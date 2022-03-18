Ceza: Red Bull 64 Bars Oldukça Heyecan Verici Bir Proje

Red Bull 64 Bars 'a katılan isimlerden biri de Türkçe rap dünyasının efsane ismi Ceza 'ydı. Kayıt sonrası stüdyoda buluştuğumuz Ceza ile hem kariyerinin ilk günlerine döndük hem de Red Bull 64 Bars gibi projelerin önemi üzerine konuştuk. Hemen aşağıdan röportajın geniş halini okuyabilir, girişten de videoyu izleyebilirsin!

Red Bull 64 Bars için sıfırdan bir şarkı üretmek üzere stüdyoya girdin. Red Bull 64 Bars ile ilgili neler düşünüyorsun? Konsept hoşuna gitti mi?

Red Bull 64 Bars tabii ki hoşuma gitti. Tamamen, yüzde yüz rap içeren her şey hem bizi desteklediği için hem de bizim her zaman desteklemek istediğimiz ve görmek istediğimiz şeyler olduğu için bu konuda çok memnunuz. Bu projeyle ilgili birçok sanatçı arkadaşlarımı da izleme fırsatım oldu. Saygı duyduğum birçok rapçi de vardı. Bu işin çok başarılı olduğuna inanıyorum ve işin içindeyken epey heyecan duydum. Çünkü nedense yazarken ve proje geldiğinde o yirmi, yirmi iki sene önceki zamanlarım aklıma geldi. Beat’in verdiği duygudan mı yoksa diğer sanatçıların yaptığı rapten ya da konseptten dolayı mı bilmiyorum ama oldukça keyif vericiydi.

Red Bull 64 Bars’ta Khontkar, Baneva ve Motive gibi sanatçılarla bir araya geliyorsunuz. Burada herkes yeni birer şarkı çıkartıyor. Yaptığın parçayla ilgili neler söylersin?

Parça tamamen saf bir hip-hop, rap parçası oldu. Zaten Red Bull 64 Bars’ın proje isminde olduğu gibi parçanın özelliği de 64 bar içeriyor olması. Biz de üzerine 64 bar rap yazdık. Kendi parçamı şöyle anlatayım, 64 bar parçalarda normalde nakarat yok ama benim parçada hem nakarat var hem de nakarat yok gibi… 64 barın 64’ü de olması gerektiği gibi farklı. Ama belli bölümlerde aynı flow’la akan kısımlar var. Oralarda biraz yaratıcılığımızı konuşturmaya çalıştık aslında. Elimden geldiği kadar flow’lara ve rhyme’a sadık kalarak yazmaya çalıştım. Old school’a çok yakın oldu ama flow’lar ve rhyme’lar daha new school oldu kesinlikle.

3 dakika Red Bull 64 Bars: Ceza Red Bull 64 Bars'da yeni konuğumuz Türkçe rap’in kilometretaşı isimlerinden Ceza!

Rap müzikte yaratıcılığın en önemli faktörlerden biri olduğunu biliyoruz. Bu noktada Red Bull 64 Bars gibi yaratıcılığın başrol olduğu bir deneyimin parçası olmak sana neler hissettirdi?

Red Bull 64 Bars aynı zamanda global bir iş… Çok farklı dinleyicilere de ulaşmış oluyoruz. Ben nasıl hem bu müziği icra ettiğim için hem de müziği sevdiğim için başka ülkedeki Red Bull 64 Bars işlerini de açıp dinliyorsam, bizim gibi müziği seven yabancı dinleyici de bizim yaptıklarımızı dinliyor. Zaten kendi dinleyicimiz de merakla bekliyor, uzun süredir bir tekli yapmamıştım. Bu proje aslında ona da bir vesile oldu. Projede yer alan arkadaşlarımız da aynı şekilde heyecanlılar. Dediğim gibi işin global olması ve birçok yere ulaşabilecek olması beni çok daha fazla heyecanlandırıyor.

Red Bull 64 Bars'ın çok başarılı bir proje olduğuna inanıyorum ve işin içindeyken epey heyecan duydum. Ceza

Türkçe rap müzikte bayrağı taşıyan ve birçok yeni nesil rap müzisyenine ilham veren belki de tek isimsin. Peki, senin hip-hop ile ilk temasın nasıl oldu? Seni bu müziğe, kültüre çeken şey ne olmuştu?

