılına kadar uzanan serinin ilk oyunları uzayda geçse de 2016 çıkışlı Homeworld: Deserts of Kharak ile gezegen yüzeyine inilmişti. Homeworld 3 ise savaşı bir kez daha galaktik boyuta taşıyor. Homeworld 2’nin hikayesini devam ettiren oyunda harabelerle dolu üç boyutlu savaş alanlarında stratejik savaşlar oyuncuları bekliyor.

Uzayda geçen ve gerçek zamanlı strateji türündeki Homeworld serisinin yeni üyesi. Geçmişi 1999 yılına kadar uzanan serinin ilk oyunları uzayda geçse de 2016 çıkışlı Homeworld: Deserts of Kharak ile gezegen yüzeyine inilmişti. Homeworld 3 ise savaşı bir kez daha galaktik boyuta taşıyor. Homeworld 2’nin hikayesini devam ettiren oyunda harabelerle dolu üç boyutlu savaş alanlarında stratejik savaşlar oyuncuları bekliyor.

Like a Dragon: Infinite Wealth

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S