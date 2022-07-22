Asil Slang: Red Bull 64 Bars'ın Sanatçıları Özgür Bırakması Çok Kıymetli

Tahribad-ı İsyan ile başladığı rap k-yolculuğuna solo projeler ile devam eden Asil Slang Türkçe rap sahnesinin en sevilen isimlerinden biri. Son olarak Red Bull 64 Bars'ın onbirinci bölümüne katılan ve Khontkar prodüktörlüğünde tüm yeteneklerini sergileyen Asil Slang ile hem kariyerini hem de Red Bull 64 Bars projesinin ayrıntılarını konuştuk.

Bugün çok heyecanlı bir proje için buradasın. Red Bull 64 Bars için sıfırdan bir şarkı üretmek üzere stüdyoya girdin. Bu projeyle ilgili neler düşünüyorsun?

Red Bull 64 Bars için yaptığımız parça benim için heyecan vericiydi çünkü Khontkar’la deneysel bir şeyler yapmak istedik. Buraya geldim ve enerjimizi de buraya getirdik. Hiç dağılmadan üstesinden geldik.

Asil Slang © Red Bull

Seninle çekilen Red Bull 64 Bars bölümünü nasıl buldun? Konsept hoşuna gitti mi?

Konsept çok hoşuma gitti. Projenin sanatçıları özgür bırakabilmesi, o rahatlığı verebilmesi bence çok kıymetli. Çünkü genelde ticari kaygılar güdülür ve işler ana akıma göre ilerletilmeye çalışılır. Ancak progresif ve kendine özgü işlerin biraz daha risk olarak görüldüğü bir coğrafyada olduğumuz için bunu takdir ediyorum açıkçası. O yüzden heyecan verici.

Red Bull 64 Bars'taki şarkın senin için ne ifade ediyor, hangi yönleriyle öne çıkıyor?

Bu parça benim için aslında sokaklarda bu işe ilk başladığımız dönemlerde çember kurup freestyle yaptığımız, arkadaşlarımızla battle yaptığımız sonra sarılıp evlere dağıldığımız günleri bana hissettiriyor. Çünkü o günlerde nakarat kaygılarımız, müzikal kaygılarımız olmadığı için punchline’lar üzerine, iyi flow’lar yakıştırmak üzerine odaklanırdık. Haliyle bu parça beni eski günlere götürdü diyebiliriz. Beni bir dinleyici olarak çeken tarafı da sivri lafların olması.

Rap müzikte yaratıcı olmak belki de en önemli kurallardan biri. Bu noktada Red Bull 64 Bars gibi yaratıcılığın başrol olduğu bir deneyimin parçası olmak sana neler hissettirdi?

Red Bull’un birçok projesini takip etmişimdir çünkü uzun zamandır hip-hop kültürünün içindeyim. Ve sanırım Red Bull’la birçok projemiz olmuştu. Haliyle bunu devam ettiriyor olmak beni hem tatmin ediyor hem de bundan onur duyuyorum.

Söyleyecek laflarım ve bir varoluş amacım olduğu için rap yapmak beni daha özgür ve kendim gibi hissettirdi. Asil Slang

Rap ile ilk temasın nasıl oldu? Seni bu müziğe, kültüre çeken şey ne olmuştu?

İlk başta hip hop dansçılarını örnek alırdım ve onların dans ettiği müziklerle vaktimi geçirirdim. Anlamlarını bilmediğim yabancı parçalar… Onları dinleyerek ve dans ederek rap müziğe aşina olup adaptasyon yaşamaya başladım. Sonra dansın beni kısıtladığını hissettiğim noktalarda rap müziğe başvurmak istedim. Çünkü bu endüstride dansçı olmak, arkada kalmak gibi görünebiliyor. Ama benim söyleyecek laflarım olduğu ya da bir varoluş amacım olduğu için rap yapmak beni daha özgür ve kendim gibi hissettirdi.

Diğer rap müzisyenleri ile yaptığın Seri Katiller single serisi devam edecek mi? Edecekse bu kez hangi isimlerle çalışmak istiyorsun?

Evet kesinlikle devam edecek. Bu beni de dinç tutan bir proje. Sıradaki ismi şimdiden belirledim ancak söylemeyeceğim çünkü sürprizi saklayıp o enerjiyi yaratmayı seviyorum. Ama bu proje devam edecek ve belirli bir noktaya getirdikten sonra bilindik, tanıdık insanlara projeyi tanıttıktan sonra biraz da genç yeteneklerin alanı olarak da kullanmak istiyorum. Onlara fırsat verebilmek ve tanıtabilmek adına. Haliyle Seri Katiller benim için çok uzun soluklu bir proje olacak o yüzden her anı beni çok heyecanlandırıyor ve devam edeceğim.