Çocukluğumdan beri, babam sayesinde sanata, özellikle de müziğe ilgim ve duyarlılığım vardı. Evimizde çok büyük; plak, makaralı kasetler ve eski içeriklerden oluşan bir arşiv vardı. Elvis Presley, Elton John, Beatles hepsi vardı o arşivde… Evde böyle bir konsept olunca müzik seçe seçe, makaraları karıştırarak müzik dinlemeye başladım. Ama aralarında ilk keşfettiğim, Sugarhill Gang’in 1979’da kaydettiği dünyaca meşhur Rappers Delight parçasıydı ki bu parça aynı zamanda kaydedilmiş ilk rap şarkısıydı. Bu parça da vardı bizim arşivde.

Ceza ve GOKO! © Red Bull

Herkes şarkı söylüyordu ama konuşarak söylenen bir şeyi duymak çok daha farklı gelmişti bana. Ondan sonra zaten Run-DMC, Public Enemy, filmlerdeki breakdance serileri ve TRT’de yayınlanan birkaç tane programa denk gelmem çizgimi belirledi. Ama özellikle de Public Enemy hayattaki yolumu belirledi diyebilirim. Bu isimler 80’li yıllarda benim için çok önemli oldu. Tabii müzik dinlenen bir evde olduğum için çok şanslıydım. Bir şeylere ulaşmak, izlemek çok büyük şanstı. Public Enemy’nin 1991’deki Apocalypse 91 albümündeki Can’t Truss It klibini izledikten sonra ben rapçiyim dedim.

Bugüne kadar yaptığın hangi şarkının tam olarak Ceza’yı yansıttığını düşünüyorsun?

Aslında hepsi benden bir parça diyebilirim. Ama yazarken ruh halleri farklı. Bazılarında daha pozitifim bazılarında daha karamsar olabiliyorum. Sonuçta bu parçaların hepsi benimle ilgili ve tek bir parça söylemek biraz zor. Ama Suspus albümü için biraz daha, “Tam olarak ben” diyebilirim.

Son hazırlıklar © Red Bull

İlk dinlediğin, daha doğrusu hayranlık duyarak dinlediğin MC'ler kimlerdi?

Public Enemy’yi ilk dinlediğimde epey ufaktım ve İngilizce bilmiyordum. Ama Public Enemy’de sadece video klibi izlediğin an olayı anlıyordun zaten. Vermek istedikleri mesaj, agresiflik, anlatmak istedikleri konu çok belirgindi. O yüzden Public Enemy çok önemliydi. Diğer taraftan Snoop Dogg da benim hayatımdaki en önemli isimlerden biridir. Ben hep New York tarafını, doğuyu dinlerdim. Nedense beni o taraf beni çekti hep. New York’tan sayısız gruplar vardı ama Snoop Dogg, Los Angeles’ta yani Batı yakasında benim için hep bir numara oldu.

Gençliğimde dinlediğim insanlarla birlikte parça da yaptım aslında. Tech N9ne, Bustha Rhymes ve Twista’yla birlikte Worldwide Choppers isimli bir parça yaptık. Bu parça platin aldı ve bir Türkçe rap şarkısı dünya çapında ilk kez platin almış oldu böylece.

Benim için aslında yeni sayılıyor ama Eminem’i de sayabilirim. O gerçekten piyasada çok büyük etki yarattı. Son dönemde yeni nesil rap müzisyenlerinden Kendrick Lamar var. Gerçi müziği bıraktığını açıkladı ama ben inanmıyorum. Onun geri döneceğini düşünüyorum. O kadar duygusal, iyi işler yapan birinin bırakacağını zannetmiyorum.

Suspus albümü için biraz daha, “Tam olarak ben” diyebilirim. Ceza

Son albümünüz "Suspus" 2015'te çıkmıştı ve o tarihlerden sonra rap müzikte büyük bir patlama yaşandı. Türkiye'de rap müziğin tanınmasına popüler olmasına büyük katkıda bulunmuş bir müzisyensiniz. Bu dönemde siz Ezhel'le bir ortak projeler yaptınız ama genel olarak geride durmayı tercih ettiniz sanki. Nedeni var mı?

Aslında hiç boş durmuyoruz. Ben 2015’ten sonra her yıl bir single çıkardım. Yeni mesaj, Beatcoin, Denizci… Diğer taraftan, Fight Kulüp yaptık iki tane… Sürekli bir üretim var ama eskiden albüm yapmak diye bir şey vardı. Onları basıyorduk, en son plak oluyordu artık. Suspus plak olarak da basılmıştı mesela… 2015’ten sonra her şey dijitale döndü. Şimdi cd-plak basmak sembolik oldu. Dijitale döndükten sonra sadece bizim değil yani Elton John, Sting gibi müzisyenlerin bile üretmek istedikleri işler değişti. Onlarda bile öyleyse bu değişim çok normal diye düşündüm. Bir albüm yaptığınız zaman insanlar oturup bir buçuk saat onun tamamını dinlemiyorlar, başka işler yapıyorlar. Bu sebeple sadece rap müzikte değil, genel olarak sanatçıların üretimi biraz daha tekli ve EP gibi olmaya başladı.

