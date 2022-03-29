Anıl Piyancı: Red Bull 64 Bars'da Tüm Yaratıcılığını Kullanman Gerekiyor

Önce İzmir daha sonra ise tüm Türkiye'de geniş kitlelere adını duyuran Anıl Piyancı, 2010'dan bu yana profesyonel olarak rap müzikle uğraşıyor. Son olarak Red Bull 64 Bars'ın beşinci bölümüne katılan ve Khontkar prodüktörlüğünde tüm yeteneklerini doğaçlama sergileyen Piyancı ile hem kariyerini hem de Red Bull 64 Bars projesinin ayrıntılarını konuştuk.

Samsung işbirliğiyle hazırladığımız kamera arkası görüntülerini girişteki videodan izleyebilir, röportajı ise hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Bugün çok heyecanlı bir proje için buradasın. Red Bull 64 Bars için sıfırdan bir şarkı üretmek üzere stüdyoya girdin. Bu projeyle ilgili neler düşünüyorsun?

Projeyi ilk duyduğumda 64 barın kaç şarkı olduğunu hesapladım. Eskiye göre iki şarkı yapıyor. Günümüze baktığımızda trap’i de sayarsak dört şarkı yapıyor neredeyse… İlk başta acaba yazabilir miyim dedim ama ‘old school’ düşününce de aslında 64 bar çok da bir şey değil. Yine de yazarken gücümü sarf ettim ve süreç normalinden uzun sürdü. Başarabildiğim için ve güzel bir projenin içinde bulunduğum için mutluyum.

Seninle çekilen Red Bull 64 Bars bölümünü nasıl buldun? Konsept hoşuna gitti mi?

Zaten tüm dünyada yapılan bir konsept… Bu projenin içinde yer almak ve 64 barı tıkır tıkır söylemek güzeldi. Stüdyoda harika bir ortam var, Khontkar’ın altyapısı güzel, olabildiğince farklı flow’lar denedim ve ortaya güzel bir şarkı çıktığını düşünüyorum.Bu yüzden keyfim yerinde.

Olabildiğince farklı flow’lar denedim ve ortaya güzel bir şarkı çıktığını düşünüyorum. Anıl Piyancı

Red Bull 64 Bars'taki şarkın senin için ne ifade ediyor, hangi yönleriyle öne çıkıyor?

Farklı flow’lar yapmaya çalıştım ve konuları birbirine bağlamak uzunca bir süre gerçekten zor bir iş. Ama baktığımda uzun söylemek de bir o kadar keyifliymiş. Eskisi gibi hissettim. Red Bull 64 Bars için hazırladığım bu şarkı, benim için stiller, flow’lar ve punch’ları ifade ediyor. Şarkıyı yazarken en iyi şekilde kafiyeleri yazmaya özen gösterdim. Cümle cümle line rhyme’lar yaptım. Yani bütün sesli harflerin aynı olduğu bir dörtlük düşünün. Bütün sesli harfler Yunus Emre gibi, aynısı. Şarkının içinde bundan çok fazla örnek var. O yüzden biraz kafiye biraz kelime ve beyin Jimnastiği şovu.

4 dakika Red Bull 64 Bars: Anıl Piyancı Red Bull 64 Bars'ın beşinci bölümünde konuğumuz Anıl Piyancı.

Rap müzikte yaratıcı olmak belki de en önemli kurallardan biri. Bu noktada Red Bull 64 Bars gibi yaratıcılığın başrol olduğu bir deneyimin parçası olmak sana neler hissettirdi?

64 bar yazmaya zorladı bu proje beni… 64 barın her şeyinin farklı olması gerekiyordu ve kesinlikle yaratıcılığını konuşturman gerekiyor. Kaç yıllık rapçiysem, bugüne kadarki tüm birikimimi ortaya dökmek zorunda kaldım. Bu şarkının beni zorlaması bir şeyi başarmama sebep oldu.

Diss'leşme kültürüne hep uzak kalmayı tercih ettin. Düşününce aranın kötü olduğu bir MC yok bile diyebiliriz. Diğer rap müzisyenleri ile aranı hep iyi tutmak bilinçli bir tercih mi?

Bu benim hayatımla ilgili bir konu. Diğer rap müzisyenleriyle, dostlarımla arkadaşlarımla aramı iyi tutmaya çalışırım çünkü düşmanlığın kimseye bir şey kattığını düşünen biri değilim. Pozitif biriyim ve hayatımda pozitif olmak bana çok şey kattı. Hiç beklemediğim bir şekilde hayallerim gerçek oldu. İnsanları kaybetmeyi değil kazanmayı seven biriyim. Amerika’daki diss’leri dinlediğimde hoşuma gitmiyor değil ama konu Türkiye’ye geldiğinde ve gerçek olduğunda aileler, arkadaşlıklar bozulduğunda çok sert bir noktaya geliyor. O noktada da olmak istemem. Uzak durmak, insanların psikolojisini anlamak bana daha doğru geliyor.

