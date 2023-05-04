Evrencan Gündüz: “Bu proje sayesinde yeni bir enstrüman çalmayı öğrendim"

Evrencan Gündüz: Ray Charles, blues’un kökenini çok derinden hissetmiş biri. Hayatının konu olduğu filmin yıllar sonra bile benim gibi genç bir insan tarafından izlenmesi ve bu kadar büyük bir etki bırakması, aslında blues müziğinin, Ray Charles’ın ve dolayısıyla müziğin de ölümsüz olduğunu gösteriyor. Yani bendeki etkisi çok büyüktür... Müziğin ne kadar büyük kitlelere ulaşabildiğini ve kalplere nasıl dokunduğunu çok iyi anlamama neden olan bir müzisyendir Ray Charles.