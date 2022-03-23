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Red Bull 64 Bars'ın Beşinci Bölümünde Konuğumuz: Anıl Piyancı
Türkçe rap sahnesinin usta isimlerinden Anıl Piyancı stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin beşinci bölümünde konuğumuz Anıl Piyancı. Prodüktör koltuğunda ise bu kez Khontkar var.
Önce İzmir daha sonra ise tüm Türkiye'de geniş kitlelere adını duyuran Anıl Piyancı, 2010'dan bu yana profesyonel olarak rap müzikle uğraşıyor. Hemen aşağıdan Samsung işbirliğiyle hazırladığımız beşinci bölümü izleyebilir ve şarkı sözlerini okuyabilirsin.
4 dakika
Red Bull 64 Bars: Anıl Piyancı
Red Bull 64 Bars'ın beşinci bölümünde konuğumuz Anıl Piyancı.
Anıl Piyancı - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
- Yıllardır yedim yedim doymam çok iştahım
- Halada kovalarım bitmez çok iş var
- Kafamı yakalamak için çok iç daha
- Piyancı çıkar sahada sanki Jokic bak
- Atardı art arda sayı
- Her sezon MVP Anıl
- Herşey bir imaj mı yazık
- Gerçek şu inancın zayıf
- Bir taşla iki kuş bayılt
- Tatlım bugun tutup loca
- Ara ertesi gün koca
- Bana yanaşmasın boşa
- Ben kaçan onlar koşan
- Bu taktik yenir hocam
- Bi saat ileri ne olacak
- Bugatti’deyim uçak
- Bi Dubai bi Foça
- Sanki sürat teknesinde gibi hız
- Kalan hayatımı keyfindeyim sırf
- Kontrol bendedir beynimde bir zırh
- Her zaman savaş için yerinde hazır
- Sisli yolum dedim karanlık ve pus
- Bitiyorki keriz yine atıp tut
- Dostu uzak düşmanını yakın tut
- Üç paralık adam hepsi rezil p..t
- Bilirsin deliyim, liseli kafam
- Stilim ileri vitesi atan
- Sinirliyim rizeli kadar
- Gelirim ülkene vize de tamam
- Gezerim tozarım müzede falan
- Her liman başka bi güzele yanar
- Kaldı mı yakada ruj
- Yüz dolar odada duş
- Yakala da banada kuş
- Ama bak bunların hepsi bi suçtur
- Bana bak görücen eski bir suçlu
- Juninho gibi bak netti vuruş
- 50 cent dediğin 50 kuruş
- Gönlüm boş döndüm dost
- Çözdüm bol ömrüm yok
- Gordum çok g...k çok
- Kimmiş o gözlük show
- Öykün bok öttün George
- Sövdüm son dörtlük son
- Yıllardır piyasada Piyancı’nın adı kazılı
- Kaostan beslenen mcler dolu cadı kazanı
- Sıfırdan gelmek kolay olmadı hiç sabır adamım
- Açtım her zaman radarı
- Pis bi mezarlık ego
- Bittin zavallı defol
- Sinsi kaşardı hep o
- Kestim cezanı deport
- Biz ise başardık ekol
- Olduk hep kırdık rekor
- Hersey yolunda Eko
- İzlerdik süper otu veletken
- Dınlerdık method ve redman
- Keyfim çok tıkırındaydı
- Yazardık hep ne zorlu rapler
- Piyancı net plan üretmek
- Biraz solo biraz düet çek
- Birkaç flow birkaç flexle
- Başardık zor oldu süreçte
- Doğdu güneş benim hayatım değişti
- İstiyordum hep sahne olmak o yüzden de çok dayandım geliştim
- Hesapta bendeydi sınır yok sıkıntı yok ben kazandım ben içtim
- Hala var 14 bar
- Fark etmez 14 saat
- Söylerim rap durmadan
- Sen git de dublör çağır
- Serviste cool heat çal
- Döndürdüm rulet çark
- Girdim sanki kumara
- Geldi bak bu rap çağ
- Üstüm başım marka dolu bitmiyordu faturalar
- Fotograf istiyorsan otur dedim kaputuma
- Merco mu porsche mi seç istediğini yolu tutar
- Şehir turlarız güzelim katıp tozu dumana
- Bitmezki bende numara
- Atalım yazı tura bak
- Toslarsın tabi duvara
- İstersen yaba dubala
- Bağladım yatı dubada
- Atladım serin sulara
- Uzandım sıcak kumsala
- Ufukta beni bulsana
- Yaşarım yaratırım fark
- Yetmezse arabanı sat
- Bilirim canını sıkar
- Dostum yarışta başladı start
- Son düzlük oldum bold bak
- Tarzın pert oğlum boktan
- Bastır sen doldur botlar
- Hep sazan oldun oltada
- Daha fazla bence zorlama
- Hay aksi herşey ortada