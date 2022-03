Anıl Piyancı: Red Bull 64 Bars'da Tüm Yaratıcılığını Kullanman Gerekiyor

64 bar yazmaya zorladı bu proje beni… 64 barın her şeyinin farklı olması gerekiyordu ve kesinlikle yaratıcılığını konuşturman gerekiyor. Kaç yıllık rapçiysem, bugüne kadarki tüm birikimimi ortaya dökmek zorunda kaldım. Bu şarkının beni zorlaması bir şeyi başarmama sebep oldu.

Bu benim hayatımla ilgili bir konu. Diğer rap müzisyenleriyle, dostlarımla arkadaşlarımla aramı iyi tutmaya çalışırım çünkü düşmanlığın kimseye bir şey kattığını düşünen biri değilim. Pozitif biriyim ve hayatımda pozitif olmak bana çok şey kattı. Hiç beklemediğim bir şekilde hayallerim gerçek oldu. İnsanları kaybetmeyi değil kazanmayı seven biriyim. Amerika’daki diss’leri dinlediğimde hoşuma gitmiyor değil ama konu Türkiye’ye geldiğinde ve gerçek olduğunda aileler, arkadaşlıklar bozulduğunda çok sert bir noktaya geliyor. O noktada da olmak istemem. Uzak durmak, insanların psikolojisini anlamak bana daha doğru geliyor.

Ben müziği paylaşıldığında seven biriyim. Düetleri o yüzden seviyorum. Solo yerine düet diye bir şey yok. Solo şarkılarım da çok fazla ama sololar yetmediğinde düetlere yöneliyorum. Birileriyle bir şey paylaşmayı sevdiğim için, birilerinden bir şey öğrenmeyi ve bir şey katmayı seviyorum. O yüzden epey düet projem var.

Ben ne yaptığımdan bahsedeyim… Türkiye’de rap müziğin tutmadığı, bol pantolonla dalga geçildiği, küpe takmayla dalga geçildiği dönemden geliyorum. Son neslin zorlanan insanlarından biriyim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu günlere geleceğimizi düşündüm diyemem, her zaman hayal ettik bunu. Ama bu kadarını da hayal etmemiştim. O yüzden ben hep olumlu düşündüm bu konuda ve nasıl olacağını bilmesem de hayallerimin gerçek olacağını biliyordum. Sabahları çok erken kalkardım, sahile çıkar yürüyüş yapar ve sahnede kendimi hayal ederdim. Bu evrene ciddi bir mesaj verdiğimi düşünüyorum. Sonunda her şey hayal ettiğimden daha güzel oldu. Almak istediğim mikrofonu, bilgisayarımda masaüstü fotoğrafı yapardım ve acaba bunu alabilecek miyim diye düşünürdüm… Çok daha iyisini aldım. Hayal kurmak ve hayallere inanmak çok önemli. Bu zaten seni erken kaldırıyor, çok fazla yazmana sebep oluyor. Kitap, dergi okumak çok önemli. Kendini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmalısın.