Anıl Piyancı ve Khontkar © Red Bull

MC olmaya karar verdiğin ilk yıllar kimlerden etkileniyordun?

Çok fazla ismin payı var. Türkçe rap dersek zaten çok fazla temel taş var. Ceza gibi, Fuat gibi ya da Sagopa gibi… Bizim İzmir Coast vardı onlardan çok etkilenmiştim. Ama hayranı olduğum Ceza vardı… Sonra Amerika’daki rap’i keşfettik ki zaten Eminem çok fena giriş yapmıştı bizim orta okul ve lise dönemimize. Ama noktayı koyup ben rapçi olacağım dediğim rapçi Method Man. Çünkü çok farklı bir tazı vardı. Kariyerime birçok insandan etkilenerek devam ettim. Tupac-Biggie kavgasında Biggie’ciydim ama Tupac da dinliyordum.

Pozitif biriyim ve hayatımda pozitif olmak bana çok şey kattı. Hiç beklemediğim bir şekilde hayallerim gerçek oldu. Anıl Piyancı

Son olarak "Pare Pare" single'ında Keişan’la birlikte çalıştın. Diğer rapçiler ile ortak işler yaratmayı seviyorsun diyebilir miyiz. Solo üretimdense birlikte bir şeyler üretmek sana daha mı çok keyif veriyor?

Ben müziği paylaşıldığında seven biriyim. Düetleri o yüzden seviyorum. Solo yerine düet diye bir şey yok. Solo şarkılarım da çok fazla ama sololar yetmediğinde düetlere yöneliyorum. Birileriyle bir şey paylaşmayı sevdiğim için, birilerinden bir şey öğrenmeyi ve bir şey katmayı seviyorum. O yüzden epey düet projem var.

Seni dinleyen ve ilham alan birçok hayranın da var. Rap müzik yapmaya yeni başlayan, henüz yolundaki bir insana vereceğin tavsiye ne olurdu?

Ben ne yaptığımdan bahsedeyim… Türkiye’de rap müziğin tutmadığı, bol pantolonla dalga geçildiği, küpe takmayla dalga geçildiği dönemden geliyorum. Son neslin zorlanan insanlarından biriyim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu günlere geleceğimizi düşündüm diyemem, her zaman hayal ettik bunu. Ama bu kadarını da hayal etmemiştim. O yüzden ben hep olumlu düşündüm bu konuda ve nasıl olacağını bilmesem de hayallerimin gerçek olacağını biliyordum. Sabahları çok erken kalkardım, sahile çıkar yürüyüş yapar ve sahnede kendimi hayal ederdim. Bu evrene ciddi bir mesaj verdiğimi düşünüyorum. Sonunda her şey hayal ettiğimden daha güzel oldu. Almak istediğim mikrofonu, bilgisayarımda masaüstü fotoğrafı yapardım ve acaba bunu alabilecek miyim diye düşünürdüm… Çok daha iyisini aldım. Hayal kurmak ve hayallere inanmak çok önemli. Bu zaten seni erken kaldırıyor, çok fazla yazmana sebep oluyor. Kitap, dergi okumak çok önemli. Kendini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmalısın.

Anıl Piyancı'nın prodüktörlüğünü Khontkar yaptı © Red Bull

Ceza ile düet yapmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylemiştin. Hatta bununla ilgili ilk adımları da attın, o düet projesinde yeni bir gelişme var mı?

Ceza ile düet yapmak istediğimi ilettim ve o da buna olumlu baktı. Bir İzmir konserinde stüdyoma davet ettim ve onu stüdyomda ağırlamak çok heyecan vericiydi. Hayallerimden biriydi en nihayetinde. Ve çok keyifli bir gün geçirdik ve altyapıyı seçtik. Şarkı yapmak için doğru zamanı bekliyoruz şu an. Her an bir şarkı gelebilir. Bir hayalimin yanına da tik atacağım gibi görünüyor.

Bugüne kadar yaptığın hangi şarkının tam olarak Anıl Piyancı'yı yansıttığını düşünüyosun?

Çok şarkı var ve bütün şarkılar Anıl Piyancı. Son zamanlarda “Döndüm Durdum” beni çok yansıtıyor ama bir şarkıyı yapıyorsam zaten beni yansıtıyordur…

Bu ara neler dinliyorsun?

Bu ara dinlediklerimi söyleyince şaşırırsın… Müzisyen olunca neler dinlediğim dönem dönem çok değişiyor. Arkadaşlarımda da bunu gözlemledim. Çılgınca rap müzik dinlediğim bir dönemde değilim. Spotify’da bir hafta önce bir liste keşfettim: Rap’n Roll. Mesela Method Man’in bir şarkısını bir rock grubu almış rock sound’una çevirmiş. Yeni sound’lar bize çok şey katar. Klasik müzik de dinliyorum, blues da dinliyorum jazz da dinliyorum. Rap de çok dinliyorum ve yurt dışında pop müzikte neler oluyor diye bakıyorum. Skalayı tek bir yerde tutmamaya çalışıyorum. Kulağımı değiştirmek için her türlü müziği dinliyorum.