Asil Slang Red Bull 64 Bars'da etkileyici bir performansa imza attı © Red Bull

Sulukule'deki yıllarından beri rap müzik ile iç içesin. Bugünden kariyerinin ilk günlerine baktığında neler hissediyorsun, tüm bunları başaracağını düşünmüş müydün?

Kariyerimin ilk başından beri baktığımda çok fazla şey hissediyorum. Bir tür karmaşa diyebilirim. Ama her gün geçtikçe bu işi daha çok seviyorum ve daha çok alışıyorum. Başarı tabii ki aslında herhangi bir şeye inandığınız ve o inanç uğruna adım attığınız her şeyde elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Hayat size bir şekilde kalbinizin ekmeğini veriyor. Ben manevi olarak da bu işin geri dönüşünü yaşadım. O yaşlarda hayal edemiyorduk ama isteyerek ve hayal ederek gayet güzel şeyler oldu müzik sayesinde.

İlk dinlediğin, daha doğrusu hayranlık duyarak dinlediğin MC'ler kimlerdi?

İlk başta yabancı parçalar üzerine dans ederek başladığımız için 2000’ler Amerikan sound’una çok hakimim. Kendimi oraya ait hissediyorum diyebilirim ruh anlamında. Saymaya kalksak çok fazla insan vardı. Türkiye’de de var ve ben bu noktada hiç oldschool ya da newschool diye ayırt etmiyorum. İşin kalitesi, kumaşı her şeyden daha önemli. Keyif aldığım her şeyi dinlemeye çalışırım. Fanatizmi sevmiyorum ama kaliteli müziği çok severim.

Bugüne kadar yaptığın hangi şarkının tam olarak Asil Slang'i yansıttığını düşünüyosun?

Bu çok spesifik bir soru. Seri Katiller projesinde tamamıyla onu yansıttığını düşünüyorum aslında. Çünkü Slang benim için bu müziği sevme sebebim aslında. O iğneleyici laflar, başkaldırı, isyan, tepki… Bunları seviyorum müzikte. Ben bunu yansıtabildiğim her parçamda aslında Asil Slang’i gösterebildiğimi hissediyorum. Bu birçok parçamda var. Sürpriz olmuyor genelde.

Sinerjiyi yakalayabildiğim ve müzik konusunda aynı vizyona sahip olduğumu hissettiğim herkesle anlaşabiliyorum Asil Slang

Birlikte çalışmaktan, üretmekten en çok keyif aldığın isimler kimler?

Bu zamana kadar çok fazla insanla çalıştım. Rap ya da pop müzik yapan insanlarla aynı stüdyolara girdim. Rock müzik yapan abilerle de çokça takıldık. Açıkçası sinerjiyi yakalayabildiğim ve müzik konusunda aynı vizyona sahip olduğumu hissettiğim herkesle anlaşabiliyorum. Bunun bir yaş skalası da yok. Belirli bir kalıbı da yok. Ama spesifik örnekler vermek gerekirse Sulukule’deki çocuklarımla çalışmaktan, onlarla yeni bir şeyler bulup heyecanlanmaktan çok keyif alıyorum.

Asil Slang ve Khontkar © Red Bull Prodüktör koltuğunda Khontkar var © Red Bull

Son olarak, neler dinliyorsun bu ara, radarında kimler var?

Yeni bir şeyler çıkarma aşamasında olduğum için, mixmaster aşamasında olduğum için çok seçenek dinlemeye çalışıyorum. Neredeyse her ülkenin listelerine bakıp insanlar ne dinliyor hangi kalite standardında müzikler dinliyorlar diye bakıyorum. Böyle düşünürken birçok şeyin içinde kayboluyorum ve pek spesifik bir şeyler dinleyemiyorum.

Red Bull 64 Bars’ı tanımlayabileceğin bir cümle var mı?

Red Bull’un ideolojik anlamda da yaptığı projelerde de hep gördüğüm şey sınırları zorlamak. Bence bu hayatın da bir mottosu. Haliyle ben de Red Bull’la sınırları zorlamaya varım. Güzel oldu. Siz de sınırlarınızı zorlayın…