Bir de tabii özel hayatımda yaşadığım olaylar var. 2019’da babamı kaybettim ve hâlâ etkisini yaşıyorum. Bu durum; bir, iki sene üretkenliğimi azalttı. Bir de sürekli konser veriyorum ve orkestrayla sahne alıyorum, onlarla da provalarımız oluyor. Yurt dışına gidip geliyoruz. Bunların hepsi vakit alıyor.

"Red Bul 64 Bars heyecan verici bir proje" © Red Bull

Sizden de uzun zamandır yeni albüm bekliyoruz. Yeni albüm ve şarkılarla ilgili güzel haberler var mı?

Evet evet var… Özellikle bu sene umarım güzel çalışmalarla geliyoruz…

Türkçe rap müziğin bu ülkede popüler olmasına çok büyük katkılarınız var. Ama elbette bu müziği bir yerlere taşımaya çalışırken tepkilerle ilk yüzleşen de sizsiniz. Şimdi bugün geldiğiniz noktada bütün müzik listelerinde, her yerde rap müzik şarkıları olması nasıl hissettiriyor?

Kurduğum hayal gerçekleşmiş oldu aslında… Çünkü ben zaten 25 senedir Rap müziğin ne kadar çok dinlendiğini, dinlenmek istendiğini ve arzulandığını çok iyi biliyordum. Çünkü nadiren televizyon programlarına çıkıyordum ve program sonrasında telefonlar kitleniyordu, reyting’ler çok yüksek çıkıyordu. Diğer taraftan dizi-filmler hep müziklerimizi istediler. Bütün hepsinde de etkisini gösterdi bence, insanlar dizilerde müziğimizi duyuyorlardı. Çünkü radyolar bizi doğru düzgün çalmıyorlardı. Sadece bir-iki DJ arkadaşımız çalıyordu ki onlar da bizi şahsen tanıdıkları için çalıyorlardı. Onlar bile bize, “Abi radyoda problem oluyor” diyorlardı. 15-20 sene benim önümde hep bu vardı.

Ama bu dijital gelişmeler olduktan sonra, gerçek listelerde insanların ne dinlediğini öğrenmeye başladık. Çünkü burada söylenen hep şuydu: “Türkiye’de rap yok.” Aslında öyle değildi çünkü benim konserlerim tamamen doluyordu ve gittiğim programlarda da bunu yaşıyordum. İşte şimdi listeler bunu ispatlamış oldu.

Diğer taraftan eskiden birkaç isimdik sadece şimdi artık gençler yabancı materyallere ulaşabiliyorlar, stüdyo kurabiliyorlar, kendi mikrofonlarını kendi ekipmanlarını alabiliyorlar. Türkiye’de artık müziğin nasıl yapıldığıyla ilgili okullar ve kurslar var. 90’larda yabancı video klipler de öyleydi çünkü öyle bir müzik kanalı yoktu. Türkiye’de bir video klibi bulabilmek için bir videokaset gerekiyordu. Bu yüzden şimdi YouTube gibi ortamlar her şeyin ulaşılabilir ve öğrenilebilir olmasını sağladı. Bunu pozitif yönde kullanıp yaratıcılığını güçlü tutabilen herkes çok güzel işler yapabiliyor. Rap müzikte de böyle diğer müzik tarzlarında da böyle.

Yeni çıkan rap müzisyenleri nasıl buluyorsunuz? Kimleri beğeniyorsunuz?

Yani tek tek isim olarak saymayayım ama ben artık söz ve duruş olayına çok bakıyorum. Çünkü artık flow yapmak, rhyme yapmak ve melodi üretmek kolay ama dinlediğinde gerçekten yüzde yüz bir şey hissettiren parça yapan çok nadir. Benim bahsettiğim belirli kalıplar var. Onlarla ilgili bazı şeyler görüyorum.

Ama onun haricinde trap ve drill, mumble tarzında ya da auto-tune içeren çok başarılı şeyler de dinliyorum. Her ne kadar benim tarzım olmasa da ya da kendim de yapmayı seçenek olarak görmesem de hepsini dinliyorum. Bu türlere kapalı değilim ve asla “Gerçek rap böyle olmaz, benim yaptığım rap gerçek rap” diye bir şey demiyorum. Böyle bir şey olamaz. Her zaman yeniliğe açık biriyim. Artık Türkiye’de afro-trap yapan da var, drill de var, trap de var… Seçenekler çok fazla. Bu tarzları iyi yapan arkadaşlarımız var ve bence rap Türkiye’de iyi bir kaliteye ulaştı.