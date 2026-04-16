Red Bull Soundclash Nasıl Geçti?

01 Müzik ve Deneyim Bir Arada

Red Bull SoundClash, İstanbul Volkswagen Arena’da binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşti. Hadise ve Murat Boz’un karşılıklı sahnelerde performans sergilediği gecede kazanan, seyircinin alkışlarıyla Murat Boz oldu. Motive, Baran Mengüç, Poizi ve M Lisa’nın sürpriz performansları geceye farklı bir dinamizm kattı.

Hadise’nin kırmızı mikrofonu ve siyah takımının altına giydiği kırmızı stiletto ayakkabıları sahnede güçlü bir görsel imza yarattı. “Düm Tek Tek” ve “Nerdesin Aşkım” gibi şarkılarda kalabalığın eşlik ettiği anlar öne çıkarken, “Küçük Bir Yol” performansı duygunun yükseldiği anlardan biri oldu.

Murat Boz tarafında ise sahne enerjisi farklı anlarla genişledi. Sosyal medyaya da yansıyan darbuka şovu gecenin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Poizi ile birlikte seslendirdikleri “Yapar Mısın?” performansında dinleyicinin coşkusu belirgin şekilde arttı. Ayrıca Murat Boz’un “İltimas” performansı da gecenin akılda kalan anları arasında yer aldı.

Etkinlik alanı, sahne performanslarının ötesine geçen bir deneyim kurgusuyla dikkat çekti. Katılımcılar aynalarda fotoğraflar çekilirken, glitter uygulama noktaları ve photo booth alanları sosyal etkileşimi destekledi.

Red Bull bazlı özel kokteyller ve sanatçıların şarkı isimlerinden ilham alan içerikler ise deneyimi tematik olarak zenginleştirdi. Ayrıca iki kişinin karşılıklı performans sergilediği kısa süreli interaktif alanlar, ziyaretçileri etkinliğin aktif bir parçası haline getirdi.

02 Beş Round’luk Müzikal Karşılaşma

Beş round’dan oluşan gecede sanatçılar, kendi hit şarkılarıyla başladıkları performanslarını farklı müzikal yorumlarla sürdürdü. Her round’da artan tempo ve seyirci etkileşimi, karşılaşmanın dinamik yapısını güçlendirdi. İlk round’u Hadise alırken, ikinci round’da Murat Boz’un kazanması beraberliği getirdi.

"Take Over" round’unda sanatçıların birbirlerinin şarkılarını devralarak farklı yorumlarla sahneye taşıması, gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Hadise ve ekibinin her roundda giydiği kıyafetler ve sahne şovları seyirciyi büyülerken, Murat Boz’un sıcakkanlılığı ve sohbeti dinleyicileri kendine hayran bıraktı. İki sahnenin karşı karşıya kurulması, Murat Boz ile Hadise’nin iletişimini sempatik bir hale getirirken; katılımcılar da samimi ortamda yer almanın keyfini çıkardı.

03 “Kolay Değil” İlk Kez Sahnede

Gecede ilk kez canlı olarak seslendirilen şarkılar da öne çıktı. Murat Boz, yeni şarkısı “Kolay Değil”i ilk kez Red Bull SoundClash sahnesinde seslendirirken; Hadise ve Motive de “Labirent” şarkısını dinleyiciyle buluşturdu.

04 Alkışlar Karar Verdi

Sunuculuğunu Tutkum Boğuşmak’ın üstlendiği gecede DJ Funky C setleriyle performanslara eşlik etti. Red Bull SoundClash, müziğin farklı yorumlarla buluştuğu ve seyircinin aktif rol aldığı yapısıyla öne çıkarken, gecenin kazananı seyircinin alkışlarıyla belirlendi.

05 Sürpriz Performanslarla Yükselen Tempo

Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri olan “Wildcard” round’unda Motive, Baran Mengüç, Poizi ve M Lisa sahneye çıkarak performanslara yeni bir boyut kazandırdı. Hadise, Motive ve Baran Mengüç ile sahnesini genişletirken; Murat Boz, M Lisa ve Poizi ile sahne temposunu artırdı.

Gecenin finalinde ise Poizi ve Motive’nin sahneye kattığı enerji belirleyici anlardan biri haline geldi. Murat Boz ile Poizi’nin “Yapar Mısın?” performansı nda yükselen tempo ve Hadise ile Motive’nin “Küçük Bir Yol” yorumu nda yakalanan duygusal yoğunluk, SoundClash’in yalnızca bir rekabet değil, aynı zamanda ortak bir müzik deneyimi olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Soundclash’teki son round’un iki puanlık olması, beraberliği bitirip kazananı belirledi. Başa baş giden mücadele 1 dB’lik fark ile sonuçlandı ve kazanan Murat Boz oldu.