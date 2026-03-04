2026'da İlk Büyük Yama: League of Legends 26.3 Yama Notları

01 LoL 26.3 Yama Notları: Vadi'de Mel Etkisi ve ARAM Güncellemeleri

League of Legends dünyasında dengeler bir kez daha değişiyor. 2026 sezonunun temposunu belirleyen 26.3 yaması, sayısal güncellemelerin çok ötesine geçerek oynanışa doğrudan etki eden kritik dokunuşları beraberinde getiriyor. Yeni şampiyon Mel üzerindeki güçlendirmeler ve ARAM tutkunlarını sevindirecek sistem güncellemeleri bu yamanın merkezinde yer alıyor.

02 Mel ve Zed için Kritik Güçlendirmeler

Yamanın en dikkat çeken kısmı, Mel için gelen acil dengelemelerin (hotfix) artık kalıcı hale gelmesi. Özellikle W yeteneğinin sağladığı kalkan miktarındaki artış ve yetenek gücü oranlarının yukarı çekilmesi, Mel'i koridorda çok daha tehditkar bir konuma taşıyor. Artık takaslara girerken eskisi kadar kırılgan bir his vermiyor.

Dengelemeler Mel ile sınırlı kalmıyor. Vadi'nin gölgelerdeki ismi Zed de bu yamadan nasibini alıyor. Enerji yenilenme mekaniğinde yapılan iyileştirmeler, Zed oyuncularına kombolarını daha sık ve agresif kullanma şansı tanıyor. Öte yandan Ahri, Draven ve Briar gibi popüler seçimlerde yapılan ince matematiksel ayarlar, koridor safhasındaki anlık hasar potansiyelini biraz daha stratejik bir noktaya çekiyor.

03 ARAM Modunda Hızlanan Oyun Dinamikleri

Sonsuz Uçurum’da aksiyon hiç bitmiyor ve artık çok daha ödüllendirici bir hal alıyor. ARAM modunda yapılan sistem güncellemeleriyle altın kazanım oranları ve ilerleme sistemi tamamen yenileniyor. Bu güncelleme sayesinde eşya dizilimini tamamlamak artık çok daha hızlı gerçekleşiyor. Yani oyunun ortasında eşya beklemek yerine, çatışmaların tam kalbinde yer alma imkanı doğuyor. Bir süredir can sıkan hataların giderilmesiyle birlikte köprüdeki kapışmalar çok daha adil ve rekabetçi bir zemine oturuyor.

04 Vadiyi Renklendiren Yeni Kostüm Serisi

Kazanmak kadar havalı görünmek de önem taşıyor. Vadi bu yamayla beraber festival havasına bürünüyor. Yeni Havai Fişek kostüm serisi, karakterlerin yetenek efektlerini tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Rakipleri elerken ekranı renk cümbüşüne çevirmek isteyenler için mağazaya göz atmak harika bir seçenek sunuyor.

05 Sistem İyileştirmeleri ve Demacia Görevleri

Oyun içi konforu artırmak adına Rol Görevleri ve Demacia temalı içeriklerdeki pürüzler gideriliyor. Özellikle görev ilerlemelerinin takılma sorunu ve ödül ekranındaki gecikmeler bu yamayla tarihe karışıyor. Daha stabil bir istemci ve daha temiz bir oyun deneyimi sunan 26.3 yaması, sezonun geri kalanı adına sağlam bir temel oluşturuyor.

League of Legends 26.3 yamasıyla gelen tüm bu yenilikler, rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Şimdi stratejiyi belirleyip güçlenmiş şampiyonla Vadi'de yeni bir hikaye yazma zamanı!