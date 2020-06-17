0’dan 100’e: 5 Adımda Startup Yaşam Döngüsü

İşler ciddileşmeye başladı. Fikrinin doğruluğunu gerçekten test edebilmek için bir “

Proof of concept

” aşaması geçirmeli, kullanıcıların fikrini kurcalayabilmesine olanak sağlamalısın. Bu da ancak bir “

Minimum uygulanabilir ürün

” (MVP) ile sağlanabilir. Bu aşamada mümkün olan en küçük yatırım ve kaynakla (Lean startup framework konusunu araştırmanın tam zamanı) hipotezini bir ürüne dönüştürmelisin. Bu sayede kullanıcı davranışları hakkında fikir sahibi olacak, geri dönüşler alacak, minimum yatırımlarla ürününü tanıtıp “

Retention rate

”ini (Bağlılık oranı, yani sizi bir kullananın geri dönüp dönmediği) görecek, ürününü test edecek, test edecek ve test edeceksin. Test edeceksin demiş miydik? Kaynakların minimum tutulması gerektiğini hatırlatıyoruz çünkü MVP’nin çoğu komponenti bu test aşamalarında çöpü boylayabilir. Bu aşama sonunda artık yavaş yavaş melek yatırımcı kapılarını aşındırmanın da vakti geldi diyebiliriz.