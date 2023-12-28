2024'ün En Çok Beklenen Oyunları

Bir Oyun Daha
Oyunlarla dolu bir yıl geride kaldı ve yılın en iyi oyunları belli oldu. Önümüzde oyunlarla dolu koca bir yıl daha var. Birbirinden iddialı yapımların çıkış yapacağı 2024 yılı takviminde her oyuncunun heyecanla beklediği oyunlar mevcut. Bu oyunlardan 30 tanesini senin için sıraladık. Listede hem büyük bütçeli hem de bağımsız yapımlar yer alıyor. Listeye göz gezdir, notlarını al ve çıkış tarihlerini beklemeye başla!
01
Final Fantasy VII Rebirth
- Yapımcı: Square Enix
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PlayStation 5
- Çıkış Tarihi: 29 Şubat 2024
İkonik Final Fantasy serisinin yedinci oyunu 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyunun yenilenme (remake) projesi bir üçleme olarak planlanmış ve ilk oyun 2020 yılında “Final Fantasy VII Remake” ismiyle çıkış yapmıştı. Hikayeyi kaldığı yerden devam ettirecek olan Final Fantasy VII Rebirth’te Cloud, Barret, Tifa, Aerith ve Red XIII beşlisi Midgar’dan kaçıp Cloud’un geçmişten tanıdığı Sephiroth’un peşine düşecekler.
02
Frostpunk 2
- Yapımcı: 11 bit studios
- Tür: Strateji
- Platform: PC
- Çıkış Tarihi: 2024
Büyük kar fırtınası sonrası dünya adeta buzdan bir çöle dönüşünce gezegende yaşamak neredeyse imkansız hale gelmişti. 30 yılın ardından yeniden yaşam umuduyla şehre dönen insanların kontrol edildiği, strateji türünde ve hayatta kalma öğeleri ile süslü bir oyun Frostpunk 2. Kaynak toplamak, yeni binalar inşa etmek, gitgide büyümek ve halkın farklı kesimlerinden gelen taleplere cevap vermek oyunun temelini oluşturuyor.
03
Hades 2
- Yapımcı: Supergiant Games
- Tür: Aksiyon
- Platform: PC
- Çıkış Tarihi: 2024 İlkbahar
Son yılların en iyi bağımsız yapımlarından biri Hades. 2018 yılında çıkış yapan oyun, Yunan Mitolojisi ile roguelike türünü enfes bir şekilde harmanlamıştı. İlk oyunun devamı niteliğindeki Hades 2'de hikaye kaldığı yerden devam ediyor, tanıdık simaların yanı sıra yeni yüzler yer alıyor ve bu kez başrolde Zagreus değil, kız kardeşi Melinoë bulunuyor. Melinoë düşmanlarını alt etmek için sık sık kara büyüye başvuracak.
04
Homeworld 3
- Yapımcı: Blackbird Interactive
- Tür: Strateji
- Platform: PC
- Çıkış Tarihi: 8 Mart 2024
Uzayda geçen ve gerçek zamanlı strateji türündeki Homeworld serisinin yeni üyesi. Geçmişi 1999 yılına kadar uzanan serinin ilk oyunları uzayda geçse de 2016 çıkışlı Homeworld: Deserts of Kharak ile gezegen yüzeyine inilmişti. Homeworld 3 ise savaşı bir kez daha galaktik boyuta taşıyor. Homeworld 2’nin hikayesini devam ettiren oyunda harabelerle dolu üç boyutlu savaş alanlarında stratejik savaşlar oyuncuları bekliyor.
05
Like a Dragon: Infinite Wealth
- Yapımcı: Ryu Ga Gotoku Studio
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 26 Ocak 2024
Like a Dragon (Yakuza), oyun dünyasının en kendine has serilerinden biri. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip serinin dokuzuncu ana oyunu Infinite Wealth, 2020 yılında çıkış yapan Yakuza: Like a Dragon’un direkt devamı niteliğinde. Çılgın Ichiban Kasuga ve Kazuma Kiryu ikilisinin kontrol edildiği yeni oyun; Honolulu’nun dört bir yanının keşfedildiği, aksiyon dolu, eğlenceli ve renkli bir macera sunacak oyunculara.
