MÜZİK
Red Bull 64 Bars'ın 11. Konuğu: Asil Slang
Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Asil Slang stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor.
Serinin onbirinci bölümünde konuğumuz Asil Slang. Tahribad-ı İsyan ile başladığı kariyerine solo projeler ile devam eden Asil'e prodüktör koltuğunda ise Khontkar eşlik ediyor. İki ismin de tüm yeteneğini konuşturduğu videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Asil Slang - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
- Bounce bounce baby bounce bounce geçtim transa
- Ne varsa kafamızda ne marsta ne fasta
- Birazdan kaldırcam sanırım kızı dansa
- Umrumda mı nereleri Japon ya da Fransa
- Sıkarsa topuklarına peşinde mafia
- Defans yap avrupa gündüzken karanlık asya
- Bu gazla sen de yaşamazsın olum fazla
- Bu nazla ot olsa bile çekilmez asla
- Hustle bitch İ’m a hustla
- Kafamız hasta bana da rastla
- Babacım kasma adamın master
- Senin işin ondan çalıp buna satmak
- Tek tek tek tek gelin önümüze pek güç yetmez
- Kariyeri biter e e e diye tıkanıp iki lafını geveleyemez
- Konuşur ama bilemez
- Tescillendin bile sen wacksin gerçekten
- Ne kadar vahşisin gel kurtulabilecek misin ki pençemden
- Ne duymak istersen gel çek len
- Gör mercekten
- Farkın yok örümcekten
- Gülersiniz ölürsem ben
- Güvensizim o yüzden denk gelmeye gerek yok bence dönmedi çark
- Sen bir vericen slang on katıcak
- Bakalım sahnede folloş g*tünüzü kim kurtaracak
- Panik atak oldun boşver alt tarafı
- Gösterdim sana ortak parmak
- Söylediysem bu lafta kalmaz
- İp gibi beatlere Slang bi cambaz
- İtlerin derdi olmuş hit yapmak
- Mm çaldı çanlar ama
- Kandıramaz beni ihtişamlar
- Bak beni sal yürü git
- Ve geçir sevgilinle iyi bir akşam
- Milletin derdi renkli saçlar
- Derbi maçları ve dandik aşklar
- Tabikide çıkamaz araba virajdan
- Ama geri dönemem alamam ilmi baştan
- Tanrı şeytanı yaratmış ateşten dostum benide taştan
- Hassas kalplerimiz telaşlıydı şimdi kral yada başkan gibi
- Kapadım o kapıları açmam geri
- Basarım üzerinize paspas gibi bana
- Bas bas bağırma lan asmam seni
- Bak Teknikle aramda ki münasebete tıp dillerinde by-pass denir
- Sen rapi bırak git aygaz getir
- Haylaz seni
- Üzgünüm ama sen sanatçı değilsin bir züppesin
- Kaldırmam seni düştüm desin
- Sana s*kimde değilsin demek isterdim ama tam olarak üstündesin
- Jesus sizleri güldürmesin
- Güm güm baseleri dizdik barry
- Bunlar bizlik tabi sizlik değil
- Bas git geri bitmesin istikbalin
- ektik biçtik her günün içmekle geçer bitmez içinde ki hiçlik
- günler geçsin hiç biri güçlükle zorla durmaz ölüm diriliştir
- güldük geçtik küfrettik küf tutmuş sigaralar üflettik size
- varken böldük kısmetsize cenneti cehennemden izlettik
- hatta gözlerine sis perdeleri düşen insana bile biz nettik
- bilseydik tipten adam kayırdığını
- altımıza don da giymezdik
- insanlara güvenmeden bi kaç kere düşünmek gerek ibretlik
- tespitlerin imrendiklerine batırdığın iğnendir hep iğrendik sizden
- bu sayfaları kirlettik
- bizi sinir eden herkese kitlendik
- arkandan hiç konuşmadık ama çok yazdık sonrada dinlettik
- Onlar deli gibi dedikodu kazaninin ateşine barut olup hapsetmiş bizi
- bizler duymazdan gelip bütün hissettiklerimizi hazmettik
- her şey ne kadar zahmetli
- moruk onlarca emek sarfettik
- işçiye gelecek zam nettir
- rap yazarsam olacak zannettim
- hayatımın kırılma noktasında tüm
- Yarınlarımı mahvettim
- beni kızdırıp en iyi raplerimi yazdıran bütün or*spuları affettim
- soluduğum hava bile kasvetli bi albüm için kaç yıl sabrettin
- diye sorarsa biri bana albüm mü kaç yıl mı dayıya bi sor derdim
- o kadar koştuktan sonra değmediğini bilmekte zor belki
- ama sıkıntı yok pişman olmak için bile çok geç son verdim
- Sandığım an hep oralara hapsettim kendimi vazgecmenin en zor olduğu zamanlar aynalara bahsettigim şeylerin ortasında dans ettim
- çabaları illa beni yere vurmak kimden vur kaç yetkisi ?
- etrafim sevenim dolu Allah onlarada muhtaç etmesin
- aklım herkesten uzaklarda yaşamamı kalbime bahşetti bak şekle
- belkide tek yaşamak bi vahşettir
- kalabalık görünürken bi manşette ?
- yok sana kalsın sevdiklerimiz hep deşti dostum
- alın her şey sizin olsun asıl istediğiniz şey bizde geçmiş olsun