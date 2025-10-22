2XKO: League of Legends dövüş oyunu hakkında bilmen gerekenler

Riot Games'te dövüş oyunu açılımı: 2XKO, erken erişim sürümüyle 7 Ekim'de dünya genelinde oyunculara sunuldu ve oyunun konsollara çıkışından önce ilk olarak PC oyuncularına deneme fırsatı verdi.

Riot'un dövüş oyunu hakkında -geliştirici günlüklerinden erken erişim çıkışına kadar- giderek daha fazla bilgi ortaya çıkınca bilmen gerekenkeri bu sayfada derledik.

Jeannail "Cuddle_Core" Carter, 2XKO'da mücadele etmeye hazır

2XKO hakkında kısa kısa Çıkış tarihi 2025 Platformlar PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

01 Yeni isim: 2XKO

Oyun başlangıçta "Project L" olarak biliniyordu. Şubat 2024'te oyunun gerçek adının 2XKO olacağı duyuruldu ki bu isim, oyunun eşli dövüş (tag) mekaniklerine ve dövüş oyunlarındaki kökenine bir gönderme niteliğinde.

02 2XKO'yu geliştiren ekip

Riot Games, 2XKO'nun geliştirilmesi için birkaç uzmana başvurdu. Tom ve Tony Cannon projeye öncülük ediyor. Bu dövüş oyunları dünyasının emektar isimleri ve Evo'nun kurucuları arasında yer alıyor. Tony Cannon ayrıca 2006 yılında "Rollback Netcode" geliştirmeye başlamıştı. Bu tür bir veri iletimi sistemi, dövüş oyunlarında kullanılan gecikme tabanlı netcode'a göre çok daha üstün ki şu anda Guilty Gear Strive ve The King of Fighters XV gibi birçok oyunda kullanılıyor.

Dövüş oyunları dünyasının ikonları: Tom ve Tony Cannon

Riot Games'e katılmadan önce Cannon kardeşler, kendi stüdyoları Radiant Entertainment ile Rising Thunder adlı dövüş oyununu piyasaya sürmüştü. Bu oyun, geleneksel dövüş oyunu modeline bazı yenilikçi yaklaşımlar getirmişti. Özel hareketler çeşitli şekillerde donatılabiliyor ve farklı bekleme sürelerine sahip olabiliyordu. Ancak bu hareketler yalnızca karakteri kontrol eden oyuncu tarafından görülebiliyordu. Bu nedenle oyun, türün alıştığı şekilde tek ekranda oynanamıyordu. Her dövüşçüye özgü bir arayüz gerektiği için yalnızca çevrimiçi maçlar yapılabiliyordu. Seyirci görünümünde ise diğer dövüş oyunlarında olduğu gibi klasik bir arayüz yer alıyordu.

Mart 2016'da Radiant, Riot Games tarafından satın alındığını duyurdu ve Rising Thunder üzerindeki çalışmalar sonlandırıldı. Ağustos 2019'da Tom Cannon, ekibinin artık yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu oyun, takip eden Ekim ayında 2XKO olarak ortaya çıktı.

03 Oynanışın temeli 2'ye 2 formatı

İlk fragmanda Tom ve Tony Cannon, bize 2XKO'nun mekanikleri hakkında daha derinlemesine bir bakış sundu. Beklendiği gibi, oyun klasik bir 2D dövüş oyunu. Ancak bu kez, çok önemli bir işlevi ilk kez aksiyon halinde gördük; "değişim" (dag) ve "asist" (assist).

League of Legends, büyük oranda takım uyumuna dayanan bir oyun olduğundan, aynı evrende geçen ve aynı karakterleri paylaşan 2XKO da bu hissi aktarmalı. Bu da yalnızca bir şampiyonu dövüşçü olarak seçmek yerine, bir takım oluşturmak anlamına geliyor. Bir karakter "ön planda" savaşırken, takım arkadaşın asist saldırılarıyla destek verebiliyor veya onunla yer değiştirebiliyorsun.

