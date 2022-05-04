Videoyu İzle3 dakika
MÜZİK

Red Bull 64 Bars'da Sekizinci Konuğumuz: Critical

Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Critical stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor.
Serinin sekizinci bölümünde konuğumuz Critical. Prodüktör koltuğunda ise yine Da Poet var. İki ismin de tüm yeteneğini konuşturduğu videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Critical, Red Bull 64 Bars'da
Red Bull 64 Bars: Critical
© Red Bull
Critical - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
Gram gram menfaat, rakip değil kefal
geçip eve tek kal, o pozların şeytan 
geçer gider şıpır şıpır tak ettirmiyor tekrar
herkes senin gibi değil boş dedirttirir eyvah 
nasıl düşebilir ki aydan. kurnaz çocuk ve dili kaygan 
bazı şeyler durur belde. bazı dostlarım kör hayvan 
bir bak alabilir mi boydan. bu durum genetik vede soydan 
çıkabilir araç yolundan. çeken bilir garip oyunlar 
beni bana kırdıramazsın 
yok ki kalbim kıramazsın 
bana yalan mı söyledin? 
susuyorsam sebebi var 
Vardı dost küçük sincaplar- gönderdik fıstık yoluna 
döner mi dönmez mi bilinmez bazıları biter fıs yolda  
sadece küçük keyiflerimiz bekleyebilir istasyonda 
o da çok değil 10 saniye ver, kara tren gibi kara bu dostlar   
genetik geveze- hiç olmicak bir sahnede 
elektirik versen bile kobay olmaz  fareden
isyan eder. gücü yok. ne yapsın ihbar eder. 
ifadeler. üst üste. kanıt yok iptal eder.
s.a sorry - fake story
silah hobe - tree shot kobe 
dilim dilim dilim yedik kek
oldu darma duman sizin gang 
kalın kafa kibar değiliz pek 
genim için dedeme respect 
kendimi boşluktan bıraktım. yere düşmüş sayılmam.
köppek gibi dağıttım kolay olmaz ayılmam 
çok kesişti yollarımız size verdim hep stres
olan oldu bir çok kez tövbemi bozdum sayılmaz 
çatık kaşla olamazsın mafia
ateş etmemişsin keke bulundurmak hobi ya
heveslerim tropical- nedir bilmem fobi ya
öyle topa uçulur mu ne yapsın kaleci ya?
oci moci bilmem ama iterler be feci ya
sokak ortasında yardım döner ver büfeci ya
durumlarda iş dokunmaz ki kolpacı ya
ateş yese fark etmez dayanır o acıya :)
gaddar ladin. erkek khabib. 
kafes- evim oto - matik
sadık fatih. kindar muti.
kukla putin. işler rutin.
derin- doğan. haset -boğar.
sıcak- kovan. yeşil- doğal.
atar levo- öcü-memo.
kaçak burak-kedi-cane
sinsi fare. teker alem.
ortaya çıkmasa yaparsınız bale.
kripto kene- bir ton senet
Taha baba köye vizontele
nihayet görünce çeker bütün ekip ziyafet.
myni gang seninkisi siyaset.
yılan gibi değişirsin kıyafet.
Ezip geçip değişir tüm hikaye
Hayatın kıymetliyse taşı silah hep 
Düşmanlar yakın
Ve durum cehalet 
Bu yüzden yemelisin artık biraz et  
Evir çevir dosya net - 
Herkes gerçeği bilir
Tamam bütün işaret- taklacı insan uçmaz 
Et arada ziyaret, gün kafesten ibaret 
Düzgün bir mesele yok- demek buymuş Kıyamet
Utku Yılmaz Yakup Melih 
Ghettokent  - İhale gng baby 
Çıkmaz sokak bak  ne yapsın deli 
Sus Bitmez çilen çok acıtır seni  
Video kaset-tehdit haset 
Mermi sesi- şeytan diyor danset 
Var bir zaman eh  gelir elbet
O dönmeyen çark o gün döner 
Pipo pipo tüter her şey gece 
Kilo kilo patatesler sizi 
Bir var bir yok hayalet gibi 
Kim dost kim düşman söylesin biri
Ciddiye alsaydım suratına derdim  
O evde yakalansam 15 sene yerdim 
Yaşadım aylarca dostum ve kendim 
Dönen şans. İşaret. Ve geldim
MÜZİK