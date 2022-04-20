Hayki Red Bull 64 Bars'da Mikrofonun Başına Geçti

Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri Red Bull 64 Bars'da bir araya gelmeye devam ediyor.
Yeteneğin öne çıktığı bu söz yazımı maratonunda 64 satırlı şarkılar sıfırdan üretiliyor. Rap müzisyenleri kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yeniden test ederek ortaya oldukça yaratıcı işler çıkarıyor. Serinin önceki bölümlerini izlemek için tıkla.
Red Bull 64 Bars'ın yedinci bölümünde ise konuğumuz Hayki. Prodüktör koltuğunda ise bu kez Da Poet var.
Türkçe rap'te adım adım yükselen ve şu an Türkiye'nin en popüler MC'lerinden biri olan Hayki'nin performansını hemen aşağıdan izleyebilir ve şarkı sözlerini okuyabilirsin.
4 dakika
Red Bull 64 Bars: Hayki
Red Bull 64 Bars'ın yedinci bölümünde konuğumuz Hayki.
Hayki - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
benim her zaman hedefim var!
Bura çöl bunlar bedevi..
ödedim çoktan bedeli
yok sizle bi tek ortak nedenim
üzerindeyim maddelerin
Tesla gibiyim flow keşkefederim
Endüstri mafyalarınken
biz niye buna boşverelim
gerekirse karaborsa
tanımam seni babam olsan
Kara torbam dolu organ
kısa kes yazamam çok telefondan
ortam paranormal
doldu taştı lan karakollar
sanki şarttı fuck taraf olmak
bana iyi gelirdi bro seni boğmam
Tanrının cezası hayk cengiz han gibi!
Taşırım yukarıya rapçileri tıpkı merdiven gibi
Sen anlatırken tek düşündüğüm; para güvende mi?
Nefret mi yeni pandemi bro?
delemezsin benim kalbimi.
Yaşamıyolar sadece varlar peşimdeki batıl canavarlar
Hayat bana şans vermedi aldım. Ödediğiö çabalarla
Konuşuyo'sun - Ölüyo vaktin / Gülümsüyorum - ödüyo bankam
Çalışıyosun oluyo kanka / hedefe yürürüm sırtımda taşıdığım yaralarla
lütfen lütfen inanın kaldırmıyo midem / ölüm her şeyi yok
edecekken fake seni naapalım biz gucci giysen
Beni fişlerler televizyon da terörist derken güler hepsi
Gider insanlar kalır izler, Anılmaz asla denemişler..
keder arkaya bakar, Tehdit var endiişen kadar!
Yukarı bakmam inanmadan! Vardı korkular hepsi darmadağın
beni öldürmez acı / bro disslerin harbiden cacık
Katılıyorum Hayk inan kaçık , Tanır otamdaki her bedavacı!
okumazlar bi kitap açıp / öğütlerler gidip hap atın
Ne oldun neydin abicim? ulan her şeyi satma paha biçip.
İnan her gece yalnız sadece, bitecek mi? düşündüm öylece..
Kötü kokular pis manzalar çocukluğum boyu tarvma galiba..
Boş midem, yok bi aile, ev.. Koru kendini pis bi mahallede
14 'üne düş ticarete.. 17'inde iltica dene!
Rap terapim hep mücadele, Panik yok yok yok bi acelem
Efsaneyim zor bu macera bro duramam ben Dursun o çenen!
Çiçeğimi yeni ektim bahçede. Yolla beati vurucam bikaç hedef
Iconique Tour bu yıl sahnede! Büyük düşünücem , Avrupa hedef
buna şahit her köşe / ben o şiddeti yaptım oyuncak
Bigün çekicem filmimi kendim O gün gülecek işçi çocuklar
çoktular, geçmişim çok dua,
çok çamur çok duman del ciğer kortum ah!
Bütün bu gülücekler kiralık kostüm
Anlatma insana, anlatsan dinler seni boş duvar!
eğittim kendimi acı çekmek için, çare olmadan.
Ölmüştüm doğmadan, Güvenmek tek hata
bro Hayatım bi bataktı çevirdim hayale
Geçtim içlerinden düşmanlar hayalet
Aynı kadınlar gibi sokaklar sevmez seni
son isteğim mi ? bi kaşık su da boğmak seni
Alçalırdım, alçalıp tuttum pis ellerinden,
boyundan yükseklere bakarken bi ton alçak herif
Sadakat bulamadım hiç güven verip..
Hayal kırıklıklarıyla doldu ciğerlerim
Sabah dek çalıştım, uyurken diğerleri..
İzlersin öyle kanka ben bükerken bu harfleri
Bütün bildiğim şu; Bi bok bilmediğin sus!
Dünya bildiğin küp, Köşeler Tutulmuş suç
İnsanlar ezilmiş kum nasıl terk ediliş bu?
Kökünden sökülmüş güven, soğuk Kalplerimiz buz.
Madem emredilmiş vur! Uyuşur çocuk mecbur..
kim kimi devirmiş ? sor!.. Ne bitmez yarışmış bu
Taşlandım tıpkı şeytandım, taparken taşlayanlar
Uzaktan izleyip gül / dediler delirmiş bu
Hep yolundaydım aklın, hep peşindeydim hakkın
ne öğrettiyse bana hiphop ne öğrendiysem yaptım
ne mikrofonunu sattı Hayk
Ne popülizme saptı
yobazlar yol kapattı
Adım bundan yasaklı