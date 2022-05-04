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Red Bull 64 Bars'da Sekizinci Konuğumuz: Critical
Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Critical stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor.
Serinin sekizinci bölümünde konuğumuz Critical. Prodüktör koltuğunda ise yine Da Poet var. İki ismin de tüm yeteneğini konuşturduğu videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Critical - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
Gram gram menfaat, rakip değil kefal
geçip eve tek kal, o pozların şeytan
geçer gider şıpır şıpır tak ettirmiyor tekrar
herkes senin gibi değil boş dedirttirir eyvah
nasıl düşebilir ki aydan. kurnaz çocuk ve dili kaygan
bazı şeyler durur belde. bazı dostlarım kör hayvan
bir bak alabilir mi boydan. bu durum genetik vede soydan
çıkabilir araç yolundan. çeken bilir garip oyunlar
beni bana kırdıramazsın
yok ki kalbim kıramazsın
bana yalan mı söyledin?
susuyorsam sebebi var
Vardı dost küçük sincaplar- gönderdik fıstık yoluna
döner mi dönmez mi bilinmez bazıları biter fıs yolda
sadece küçük keyiflerimiz bekleyebilir istasyonda
o da çok değil 10 saniye ver, kara tren gibi kara bu dostlar
genetik geveze- hiç olmicak bir sahnede
elektirik versen bile kobay olmaz fareden
isyan eder. gücü yok. ne yapsın ihbar eder.
ifadeler. üst üste. kanıt yok iptal eder.
s.a sorry - fake story
silah hobe - tree shot kobe
dilim dilim dilim yedik kek
oldu darma duman sizin gang
kalın kafa kibar değiliz pek
genim için dedeme respect
kendimi boşluktan bıraktım. yere düşmüş sayılmam.
köppek gibi dağıttım kolay olmaz ayılmam
çok kesişti yollarımız size verdim hep stres
olan oldu bir çok kez tövbemi bozdum sayılmaz
çatık kaşla olamazsın mafia
ateş etmemişsin keke bulundurmak hobi ya
heveslerim tropical- nedir bilmem fobi ya
öyle topa uçulur mu ne yapsın kaleci ya?
oci moci bilmem ama iterler be feci ya
sokak ortasında yardım döner ver büfeci ya
durumlarda iş dokunmaz ki kolpacı ya
ateş yese fark etmez dayanır o acıya :)
gaddar ladin. erkek khabib.
kafes- evim oto - matik
sadık fatih. kindar muti.
kukla putin. işler rutin.
derin- doğan. haset -boğar.
sıcak- kovan. yeşil- doğal.
atar levo- öcü-memo.
kaçak burak-kedi-cane
sinsi fare. teker alem.
ortaya çıkmasa yaparsınız bale.
kripto kene- bir ton senet
Taha baba köye vizontele
nihayet görünce çeker bütün ekip ziyafet.
myni gang seninkisi siyaset.
yılan gibi değişirsin kıyafet.
Ezip geçip değişir tüm hikaye
Hayatın kıymetliyse taşı silah hep
Düşmanlar yakın
Ve durum cehalet
Bu yüzden yemelisin artık biraz et
Evir çevir dosya net -
Herkes gerçeği bilir
Tamam bütün işaret- taklacı insan uçmaz
Et arada ziyaret, gün kafesten ibaret
Düzgün bir mesele yok- demek buymuş Kıyamet
Utku Yılmaz Yakup Melih
Ghettokent - İhale gng baby
Çıkmaz sokak bak ne yapsın deli
Sus Bitmez çilen çok acıtır seni
Video kaset-tehdit haset
Mermi sesi- şeytan diyor danset
Var bir zaman eh gelir elbet
O dönmeyen çark o gün döner
Pipo pipo tüter her şey gece
Kilo kilo patatesler sizi
Bir var bir yok hayalet gibi
Kim dost kim düşman söylesin biri
Ciddiye alsaydım suratına derdim
O evde yakalansam 15 sene yerdim
Yaşadım aylarca dostum ve kendim
Dönen şans. İşaret. Ve geldim