06
Senua's Saga: Hellblade II
- Yapımcı: Ninja Theory
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PC, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2024
Hellblade: Senua’s Sacrifice’ın uzun yıllardır beklenen devam oyunu nihayet 2024 yılında oyuncularla buluşuyor. Viking dönemi İzlandası’nın vahşi, acımasız ve karanlık dünyasında bir hayatta kalma yolculuğunu konu alıyor Senua’s Saga: Hellblade II. Zorbalığa maruz kalanları kurtarmayı kendine görev edinen Senua, bu yolculuk boyunca hem karşısına çıkan düşmanlar hem de iç dünyasında kendi korkuları ile savaş verecek.
07
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Yapımcı: GSC Game World
- Tür: FPS
- Platform: PC, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2024
Düşmanlar ve anomaliler ile dolu Çernobil’i yeniden keşfetmeye hazır mısın? İkinci bir patlama ile bambaşka bir çehreye bürünen Çernobil artık saldırgan mutantlar, ölümcül anomaliler ve savaşan fraksiyonlar ile dolup taşmıştır. Hayatta kalmanın imkansız hale geldiği bu topraklar, sahip olduğu artefaktlar nedeniyle çekici gelmiştir. 64 kilometrekarelik radyoaktif bir bölgede, çizgisel olmayan ve destansı bir macera...
08
Star Wars Outlaws
- Yapımcı: Massive Entertainment
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2024
Star Wars Outlaws’un hikayesi Star Wars serisinin beşinci ve altıncı filmleri arasındaki dönemde geçiyor. Oyuncular bu oyunda kanun kaçağı Kay Vess rolüne bürünecekler ve ona yolculuğu boyunca Merqaal türündeki sevimli dostu Nix eşlik edecek. Oyunda Tatooine, Kijimi, Akiva gibi tanıdık gezegenlerin dahil olduğu birçok gezegen ziyaret edilebilecek ve tabii ki her gezegen oyunculara yeni fırsatlar ve maceralar sunacak.
09
Tekken 8
- Yapımcı: Bandai Namco Games
- Tür: Dövüş
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 26 Ocak 2024
Dövüş oyunları türünün en önemli markalarından Tekken serisi dokuz yıllık aranın ardından yeni üyesine kavuşuyor. Halihazırda Evolution Championship Series (Evo) dahil olmak üzere birçok büyük turnuvada boy gösteren Tekken 7’nin yerini alacak olan Tekken 8 için daha agresif bir oyun yapısı tasarlanıyor. Bunun için de Tekken 7’deki Rage Art ve Rage Drive gibi oynanış mekaniklerine “Heat” adlı yeni bir sistem ekleniyor.
Tekken 7'de dört kez EVO şampiyonu olan Red Bull oyuncusu Arslan Ash'in hikayesini aşağıdaki videodan izleyebilirsin!
13 dakika
Arslan Ash
Dünyanın en iyi Tekken oyuncusu Arslan Ash'in Pakistan'daki oyun salonlarından dünya sahnesine uzanan hikayesi.
10
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
- Yapımcı: The Chinese Room
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2024
Duyurusu ile büyük heyecan yaratan Bloodlines 2’nin geliştirme süreci oldukça sancılı geçse de işler nihayet 2023 yılında rayına oturdu. Türünün en iyi örneklerinden biri olan Bloodlines’ın devamı niteliğindeki oyunu Everybody's Gone to the Rapture ve Dear Esther gibi oyunların yapımcısı geliştiriyor. Oyunda Seattle'da yaşayan yaşlı bir vampiri kontrol edecek, klanımızı seçecek ve güç savaşı içinde mücadele edeceğiz.
Yeni yılın oyunlarından bahsetmişken Good Game Show'un yılbaşı özel bölümünün yayına girdiğini hatırlatalım. Bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin!
2024’ün En Çok Beklenen 30 Oyunu
- Ark 2
- Black Myth: Wukong
- Dragon’s Dogma 2
- Final Fantasy VII Rebirth
- Frostpunk 2
- Gray Zone Warfare
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Homeworld 3
- Life by You
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Little Nightmares 3
- Manor Lords
- Nightingale
- Once Human
- Pacific Drive
- Paralives
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Replaced
- Rise of the Ronin
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Skull and Bones
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
- Star Wars Outlaws
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Tekken 8
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- The First Descendant
- The Thaumaturge
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2