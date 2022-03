Ceza: Red Bull 64 Bars Oldukça Heyecan Verici Bir Proje

Red Bull 64 Bars tabii ki hoşuma gitti. Tamamen, yüzde yüz rap içeren her şey hem bizi desteklediği için hem de bizim her zaman desteklemek istediğimiz ve görmek istediğimiz şeyler olduğu için bu konuda çok memnunuz. Bu projeyle ilgili birçok sanatçı arkadaşlarımı da izleme fırsatım oldu. Saygı duyduğum birçok rapçi de vardı. Bu işin çok başarılı olduğuna inanıyorum ve işin içindeyken epey heyecan duydum. Çünkü nedense yazarken ve proje geldiğinde o yirmi, yirmi iki sene önceki zamanlarım aklıma geldi. Beat’in verdiği duygudan mı yoksa diğer sanatçıların yaptığı rapten ya da konseptten dolayı mı bilmiyorum ama oldukça keyif vericiydi.

Parça tamamen saf bir hip-hop, rap parçası oldu. Zaten Red Bull 64 Bars’ın proje isminde olduğu gibi parçanın özelliği de 64 bar içeriyor olması. Biz de üzerine 64 bar rap yazdık. Kendi parçamı şöyle anlatayım, 64 bar parçalarda normalde nakarat yok ama benim parçada hem nakarat var hem de nakarat yok gibi… 64 barın 64’ü de olması gerektiği gibi farklı. Ama belli bölümlerde aynı flow’la akan kısımlar var. Oralarda biraz yaratıcılığımızı konuşturmaya çalıştık aslında. Elimden geldiği kadar flow’lara ve rhyme’a sadık kalarak yazmaya çalıştım. Old school’a çok yakın oldu ama flow’lar ve rhyme’lar daha new school oldu kesinlikle.

Red Bull 64 Bars aynı zamanda global bir iş… Çok farklı dinleyicilere de ulaşmış oluyoruz. Ben nasıl hem bu müziği icra ettiğim için hem de müziği sevdiğim için başka ülkedeki Red Bull 64 Bars işlerini de açıp dinliyorsam, bizim gibi müziği seven yabancı dinleyici de bizim yaptıklarımızı dinliyor. Zaten kendi dinleyicimiz de merakla bekliyor, uzun süredir bir tekli yapmamıştım. Bu proje aslında ona da bir vesile oldu. Projede yer alan arkadaşlarımız da aynı şekilde heyecanlılar. Dediğim gibi işin global olması ve birçok yere ulaşabilecek olması beni çok daha fazla heyecanlandırıyor.

Herkes şarkı söylüyordu ama konuşarak söylenen bir şeyi duymak çok daha farklı gelmişti bana. Ondan sonra zaten Run-DMC, Public Enemy, filmlerdeki breakdance serileri ve TRT’de yayınlanan birkaç tane programa denk gelmem çizgimi belirledi. Ama özellikle de Public Enemy hayattaki yolumu belirledi diyebilirim. Bu isimler 80’li yıllarda benim için çok önemli oldu. Tabii müzik dinlenen bir evde olduğum için çok şanslıydım. Bir şeylere ulaşmak, izlemek çok büyük şanstı. Public Enemy’nin 1991’deki Apocalypse 91 albümündeki Can’t Truss It klibini izledikten sonra ben rapçiyim dedim.

