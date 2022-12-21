MÜZİK
Red Bull 64 Bars'ın 15. Bölümünde Konuğumuz: EVA
Türkçe rap dünyasında kendi sesini bulan özgün isimlerden EVA, Red Bull 64 Bars'ın 15. bölümünde mikrofonun başına geçti.
Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri Red Bull 64 Bars'da bir araya gelmeye devam ediyor.
Yeteneğin öne çıktığı bu söz yazımı maratonunda 64 satırlı şarkılar sıfırdan üretiliyor. Rap müzisyenleri kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yeniden test ederek ortaya oldukça yaratıcı işler çıkarıyor. Red Bull 64 Bars'ın 15. bölümünde ise konuğumuz EVA. Prodüktör koltuğunda ise bu kez Efe Can var.
Türkçe rap'te adım adım yükselen ve şu an Türkiye'nin en popüler MC'lerinden biri olan EVA'nın performansını hemen yukarıdan izleyebilir şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Red Bull 64 Bars EVA Şarkı Sözleri
- Tekerrürde avni laf, tarih ayna bak
- Yansır fani baht aynı aynadan
- İster hala hak yancı paydadan
- Kralcı tayfadan kralın hayrına
- Bugün buldum bugün yerim yok bir kaygım
- Rap benim mabedim açken karnım
- Umrumda değil harbi boşsa yargın
- Doyururdu düglerimi tek bir şarkım
- Bitmedi davam Tan benle her an
- Dedi bana az daha olanlara davan
- Hesap bile göremezler yoksa bir paran
- Düçme hiç dara, duan benle, davan
- Kalmadı daha verilecek cefa
- Bin dert devasa Suç ve Ceza
- Kim der ayılacak sisteme daha?
- Eder riske veda, ölçüp kisvene paha
- Tanrıcılık oynamaksa maksat biraz da
- Bin nakarat yazsam anlamazlar
- Canımla politikan hep takasta
- Yancısı, medyası aynı tasta
- Etti la 20 yıl aynı lak lak
- Ayıkladı kim değil aynı saftan
- Kedi bile vermez o içtiğin kaptan
- Sefaleti sür, dümen sende kaptan
- Kaç zaman geçti, bak savaş hepsi
- Kaygılar bezgin, parçalar nesli
- Paydalar keskin, algılar pestil
- Sorgular teslim bu yok oluş resmin.
- Alacakaranlık içinde geçinip dur
- Sahada daraldık kelamin bigili kul
- Coğrafya kaderinde sus ve otur
- Puslara boğul, çözüm isyanda doğum
- Hesap sizde, kriz bizde
- Tezat isle kesat hisse
- Yol side yordamı anca bizde
- Kisveni gizle, çakarım alnına tek dissle
- Her tarafın kır yine ata bir vekil
- Kara para koy yine bertaraf edip
- Dönecekse devran döndür bakayim
- Sana bana kalmaz bu even dakik
- Burası Anadolu devr-i daimdir Ozanin da
- fikri sürgünde gairi yazari
- Sus pus oldu halk yiyince azar
- Fikri özgür bu düzeni bozanın
- Dünya bir okyanus bizse Titanik
- Ekonomi neslimin ağır metali
- Yiyorsa git hadi alsın Italy
- Bide focus tertemiz seninki ritalin
- Cebimden çaldın bari yarınımı bırak
- Yüzüyorum içinde denizinin rant
- Neslimin hayalini yerine bi bırak
- Plakam 06, hislerim Pac!
- Arkanı dön de bak halkın aç
- Nasıl our vicdanın rahat?
- Gerçeği ederken bertaraf
- Çıkmaz o ağızdan tek bir laf
- Tüm uçan kuşlara selam bir olmalı her an
- insan da edecek mi sınırına veda?
- Ruhumsa dönecek sonsuza semah
- Sonsuzluk her an devam.
- Tanidikti yüzler sessiz ve sakin
- Biliyorlar kalacak ghettolar baki
- Biraksa da umutları sokaklarda bakir
- Güneşi doğurana olamazlar hakim!