Darius, Ekko'nun yardımını kullanarak hücumunu başlatıyor

Oyun elbette en çok Marvel vs. Capcom gibi klasik takım temelli dövüş oyunlarını hatırlatıyor. Veya daha yeni örneklerden biri olan Power Rangers: Battle for the Grid. Bu benzerlik şaşırtıcı değil çünkü 2XKO ekibinde bu Power Rangers oyunundan bazı geliştiriciler de bulunuyor.

Tıpkı Power Rangers: Battle for the Grid'de olduğu gibi, 2XKO'da da özel hareketler yalnızca bir tuşla ve yön girdisiyle tetiklenebiliyor. Bu da oyunun klasik "quarter-circle" (çeyrek daire), "half-circle" (yarım daire) veya "dragon punch" hareketlerine dayanmadığı anlamına geliyor. Bu karar, yeni oyuncuların karakterin hareket setine daha hızlı erişebilmesi için alınmış.

Darius'un özel hareketi Apprehend, tek bir tuşla gerçekleştirilebiliyor

Oyun içi değişim (tag) mekaniği ikinci geliştirici günlüğünde daha ayrıntılı açıklanıyor. Gösterline seçenekler şunlar:

Assist Actions (Yardımcı Eylemler): İkinci karakterini, iki farklı eylemden birini gerçekleştirmesi için çağırabiliyorsun. Bunlar elbette şampiyondan şampiyona değişiyor ve Marvel vs. Capcom'daki ya da Dragon Ball FighterZ'deki asist saldırılarına benziyor.

Anlık Değişim (Handshake Tag): Ekranda olan ikinci karakterini doğrudan kontrol etmeni sağlıyor. Onu bir asist eylemi için çağırabilir ve ardından anında onunla yer değiştirebilirsin. Bu mekanik, BlazBlue Cross Tag Battle'daki benzer bir sisteme hatırı sayılır derecede benziyor.

Dynamic-safe: Bu, 2XKO'nun "burst" (ani enerji patlaması) eylemi. Kısa bir enerji patlamasıyla ikinci şampiyonuna geçiş yapıyorsun. Diğer oyunlardaki burst hareketlerine benzer şekilde, eğer rakibin bu savunma hamlesini sezip cezalandırırsa sonuç yıkıcı olabiliyor.

04 Eklenti (fuse) sistemi

İki karakterini seçtikten sonra, ardından bir eklenti seçebiliyorsun. Bunlar, takımının oyun içindeki etkileşimini belirleyen oynanış modifikasyonları sağlıyor. Şu anda beş farklı eklenti bulunuyor:

2X Asist (2X Assist): Takım arkadaşının birden fazla asist eylemini güçlendirmene olanak tanır, böylece hareket havuzunu genişletirsin.

Çift Darbe (Double Down): Her iki karakterinin "ultimate" saldırılarını birleştirmene izin verir. Bu nedenle karakterlerinin arasındaki sinerjinin farkında olmalısın.

Doğaçlama (Freestyle): Öğrenmesi en zor eklentidir. Doğaçlama, bir sekans içinde iki kez "handshake tag" yapmana olanak tanır. Normalde tag işlemi kısa sürer ancak Freestyle ile takım arkadaşın daha uzun süre sahnede kalır, böylece yeni kombinasyonlar ve karışık saldırılar zinciri oluşturabilirsin.

Ezergeçer (Juggernaut): Diğer tüm eklentiler takım uyumu üzerine kurulu iken Ezergeçer bunu tamamen devre dışı bırakır. Bu seçenekte yalnızca ana karakterini oynarsın fakat bazı güçlendirmelerle birlikte.

Yardımcı (Sidekick): Bu eklenti tek karakterli oynanışa odaklanır ancak Ezergeçer'den farklı olarak, yardımcı karakterin yine de sana destek olmak için asist eylemleri gerçekleştirebilir.

Maçtan önce takımın için bir eklenti (fuse) seçmelisin

05 İkili oynanış

2XKO'da bir arkadaşınla ringe çıkmak mümkün olacak. Oynanışta bir değişiklik olmaz. Bir oyuncu "ön plandaki" şampiyonu kontrol eder. Eğer takımın ikinci şampiyonu ile değişim yapılırsa diğer oyuncu kontrolü devralır. Bu sistem 1v2 düzeninde de çalışıyor.

