Red Bull 64 Bars'ın 11. Konuğu: Asil Slang

Bounce bounce baby bounce bounce geçtim transa

Ne varsa kafamızda ne marsta ne fasta

Birazdan kaldırcam sanırım kızı dansa

Umrumda mı nereleri Japon ya da Fransa

Sıkarsa topuklarına peşinde mafia

Defans yap avrupa gündüzken karanlık asya

Bu gazla sen de yaşamazsın olum fazla

Bu nazla ot olsa bile çekilmez asla

Hustle bitch İ’m a hustla

Kafamız hasta bana da rastla

Babacım kasma adamın master

Senin işin ondan çalıp buna satmak

Tek tek tek tek gelin önümüze pek güç yetmez

Kariyeri biter e e e diye tıkanıp iki lafını geveleyemez

Konuşur ama bilemez

Tescillendin bile sen wacksin gerçekten

Ne kadar vahşisin gel kurtulabilecek misin ki pençemden

Ne duymak istersen gel çek len

Gör mercekten

Farkın yok örümcekten

Gülersiniz ölürsem ben

Güvensizim o yüzden denk gelmeye gerek yok bence dönmedi çark

Sen bir vericen slang on katıcak

Bakalım sahnede folloş g*tünüzü kim kurtaracak

Panik atak oldun boşver alt tarafı

Gösterdim sana ortak parmak

Söylediysem bu lafta kalmaz

İp gibi beatlere Slang bi cambaz

İtlerin derdi olmuş hit yapmak

Mm çaldı çanlar ama

Kandıramaz beni ihtişamlar

Bak beni sal yürü git

Ve geçir sevgilinle iyi bir akşam

Milletin derdi renkli saçlar

Derbi maçları ve dandik aşklar

Tabikide çıkamaz araba virajdan

Ama geri dönemem alamam ilmi baştan

Tanrı şeytanı yaratmış ateşten dostum benide taştan

Hassas kalplerimiz telaşlıydı şimdi kral yada başkan gibi

Kapadım o kapıları açmam geri

Basarım üzerinize paspas gibi bana

Bas bas bağırma lan asmam seni

Bak Teknikle aramda ki münasebete tıp dillerinde by-pass denir

Sen rapi bırak git aygaz getir

Haylaz seni

Üzgünüm ama sen sanatçı değilsin bir züppesin

Kaldırmam seni düştüm desin

Sana s*kimde değilsin demek isterdim ama tam olarak üstündesin

Jesus sizleri güldürmesin

Güm güm baseleri dizdik barry

Bunlar bizlik tabi sizlik değil

Bas git geri bitmesin istikbalin

ektik biçtik her günün içmekle geçer bitmez içinde ki hiçlik

günler geçsin hiç biri güçlükle zorla durmaz ölüm diriliştir

güldük geçtik küfrettik küf tutmuş sigaralar üflettik size

varken böldük kısmetsize cenneti cehennemden izlettik

hatta gözlerine sis perdeleri düşen insana bile biz nettik

bilseydik tipten adam kayırdığını

altımıza don da giymezdik

insanlara güvenmeden bi kaç kere düşünmek gerek ibretlik

tespitlerin imrendiklerine batırdığın iğnendir hep iğrendik sizden

bu sayfaları kirlettik

bizi sinir eden herkese kitlendik

arkandan hiç konuşmadık ama çok yazdık sonrada dinlettik

Onlar deli gibi dedikodu kazaninin ateşine barut olup hapsetmiş bizi

bizler duymazdan gelip bütün hissettiklerimizi hazmettik

her şey ne kadar zahmetli

moruk onlarca emek sarfettik

işçiye gelecek zam nettir

rap yazarsam olacak zannettim

hayatımın kırılma noktasında tüm

Yarınlarımı mahvettim

beni kızdırıp en iyi raplerimi yazdıran bütün or*spuları affettim

soluduğum hava bile kasvetli bi albüm için kaç yıl sabrettin

diye sorarsa biri bana albüm mü kaç yıl mı dayıya bi sor derdim

o kadar koştuktan sonra değmediğini bilmekte zor belki

ama sıkıntı yok pişman olmak için bile çok geç son verdim

Sandığım an hep oralara hapsettim kendimi vazgecmenin en zor olduğu zamanlar aynalara bahsettigim şeylerin ortasında dans ettim

çabaları illa beni yere vurmak kimden vur kaç yetkisi ?

etrafim sevenim dolu Allah onlarada muhtaç etmesin

aklım herkesten uzaklarda yaşamamı kalbime bahşetti bak şekle

belkide tek yaşamak bi vahşettir

kalabalık görünürken bi manşette ?

yok sana kalsın sevdiklerimiz hep deşti dostum