06 Oyunun kontrol yapısı

2XKO'da altı tuş kullanılıyor:

Hafif Saldırı

Orta Saldırı

Ağır Saldırı

Özel Saldırı 1

Özel Saldırı 2

Değişim (Tag)

Ek olarak, tuşlara bir atılma (dash) makrosu ve bir savuşturma (parry) makrosu atanabiliyor. Atılma hareketi Hafif + Orta kombinasyonuyla, Savuşturma hareketi ise Hafif + Ağır ile de yapılabiliyor.

Riot Games ayrıca EVO 2023'teki demo çıkışıyla birlikte kısa bir "nasıl oynanır" videosu yayımladı.

07 Oyunun arkasındaki felsefe

Tony ve Tom Cannon, 2XKO'yu "basit" bir oyun yapmak istemediklerini vurguluyor, her ne kadar kontrol şeması oldukça erişilebilir görünse de. Dövüş oyunları topluluğunun (FGC) emektarları olarak, oyunun büyüsünün büyük bir kısmının, usta oyuncuların karakterleri beklenmedik şekillerde kullanışını izlemekten geldiğini biliyorlar. Bu, motivasyon yaratıyor ve oyunculara o seviyeye ulaşma isteği kazandırıyor. Onlara göre, oyuna daha fazla zaman ayıranlar bunun karşılığını almalı.

Bu, acemi bir oyuncunun bir profesyoneli yenme şansı yakalamasıyla ilgili değil. Her beceri seviyesinde eğlenebilmekle ilgili Tom Cannon, Baş Yapımcı

Bunun ardından şampiyon Ekko'nun kısa bir tanıtımı geliyor. Cannon kardeşler, bu fırsatı değerlendirerek dövüş oyunu meraklılarına 2XKO'nun hareket sistemine dair daha derinlemesine bir bakış sunuyor. Atılma hareketlerinin eğilme (duck) ile iptal edilip, Ultimate Marvel vs. Capcom 3'teki gibi bir "wave dash" oluşturulabildiğini gösteriyorlar. Ekko'nun detaylı sunumu, 2XKO için tanıdık şampiyonların hayata geçirilmesinde ne kadar tutku ve yaratıcılık kullanıldığını da net biçimde ortaya koyuyor.

Backdash iptalleri 2XKO'nun önemli bir parçası olabilir

08 2XKO'daki hareketlilik

Oyuncuların mümkün olduğunca özgür hareket edebilmesi hedefleniyor. Riot'a göre neredeyse tüm karakterlerde şu hareket seçenekleri bulunacak:

Yürüme

Koşma

Atılma

Zincirleme Atılma

Zıplama

Uzağa Zıplama

Süper Zıplama

Jeannail 'Cuddle_Core' Carter at Combo Breaker

Karakterler ayrıca kendilerine özgü hareket biçimleri de sunuyor; örneğin Ahri, kendi yetenek setinde bir hava dash'ine sahip.

09 2XKO'yu oynaması ücretsiz

Riot Games'in diğer oyunlarında olduğu gibi 2XKO da oynaması ücretsiz olacak. Ödeme modeli hakkında kesin bilgiler henüz açıklanmadı. Bu modeli deneyen ilk dövüş oyunu da olmayacak. Killer Instinct'in yeniden yapımı da oynamak ücretsizdi. Oyuncular, döngüsel olarak değişen karakterlerden oluşan bir seçkiyle ücretsiz oynayabiliyorlardı ancak karakterleri kalıcı olarak açmak için ödeme yapmaları gerekiyordu.

Erken erişim sürümüyle birlikte şimdiye kadar gösterilenler arasında kozmetik öğelerin, karakter açma jetonlarının ve oyun içi paranın satın alınabilir olduğu yer alıyor. Ayrıca "premium" bir "battle pass" ve yukarıdakilerin karışımını içeren çeşitli paketler de mevcut.

10 Onaylanan karakterler

Ahri hits Darius after a successful air-dash attack

Oyunun erken erişime girişiyle birlikte, kadroya katılan en yeni karakter Warwick de tanıtıldı. An itibariyle güncel karakter listesi şu şekilde:

Ahri

Blitzcrank

Braum

Darius

Ekko

Illaoi

Jinx

Teemo

Vi

Warwick

Yasuo